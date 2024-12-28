Собор Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают, чего нельзя делать?

Сегодня, 8 января православные отмечает праздник Собора Пресвятой Богородицы. Это один из важных дней в православном календаре, который отмечается на следующий день после Рождества. В этом году праздник выпадает на среду. Расскажем, как и когда появился праздник и какие традиции с ним связаны.

Собор Пресвятой Богородицы имеет глубокий духовный смысл и связан с почитанием Богородицы как Матери Спасителя. В этот праздник также вспоминают историю о бегстве Святого семейства в Египет.

Когда начали отмечать Собор Пресвятой Богородицы?

Праздник Собора Пресвятой Богородицы считается одним из самых древних. Официально он был установлен в 680-е годы во время VI Вселенского Собора и был связан с традицией почитания Девы Марии в раннехристианской церкви. После Рождества Христова верующие собирались, чтобы воздать благодарность Богородице за рождение Спасителя. В этот день также вспоминают святых, которые были связаны с событиями Рождества: Иосиф Обручник, царь Давид (из рода которого происходил Христос), а также апостол Иаков, брат Господень.

Икона Собор Пресвятой Богородицы

Особое место в праздновании занимает икона Собор Пресвятой Богородицы. На ней Дева Мария с Младенцем Иисусом окружены ангелами, пастухами и волхвами. Богородица изображается в центре иконы: она сидит на троне вместе с Младенцем на руках. Слева изображены волхвы, приносящие дары. Сверху на иконе можно увидеть ангелов, прославляющих Христа, а в нижней части иконы часто изображаются Отцы Церкви, старцы и гимнографы. Древнейшей иконой, посвященной этому празднику, считают икону из Пскова. Она была написана в конце XIV – начале XV века.

Обряды и традиции Собора Пресвятой Богородицы?

Праздник Собора Пресвятой Богородицы сопровождается традициями и обычаями, которые передаются сквозь поколения. В этот день православные посещают храмы, где проводятся торжественные богослужения. Также в день праздника почитали рожениц и повивальных бабок. 8 января в деревнях пекли пироги и готовили угощения для повитух. Совместные трапезы с ними могли длиться до утра. В народе этот день даже прозвали «Бабьи каши».

Что делать в день Собора Пресвятой Богородицы?

Праздник Собора Пресвятой Богородицы — это время для молитвы, размышлений и добрых дел. Считалось, что если в этот день поднять маленького ребенка высоко над головой, он вырастет здоровым и счастливым. В день праздника рекомендуется:

Посетить храм и принять участие в праздничном богослужении. Если по каким-либо причинам это невозможно, молитву можно произнести дома. Следует уделять особое внимание окружающим, совершать добрые поступки и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Важно проводить время с семьей. Праздник предоставляет возможность укрепить семейные отношения и разделить радость с близкими. На праздничный стол рекомендуется подавать каши, но следить за тем, чтобы каша не подгорела.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего нельзя делать в день Собора Пресвятой Богородицы?

Заниматься тяжелой работой. Праздник — это время для отдыха и духовного сосредоточения. Особенный запрет на работу 8 числа у беременных. Ссориться и ругаться. Конфликты и злоба противоречат духу праздника. Более того, день относится к Рождественским святкам, поэтому любой негатив в этот период считается неприемлемым, так как может притянуть неудачи. Заниматься рукоделием. Всё, что связано с шитьем, вязанием и плетением лучше отложить на другой день. Заниматься уборкой. Стоит отложить занятия домашними делами. Например, нельзя выносить мусор, поскольку с ним «можно вынести удачу из дома». Показывать новорожденных посторонним. В тот день не стоит показывать малышей, которым еще нет 40 дней незнакомым, а также оставлять на ночь посторонних в доме с таким младенцем.