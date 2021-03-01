Смогут ли азербайджанцы, жившие в Армении, вернуться?

Павел Мартынов

Прошло более трех лет со времени окончания Второй Карабахской войны, но ее последствия еще долго будут откликаться в регионе. Сейчас ситуация меняется, и в значительной степени инициатором изменений становится Азербайджан. На днях там подняли важную тему – возвращения азербайджанцев, до войны проживших в Армении.

Как азербайджанцев выгоняли из Армении?

Одним из наиболее драматичных эпизодов противостояния стала депортация азербайджанцев из Армении в конце 1980-х – начале 1990-х, совпавшая с началом конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В советской Армении проживало около 200 тысяч азербайджанцев, и почти все они были изгнаны из своих домов. Советское руководство проигнорировало преступления против своих граждан. Более того, депортация велась при участии административных и правоохранительных органов Армянской ССР, мотивировавших свои действия событиями февраля 1988 года в Сумгаите и "исторической принадлежностью земель".

Никого в Армении не смущало, что азербайджанцы исторически жили на этих землях и вынуждены были покидать не только свои дома, но и оставлять пастбища, поля, сады. Люди, веками жившие рядом с армянами, владевшие армянским языком, в одночасье превратились в чужаков. Они тщетно искали справедливости у руководства партии и правительства - все кончилось трагично. Последний азербайджанец покинул Армению в августе 1991 года. При этом число азербайджанцев, изгнанных как из Армении, так и из Карабаха, приближалось к миллиону человек.

Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет

На днях в Баку прошел форум "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", собравший более 60 иностранных экспертов, обсуждавших социальные, экономические и инфраструктурные аспекты возвращения азербайджанцев, изгнанных из Карабаха. На этом форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил и о судьбе армян Карабахского экономического района Азербайджана:

Со времени окончания Второй Карабахской войны наши предложения были очень четкими. У людей, проживающих в Карабахе, есть два варианта: либо стать гражданами Азербайджана, для чего мы обеспечили всю необходимую правовую основу и безопасность, либо найти другое место проживания. Еще одним вариантом может быть получение вида на жительство или разрешения на работу, чтобы жить и работать в стране, которую они не считают своей. И этот вариант был предложен на рассмотрение, но, к сожалению, наши обращения и заявления не были рассмотрены должным образом.

Налаживаю контактов с представителями карабахских армян активно мешали монополизировавшие власть идеологи сепаратизма.

Мы считаем армян, проживающих в Карабахе, нашими гражданами... Они стали объектом манипуляций со стороны лидеров сепаратистов, но мы предложили им условия, на которых они могут остаться и продолжать жить на этой территории… Единственное, что они должны были сделать, это подать заявление на получение азербайджанского гражданства

- Ильхам Алиев.

Азербайджан гарантировал карабахским армянам равные права и безопасность в соответствии со своей Конституцией и обязательствами перед международными организациями, однако понимания не нашел.

К сожалению, слово "реинтеграция" было тогда воспринято с некой иронией, как со стороны самого армянского правительства, так и со стороны сепаратистов, тех самых сепаратистов… Они не хотели даже разговаривать с нами

- президент Азербайджана.

Что Азербайджан предлагает для реинтеграции карабахских армян?

В Баку запустили электронный портал для реинтеграции, где может зарегистрироваться каждый желающий получить азербайджанское гражданство.

Наши предложения были абсолютно приемлемы и основаны на лучших практиках, на европейских конвенциях о национальных меньшинствах, языках, праве на образование на родном языке, религиозных, культурных и муниципальных правах, праве выбора собственных представителей на муниципальных выборах. Мы даже поставили их в известность о проведении у нас муниципальных выборов, намеченных на конец 2024 года, чтобы они тоже могли участвовать. Они могут выбрать собственных представителей в качестве руководителей муниципалитетов

- Ильхам Алиев.

Это предложение действительно и сейчас. Электронный портал продолжает функционировать. Уже зафиксировано несколько обращений со стороны армян Карабаха. Представителям Государственной миграционной службы и Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено заботиться о тех, кто не в состоянии обеспечить себе жизненные удобства, поскольку сейчас на этой территории есть необходимость в защите со стороны социальных агентств, чтобы обеспечить людей продуктами питания, отоплением и другими средствами к существованию.

Те, кто хочет вернуться [в Карабах], могут вернуться. Их квартиры, их дома остаются нетронутыми, в отличие от полностью разрушенных домов в Зангилане и других местах. Обеспечивается полная защита армянского исторического наследия, и наша военная полиция сейчас охраняет очень важные объекты, в том числе собственность людей, если они желают стать гражданами Азербайджана

- президент Азербайджана.

Другой вариант, как уже было сказано выше, - получить разрешение на работу или вид на жительство на основе общепринятой практики, которая существует в каждой стране, на основе квот, которые каждая страна выдает для рабочих мигрантов.

Условия возвращения азербайджанцев в Армению

Что же касается возвращения азербайджанцев на территорию Армении, то в Баку ожидают от Еревана аналогичного подхода. В Армении ведь тоже могли бы создать электронный портал реинтеграции для предоставления информации. Проблема в том, что большинство сел, где проживали азербайджанцы, либо разрушены, либо заброшены. Из-за плохой демографической ситуации в Армении там не могут организовать заселение азербайджанских сел так. В некоторых селах армяне живут, но большинство - пустует. В Баку убеждены, что Армения сможет позволить азербайджанцам приезжать и посещать эти места, что могло стало бы знаком примирения.

Говоря об этом, Ильхам Алиев привел в пример советско-германское сближение после Второй мировой войны. Менее чем за два десятилетия СССР и ФРГ стали партнерами, не говоря уже о ГДР, которая вместе со своим населением сразу же была признана в качестве дружественной по отношению к жителям Советского Союза страной:

Считаю, что произошедшее между СССР и Германией — это отличный пример примирения. Мы знаем, что азербайджанцы, корни которых находятся на территории сегодняшней Армении, стремятся вернуться обратно

Причем некоторые из них могут рассматривать возможность переселения в свои села. Другие хотят просто ездить туда, чтобы посещать могилы предков. Третьи хотят ненадолго съездить в Армению, посмотреть на свои земли и вернуться обратно. Ереван должен дать людям такую возможность.

Армения не должна блокировать естественную гуманитарную потребность сотен тысяч азербайджанцев, депортированных оттуда. Мы демонстрируем, как это должно быть. Мы показываем, как нужно охранять собственность, религиозные объекты, и это может увидеть каждый, кто едет сейчас в Ханкенди и в другие места, где проживало большинство армянского населения. Итак, мы ожидаем, что они сделают то же самое. И это будет демонстрацией их воли к миру.

- президент Азербайджана.