Синдром самозванца: что это такое и как с ним бороться?

Человек с синдромом самозванца сомневается в своих достижениях и не верит в свои способности, несмотря на очевидные успехи и признание со стороны окружающих. Люди с этим синдромом часто чувствуют себя обманщиками и боятся, что будут разоблачены, как только окружающие узнают об их "правду".

Как появился термин "синдром самозванца"?

Термин появился в 1978 году благодаря психологам Паулине Клэнс и Сюзанне Аймс. Они обнаружили, что многие талантливые и успешные женщины, несмотря на свои достижения, чувствовали себя неполноценными и считали, что их успехи были скорее следствием удачи или внешних обстоятельств, нежели их собственных способностей. В последующие годы исследование темы было расширено, и синдром самозванца стал обсуждаться в контексте различных групп. Так, было выяснено, что мужчины страдают этим синдромом так же часто, как женщины. В ходе исследований оказалось, что ни уровень образованности, ни социальный статус, ни профессионализм не могут быть гарантом того, что человека не затронет этот синдром. Почти 70% испытуемых хотя бы раз да сомневались в собственных достижениях.

Как понять, что у вас синдром самозванца?

Признаков синдрома самозванца может быть несколько. У людей может проявляться как лишь некоторые из них, так и все сразу. Попробуем выделить самые распространенные:

Сомнение в собственных успехах. Вы достигли значительных результатов в каком-то деле, но считаете, что это произошло по воле случая или благодаря каким-то внешним факторам, а не из-за ваших способностей. Страх быть разоблаченным. Вы боитесь, что окружающие узнают о вашей "некомпетентности", и что ваш успех не является следствием ваших усилий. Перфекционизм. Вы стремитесь к идеалу и часто переживаете, если ваши достижения не соответствуют вашим ожиданиям. Сравнение с другими. Вы регулярно сравниваете себя с другими людьми и чувствуете, что, например, не дотягиваете до их уровня компетентности. Отсутствие собственного признания. Даже если вас хвалят, вы склонны не воспринимать это всерьез, возможно, даже испытываете некий дискомфорт, или просто преуменьшаете свои заслуги.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какими бывают самозванцы?

Один из главных экспертов в исследовании этого феномена, Валери Янг, в своих работах выделяет пять типов "самозванцев".

Перфекционист. Задает себе максимально высокую планку, поэтому любая ошибка в работе для такого человека невозможна. Из-за страха ошибок такие люди могут отказываться от новых возможностей, так как боятся, что не выполнят работу на должном уровне. Солист. Считает, что всю работу должен делать он сам. От помощи откажется, так как если обратится за ней, то он не профессионал. Может тратить уйму времени на проект, забывая про отдых, лишь бы качественно всё сделать. Эксперт. Тот человек, который должен знать и разбираться во всём. Он всегда учится, у него множество сертификатов и дипломов, но если такой человек столкнется в работе с чем-то неизвестным, то воспримет это на свой счет – "Я недостаточно умен/профессионален и т.д." Природный гений. Такой человек обычно с детства слышит в свой адрес "Да у тебя талант от природы!". Ему всегда легко давались контрольные и экзамены, поэтому он привык достигать всего легко и считает, что всё может получаться с первого раза. Как только он столкнется с неудачей, сразу начнет сомневаться в своих способностях. Сверхчеловек. Такой человек стремится преуспеть в любом деле, которое ему доверяют. Это такой человек-многозадачность, который будет работать больше других, при этом стараясь успевать во всех сферах жизни. Если что-то не успевает, то это может вызвать даже панику.

Опасны ли симптомы синдрома самозванца?

Синдром самозванца может иметь несколоько негативных последствий. Постоянные сравнения с другими и сомнения в своих способностях могут привести к стрессу, тревожности и депрессии. Люди с этим синдромом чаще всего не могут развить полностью тот потенциал, который у них есть, из-за страха неудачи. Так, некоторые могут бояться браться за крупные проекты или сотрудничество с фирмами крупнее той, в которой работают. Такие люди могут избегать новых возможностей и вызовов, что мешает их личностному и профессиональному росту.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синдром самозванца также может ухудшить работу в команде, так как такие люди зачастую не делятся своими идеями, опасаясь критики или негативной оценки, в результате чего чаще всего отстраняются от коллектива.

Как избавиться от синдрома самозванца?

Признавайте свои достижения. Ведите дневник достижений, где фиксируете свои успехи, положительные отзывы и награды. Это поможет вам осознать свои способности и укрепить уверенность в себе. Такой дневник может помочь, когда вы начинаете сомневаться в себе. К нему можно обратиться в любой момент и оценить "пройденный путь". Поработайте с психологом. Обратитесь к специалисту, который не только поможет вам разобраться в причинах появления у вас этого синдрома, но и научит справляться с негативными мыслями. Общайтесь с единомышленниками. Находите поддержку у коллег, друзей или родных. Обсуждение переживаний с другими людьми может помочь выявить схожие чувства и уменьшить чувство изоляции. Научитесь воспринимать похвалу. Ваши достижения — это результат труда и усилий, а не случайности. Научитесь выходить из зоны комфорта. Начните принимать небольшие вызовы, чтобы вы могли постепенно укрепить свою уверенность. Так, например, это может быть работа над крупным проектом, которую вы так долго страшились из страха, что вы якобы недостаточно хороши.