Шестая Седмица и пятая неделя Великого поста 2024 

Четыредесятница, первые 40 дней поста, подходят к концу: в ближайшее воскресенье начнется последняя седмица перед Страстной неделей. Как вести себя в предпоследнюю неделю поста и какие праздники предваряют Страстную неделю - рассказываем в этом материале.

Когда последняя неделя Святой четыредесятницы

Последняя, шестая Седмица (так называют неделю в церковном обиходе) Святой четыредесятницы начнётся 21 апреля и завершится 27 апреля. Неделя носит название Седмица ваий или Седмица пальмовых ветвей в честь праздника, который она предваряет: Входа Господня в Иерусалим или Вербного Воскресенья, отмечаемого в 2024 году 27 апреля. Еще одно название шестой Седмицы - Цветоносная неделя. Седмица посвящена подготовке к Страстной неделе, кульминации Великого поста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятая неделя Великого поста 2024

Пятая неделя Предпасхального поста, то есть воскресенье, приходится на 21 апреля. Это день памяти Марии Египетской, почитаемой церковью как покровительница раскаявшихся женщин. В этот день, как и в среду пятой Седмицы, верующие вспоминают великий подвиг покаяния, совершённый Марией Египетской, которая сумела отречься от плотских страстей во имя Господа. Марию Египетскую почитают не только православные христиане, но также католики и Англиканская церковь. К Марие Египетской обращаются, чтобы избавиться от пристрастия к блуду, ее просят о прощении грехов и помощи при печалях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто такая Мария Египетская?

О жизни Марии Египетской известно благодаря произведению ”Житие Марии Египетской”, которое было написано иерусалимским патриархом Софронием приблизительно в начале VII века.

Будущая святая, которая родилась в Египте примерно в середине IV века, в возрасте 12 лет убежала от родителей в Александрию. На протяжении 17 лет она была блудницей, при этом деньги за свои услуги она не брала. В 30 лет она решила отправиться в Иерусалим, чтобы принять участие в празднике Воздвижения Креста Господня. Попытавшись зайти в Храм Гроба Господня, она была остановлена невидимой силой. В этот момент Мария поняла, что не может зайти из-за своей греховности. Увидев икону Богородицы за пределами Храма, она начала молиться. Мария просила прощения и обещала отречься от мира, то есть отказаться от всех мирских страстей, после чего ей удалось попасть в Храм.

Поклонившись Животворящему Кресту, она вернулась к иконе, чтобы поблагодарить Богородицу, и услышала голос, которой ей сказал, что она обретёт мир, если перейдёт реку Иордан. Мария сразу же пошла в Монастырь Святого Иоанна Крестителя, где получила отпущение грехов и приняла Святое Причастие. На следующий день она пересекла реку Иордан и отправилась в пустыню, где прожила всю оставшуюся жизнь, 47 лет, как отшельница, борясь со своими страстями.

В конце жизни Мария Египетская, как и Иисус, могла ходить по воде. Сведения о ней сохранились благодаря старцу Зосиме из Иорданского монастыря, который встретил Святую в пустыне и по её просьбе причастил ее, после чего она умерла. Вернувшись в монастырь Зосима рассказал о Cвятой, а спустя несколько десятков лет историю ее жизни написал Софроний Иерусалимский.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно есть перед Страстной неделей

С точки зрения пищевого воздержания Шестая седмица поста почти такая же, как и пятая:

в воскресенье разрешена приготовленная с растительным маслом пища

понедельник, среда и пятница - дни сухоядения

вторник и четверг можно есть еду, приготовленную на огне, но без масла

в субботу разрешена и горячая пища, и растительное масло. Также можно есть рыбную икру и пить вино.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как и на протяжении всего Великого поста верующим стоит воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов, рыбы и алкогольных напитков.

Когда заканчивается четыредесятница в 2024 году

Первые 40 дней поста, которые носят название Святая четыредесятница, завершаются в пятницу Седмицы Ваий, то есть 26 апреля. Четыредесятница символизирует 40 дней, которые Иисус провёл в пустыне, и для верующих людей это время, предшествующее великим испытаниям и великому торжеству. На следующий день после окончания четыредесятницы отмечается Лазарева суббота.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Лазарева суббота

Лазарева суббота в 2024 году отмечается 27 апреля. В субботу накануне Вербного воскресенья православные христиане вспоминают чудо, которое совершил Иисус Христос перед вхождением в Иерусалим. В Вифании (сегодня деревня носит название Эль-Эйзария), Иисус Христос воскресил брата Марфы и Марии, у которых он часто гостил, Лазаря, через четыре дня после его смерти, тем самым продемонстрировав людям, что для Бога нет ничего невозможного.

В Лазареву субботу верующим разрешается есть икру и даже пить вино. Если есть возможность, в этот день можно сходить в храм и помолиться о здоровье. С точки зрения христианской традиции Лазарева суббота тесно переплетена с праздником Пасхи, поскольку она также провозглашает победу над смертью.