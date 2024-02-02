Шестая Седмица и пятая неделя Великого поста 2024 

Когда последняя неделя Святой четыредесятницы
Последняя, шестая Седмица (так называют неделю в церковном обиходе) Святой четыредесятницы начнётся 21 апреля и завершится 27 апреля. Неделя носит название Седмица ваий или Седмица пальмовых ветвей в честь праздника, который она предваряет: Входа Господня в Иерусалим или Вербного Воскресенья, отмечаемого в 2024 году 27 апреля. Еще одно название шестой Седмицы - Цветоносная неделя. Седмица посвящена подготовке к Страстной неделе, кульминации Великого поста.
Пятая неделя Великого поста 2024
Пятая неделя Предпасхального поста, то есть воскресенье, приходится на 21 апреля. Это день памяти Марии Египетской, почитаемой церковью как покровительница раскаявшихся женщин. В этот день, как и в среду пятой Седмицы, верующие вспоминают великий подвиг покаяния, совершённый Марией Египетской, которая сумела отречься от плотских страстей во имя Господа. Марию Египетскую почитают не только православные христиане, но также католики и Англиканская церковь. К Марие Египетской обращаются, чтобы избавиться от пристрастия к блуду, ее просят о прощении грехов и помощи при печалях.
Кто такая Мария Египетская?
О жизни Марии Египетской известно благодаря произведению ”Житие Марии Египетской”, которое было написано иерусалимским патриархом Софронием приблизительно в начале VII века.
Будущая святая, которая родилась в Египте примерно в середине IV века, в возрасте 12 лет убежала от родителей в Александрию. На протяжении 17 лет она была блудницей, при этом деньги за свои услуги она не брала. В 30 лет она решила отправиться в Иерусалим, чтобы принять участие в празднике Воздвижения Креста Господня. Попытавшись зайти в Храм Гроба Господня, она была остановлена невидимой силой. В этот момент Мария поняла, что не может зайти из-за своей греховности. Увидев икону Богородицы за пределами Храма, она начала молиться. Мария просила прощения и обещала отречься от мира, то есть отказаться от всех мирских страстей, после чего ей удалось попасть в Храм.
Поклонившись Животворящему Кресту, она вернулась к иконе, чтобы поблагодарить Богородицу, и услышала голос, которой ей сказал, что она обретёт мир, если перейдёт реку Иордан. Мария сразу же пошла в Монастырь Святого Иоанна Крестителя, где получила отпущение грехов и приняла Святое Причастие. На следующий день она пересекла реку Иордан и отправилась в пустыню, где прожила всю оставшуюся жизнь, 47 лет, как отшельница, борясь со своими страстями.
В конце жизни Мария Египетская, как и Иисус, могла ходить по воде. Сведения о ней сохранились благодаря старцу Зосиме из Иорданского монастыря, который встретил Святую в пустыне и по её просьбе причастил ее, после чего она умерла. Вернувшись в монастырь Зосима рассказал о Cвятой, а спустя несколько десятков лет историю ее жизни написал Софроний Иерусалимский.
Что можно есть перед Страстной неделей
С точки зрения пищевого воздержания Шестая седмица поста почти такая же, как и пятая:
- в воскресенье разрешена приготовленная с растительным маслом пища
- понедельник, среда и пятница - дни сухоядения
- вторник и четверг можно есть еду, приготовленную на огне, но без масла
- в субботу разрешена и горячая пища, и растительное масло. Также можно есть рыбную икру и пить вино.
Как и на протяжении всего Великого поста верующим стоит воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов, рыбы и алкогольных напитков.
Когда заканчивается четыредесятница в 2024 году
Первые 40 дней поста, которые носят название Святая четыредесятница, завершаются в пятницу Седмицы Ваий, то есть 26 апреля. Четыредесятница символизирует 40 дней, которые Иисус провёл в пустыне, и для верующих людей это время, предшествующее великим испытаниям и великому торжеству. На следующий день после окончания четыредесятницы отмечается Лазарева суббота.
Что такое Лазарева суббота
Лазарева суббота в 2024 году отмечается 27 апреля. В субботу накануне Вербного воскресенья православные христиане вспоминают чудо, которое совершил Иисус Христос перед вхождением в Иерусалим. В Вифании (сегодня деревня носит название Эль-Эйзария), Иисус Христос воскресил брата Марфы и Марии, у которых он часто гостил, Лазаря, через четыре дня после его смерти, тем самым продемонстрировав людям, что для Бога нет ничего невозможного.
В Лазареву субботу верующим разрешается есть икру и даже пить вино. Если есть возможность, в этот день можно сходить в храм и помолиться о здоровье. С точки зрения христианской традиции Лазарева суббота тесно переплетена с праздником Пасхи, поскольку она также провозглашает победу над смертью.