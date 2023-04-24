Самые необычные праздники апреля

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Весна – удачное время для проведения религиозных и культурных фестивалей и праздников по всему миру. Если вы собираетесь отдохнуть в Таиланде, Японии или Швейцарии, то подгадайте так, чтобы попасть на водный фестиваль Сонгкран, фестиваль цветения сакуры или на шестизвонье.

Водный фестиваль Сонгкран, Таиланд

Водный фестиваль Сонгкран в Таиланде считается одним из самых красочных. Слово songkran на санскрите означает "проход солнца". Фестиваль стартует 13 апреля и связан с очищением, поэтому вода - главный символ праздника. Люди встают рано утром, чтобы посетить службы в буддийских храмах и принести еду монахам перед началом службы. На статуи Будды брызгают водой на удачу, а молодежь омывает руки пожилых в обмен на их благословение.

Позже проводится самая масштабная в мире водная битва. В крупных городах, таких как Бангкок и Паттайя, на улицы вывозят контейнеры с водой, чтобы празднующие могли зарядить водяные пистолеты. В это время принято надевать забавные и красочные рубашки. Однако какими бы веселыми ни были водные игры, они символизируют более глубокое намерение: очищение тела и души от невезения и обид, накопившихся за последний год.

Важно: Когда дело доходит до разбрызгивания воды, нельзя брызгать ее на монахов, детей и женщин. Это запретный жест. Многие основные улицы закрыты во время фестиваля, поэтому важно зарегистрироваться у консьержа отеля, гида или местного жителя, прежде чем выходить на улицу, чтобы иметь возможность вернуться.

Фестиваль цветения сакуры, Япония

Март и апрель считаются идеальным временем для наблюдения за цветением сакуры в Киото, Осаке и Токио. Если же речь идет о более северных городах, как Саппоро, то цветы начинают распускаться в мае.

Наблюдение за цветами стало популярным с VIII века. Красота цветов (обычно они цветут от недели до 10 дней) имеет поэтический смысл, напоминая, что ничто не вечно, а потом стоит наслаждаться непостоянством. Это этический принцип японцев - моно-но-аварэ, напоминающий, что если бы жизнь не была так мимолетна, то в ней не было бы очарования.

Идеальным местом для любования цветущей сакурой считается парк Йосино-Кумано. Парк, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, также сохранил густые леса и живописные вершины, став частью древнего паломнического маршрута.

Шестизвонье, Швейцария

В третий понедельник апреля в Цюрихе проходит весенний фестиваль, знаменующий приход весны. Празднование Шестизвонья включает в себя шествие представителей разных профессий: пекарей, виноделов… После чего сжигают трехметрового снеговика по имени Бёгг, тело которого набито соломой, хлопком, пиротехническим составом. Такая комбинация гарантирует, что снеговик будет уничтожен, а зима – изгнана. Всё это напоминает сожжение чучела на Масленицу.

История швейцарского фестиваля восходит к XVI веку, когда отмечали изменение часов рабочего дня, связанное с более ранним восходом и более поздним заходом солнца. С тез пор низменной осталась лишь вера в том, что осталось неизменным, так это вера в то, что чем раньше лопнет снеговик, тем скорее наступит весна.