«Шахрияр – один из самых влиятельных поэтов Ирана и Азербайджана»

«Шахрияр был одним из самых влиятельных поэтов Ирана и Азербайджана и гением, который писал свои стихи красноречивым языком и по-персидски, и по-азербайджански», – заявил секретарь Литературной ассоциации Урмия.

В Иране продолжаются мероприятия по случаю Национального дня литературы. В литературном клубе «Хатеф» в городе Урмии (провинция Западный Азербайджан) состоялся поэтический вечер, посвященный творчеству знаменитого поэта ХХ века Шахрияру, писавшему на персидском и азербайджанском языках. Чтение стихов прославленного поэта, обмен мнениями о его богатом наследии, и, конечно, воспоминания современников – в программу вошло это и многое другое.

«Шахрияр проникал в суть явлений – и по-персидски, и по-азербайджански»

По сообщению иранского агентства новостей литературы «Ибна», с докладом «Урмия в поэзии Шахрияра» выступил секретарь местной Литературной ассоциации Мостафа Колизаде. Во вступительном слове он заметил:

«Шахрияр был одним из самых влиятельных поэтов Ирана и Азербайджана и гением, который писал стихи беглым, красноречивым, но при этом понятным языком. Так он проникал в суть явлений и делал это искусно сразу и по-персидски, и по-азербайджански. Его произведения наполнены глубоким философским смыслом».

Он добавил: «Шахрияр проявил свою гениальность буквально в каждом своем произведении, а поэма «Приветствие Гейдар-бабе» стала настолько популярной далеко за пределами Ирана, что в подражание ей создано более 400 произведений».

Секретарь литературного клуба «Хатеф» отметил в своем выступлении, что судьба Шахрияра с Урмией тесно переплетена.

«Во-первых, Шахрияр многократно бывал в нашем городе – как с частными визитами, так и по приглашению руководства региона и литераторов. Во-вторых, он близко взаимодействовал с литературными и художественными деятелями Урмии: Шейкером Шуайем, Алаеддином Такешем, Эбрахимом Зейнали и другими. В-третьих, и это главное, в стихах Шахрияра воспеты природные красоты, история и культура Урмии. Любовь поэта к городу отражена наиболее полно в оде «Резаийе». Пожалуй, это самое известное его произведение об Урмии».

Воспоминания о Шахрияре

Колизаде продолжил: «Большим культурным событием в жизни Урмии стал литературный вечер, в ходе которого Шахрияр прочитал свою поэму «Приветствие Гейдар-бабе». Он сделал это в своей отличительной манере, с декламацией истинного мастера, интонационно передав все смыслы. Несомненно, он вдохновил тогда многих к творческим свершениям!»

Другой выступающий, известный в Урмии деятель искусства Эбрахим Зейнали, поделился воспоминаниями о мастере:

«Жизнь впервые свела нас еще в юности, и наша дружба продолжалась до конца его жизни. Шахрияр увлекался каллиграфией, и мне повезло получить от него в подарок несколько стихотворений, оформленных в таком виде. Приятно, что сохранились и дарственные подписи».

Он добавил: «Шахрияр интересовался творчеством Хафиза и находился под сильным влиянием его поэтического стиля. Некоторые газели Хафиза до сих пор украшают стены его дома в виде панно».

О жизни Шахрияра

Сейид Мохаммад Хоссейн Тебризи (Шахрияр) (1906-1988) – один из крупнейших и наиболее известных ирано-азербайджанских поэтов XX века. Самое важное его тюркоязычное произведение «Приветствие Гейдар-бабе» считается вершиной современной азербайджанской поэзии и было переведено более чем на 30 языков.