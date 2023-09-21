«Азербайджан и Тебриз – бьющееся сердце иранской исламской цивилизации»

© Фото: Wikimedia Commons, Arashk rp2, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

«Во всех важных событиях нашего дорогого Ирана азербайджанцы были движущей силой, и по этой причине этот регион является бьющимся сердцем исламского Ирана», - заявил министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили.

Как сообщает иранское информационное агентство Mehr, министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили посетил с визитом Тебриз, где принял участие в церемонии памяти Сейеда Мохаммада Хоссейна Тебризи (Шахрияра) в рамках празднования Дня персидской поэзии и литературы.

«Во всех важных событиях жизни нашего дорогого Ирана Тебриз и тебризцы, Азербайджан и азербайджанцы сыграли передовую роль. Они также были в центре 500-летней истории становления современного Ирана. Ровно с того момента, как начала формироваться иранская исламская национальная идентичность. Чем характеризуется эта эпоха? Сферы культуры, литературы и языка приобрели новый облик: свет увидели важные произведения культуры и искусства. Страна вступила в новый цивилизационный период. События, произошедшие в этой части страны за последние 400 лет, заложили основу новой цивилизационной структуры. И сегодня, когда мы говорим о наследии Азербайджана, мы говорим также о наследии Ирана».

– глава Минкультуры

Эсмаили заявил, что все активы этого региона – это гордость Ирана. Он отметил:

«Храбрость народа всегда отличала Азербайджан: начиная от отважного сопротивления врагу в неравных по силе боях различных войн и заканчивая успехом конституционной революции (1905-1911 гг. - ред.). Саттар-хан и Багир-хан, тебризские революционеры-конституционалисты, взвалили на свои плечи груз распространения науки независимости и свободы страны, а великое движение Имама Рахеля приобрело всемирную известность».

Он продолжил: «По этой причине, когда мы называем день персидской поэзии и литературы в честь великого Шахрияра, в общественном сознании возникает образ национального единства и сплоченности иранцев».

Руководитель ведомства подчеркнул: «Мы гордимся Шахрияром, который родился в Азербайджане. Он написал уникальные стихи на тюркском языке, которые сегодня являются великим капиталом нашего Азербайджана, также по праву находятся на вершине персидской поэзии и литературы».

Министр напомнил:

«Шахрияр жил в период, когда Иран стал центром притяжения новых идей, а левые партии и тенденции набирали популярность на этих территориях в силу северного соседства. Несмотря на это, Шахрияр становится знаменосцем поэзии, к созданию которой его побудило не что иное, как божественное провидение».

Он сказал: «Сегодня Шахрияр занял свое законное место в богатой персидской поэзии и литературе. Мы все обязаны этому великому сыну региона, чья слава не ограничивается нашими географическими границами, культура нашего Ирана куда шире. Один из ее символов – это жизнь и творчество Шахрияра. Мы гордимся его нравственностью и духовностью».

Эсмаили добавил: «Тебриз и Азербайджан богаты на большие таланты, придавшие блеск культуре и литературе нашей страны. У Тебриза по-настоящему длинный список заслуг во всех видах искусства».

Wikimedia Commons, Hameddaeipic, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Глава Минкультуры подчеркнул: «Тебриз – это интеллектуальная, литературная, культурная и художественная школа. Влияние поэзии Шахрияра на обширные территории – от Северного до Южного Кавказа, от Центральной до Западной Азии – бесспорно, оно определяет иранскую идентичность».

«Правительство Исламской Республики Иран делает все возможное, чтобы сохранить и признать эти почести. Сегодня дети Тебриза должны быть знакомы с наследием Шахрияра, и город продолжит рождать новых деятелей искусства. Мы в министерстве культуры и Исламской ориентации полностью открыты для поддержки этих процессов. Наша цель – создать возможности для формирования и процветания талантов в культуре и искусстве»

– Мохаммад Мехди Эсмаили

В завершение министр культуры и исламской ориентации Ирана подчеркнул: «Строительные работы в провинции идут хорошими темпами, и я благодарю губернатора провинции Восточный Азербайджан за это. Предприняты серьезные шаги по восстановлению мавзолея поэтов. Он должен соответствовать великолепию поэзии и литературы Азербайджана».