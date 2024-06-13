С Вознесением Господним 2025: открытки и поздравления, когда, что за праздник?

Праздник Вознесения Господня входит в число самых значимых в православии. Расскажем, какого он числа, что это за праздник, и представим картинки и открытки с Вознесением.

Вознесение Господне – один из двунадесятых, то есть самых важных праздников в христианстве. Он отмечается в день, когда Иисус Христос, завершая земное служение после распятия и воскресения, вознесся на небо, и знаменует его возвращение в храм своего небесного Отца.

Открытки с Вознесением Господним

Вознесение – один из самых любимых в народе церковных праздников, который даже получил свое названием – Вознесеньев день.

У этого дня сложились свои традиции, в том числе поминовение предков и походы по гостям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, считалось, что именно с Вознесения весна окончательно уходит. В течение нескольких дней с четверга до воскресенья провожали весну, а в воскресенье радовались приходу лета.

Поэтому 29 мая можно порадовать родных и близких, а также друзей и коллег, послав им красивую открытку с праздником Вознесения. Ее можно найти в интернете, а можно сделать самому, сняв выразительное фото или нарисовав картинку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Вознесение 2025?

Какого числа отмечается Вознесение? Для каждого года ответ свой, так как Вознесение – праздник переходящий. Это означает, что его дата ежегодно меняется и зависит от того, когда празднуется Пасха.

Вознесение выпадает на 40-й день после Пасхи, это всегда четверг. В 2025 году Пасха отмечалась 20 апреля, поэтому Вознесение приходится на 29 мая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вознесение – что это за праздник?

В праздник Вознесения Господня исповедующие православие вспоминают одно из важнейших событий Священной истории – вознесение Иисуса Христа на небо на 40-й день после Воскресения (то есть Пасхи), которым завершилось его земное служение.

Воскреснув из мертвых, причем именно физически, так что апостол Фома вложил персты в его раны и убедился в реальности его воскресения, Иисус Христос несколько раз являлся ученикам. Таким образом он крепил в них веру в чудо Воскресения и готовил к принятию обетованного Святого Духа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На 40-й день по Пасхе Христос собрал учеников в Вифании (предместье Иерусалима) на горе Елеон. Сказав им не покидать Иерусалим и ждать там обетованного от Отца, он благословил их, а затем вознесся на небо, скрывшись в облаке.

После этого апостолам явились двое "мужей в белых одеждах". Они возвестили Второе пришествие Христа, когда он также явится в зримом облике и будет судить живых и мертвых.

Затем ученики вернулись в Иерусалим. И спустя 10 дней на них сошел Святой Дух, после чего они разошлись по миру, исполненные благодатью, чтобы проповедовать христианство. В честь этого события отмечается особенный праздник – Троица.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Вознесением Господним

В такой светлый день, как праздник Вознесения, хочется обратиться к тем, кто дорог, с теплыми словами поздравления.

Поздравляю с праздником Вознесения Господня! Пусть этот светлый день наполнит ваше сердце верой и надеждой. Желаю, чтобы радость духовного просветления не покидала вас. Пусть Господь хранит вас и ваших близких!

С праздником Вознесения! Пусть божественный свет озаряет ваш путь, а вера помогает достигать новых духовных высот. Благослови вас Господь!