Вознесение Господне 2024: что это за праздник и что нужно делать?

Сегодня православные России отмечают большой праздник - Вознесение Господне. Что за праздник Вознесение Господне, почему у него нет фиксированной даты и как он появился - рассказываем в этом материале.

Что такое Вознесение?

Вознесение Господне - это важный христианский праздник, дата которого рассчитывается по дате Пасхе, а отмечается он на 40 день после Воскресения Христова. Поэтому в 2024 году Вознесение приходится на 13 июня. В православной традиции Вознесение Господне - двунадесятый праздник и величайшее событие в жизни Христа, которое трактуется как его обожение, то есть переход от человека к Богу. При этом упоминается Вознесение только в Евангелие от Луки и в Деяниях апостолов. В других евангелиях Воскрешение и Вознесение Христа указываются как одно явление.

Когда начали праздновать Вознесение Господне?

Вознесение Господне как в западном, так и в восточном христианстве отмечается как отдельный праздник с IV века. До этого Вознесение праздновалось в рамках Пятидесятницы - на 50й день после Пасхи или в День Святой Троицы. Правда, Святой Иероним, создатель латинской Библии, утверждает, что Вознесение - апостольский праздник, а значит он отмечался еще со времен апостолов Христа, то есть с I века.

В чем смысл праздника Вознесение Господне?

Для христиан всего мира Вознесение Господне имеет особый смысл и отмечает следующие достижения:

Иисус Христос завершил земную часть своего пути и вернулся к своему Отцу; Вознесение символизирует успех земной миссии Христа: все, для чего он пришел, ему удалось достичь; После Вознесения Иисус Христос стал посредником между людьми и Господом, а также защитником всего человечества.

Своим Вознесением Иисус Христос ознаменовал слияние божественного и земного, а еще это событие дает надежду на Второе пришествие Христа, когда это будет необходимо.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно делать в Вознесение Господне?

В праздник Вознесения Господня многие верующие ходят в храм, чтобы принять участие в праздничной литургии, во время которой можно причаститься. Но если такой возможности нет, ничего страшного: всегда можно дома прочитать молитву и обратить свои мысли к Господу, поблагодарив его за милость и снисхождение. При желании можно прочитать акафист Вознесению Господню, а можно и просто ту молитву, которую вы знаете. Главное, молиться с открытым и искренним сердцем, без спешки и с радостью.

Что нельзя делать в Вознесение?

Православная церковь не предусматривает никаких запретов на праздник Вознесения: даже поста в этот день нет. Работать, стричься и стирать в Вознесение, как и в любой другой день, можно, главное, найти время для благодарственной молитвы Господу. При этом стоит воздержаться от зависти, злобы, ненависти, уныния и отчаяния - всего того, что православная церковь просить отринуть любого верующего человека на ежедневной основе.

Что такое Вознесеньев день?

В народе праздник Вознесения Господня называется Вознесеньевым днем, и относится он к категории народно-христианских. Помимо православной составляющей Вознесеньева дня есть и языческая, оставшаяся со времен дохристианской Руси. В языческой традиции период, в том числе охватывающий праздник Вознесения Господня, был посвящен весенним аграрным, а также инициационным обрядам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Считалось, что в сорок дней между Пасхой и Вознесением грешники из ада могут свидеться с праведниками из рая, а сам Христос по земле ходит. В Вознесеньев день в деревнях пекли блины, печенье-лесенки и лепешки в ”дорогу Христу”. Ночь накануне Вознесеньева носил название ”соловьиной”, поскольку соловьи в нее пели звонче, провожая Иисуса Христа на небо.

В Вознесеньев день знахари традиционно собирали росу, поскольку считалась, что она обладает целебной силой. После Вознесеньева дня начинались активные сельскохозяйственные работы.