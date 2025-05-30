С Троицей 2025: когда и что за праздник, красивые открытки, поздравления

День Святой Троицы – один из самых важных и любимых в православии. Какого числа Троица и что это за праздник? Представляем красивые открытки и поздравления со светлой Троицей.

Приближается День Святой Троицы – этот праздник, который в православии также называется Пятидесятница, относится к числу двунадесятых, то есть самых важных христианских праздников. А еще это один из самых любимых в народе православных праздников.

Когда Троица в 2025 году?

Ответ на вопрос "какого числа отмечается День Святой Троицы" меняется каждый год, так как это переходящий праздник. Дата Дня Святой Троицы зависит от даты празднования Пасхи – он празднуется на 50-й день после праздника Христова Воскресения, с чем и связано его второе название – Пятидесятница.

В 2025 году Пасху отмечали 20 апреля. Поэтому Троица 2025 приходится на 8 июня. И стоит отметить, что День Святой Троицы всегда выпадает на воскресенье.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предшествующий Троице день, то есть в этом году 7 июня, – это вселенская родительская суббота, или Троицкая суббота, одна из двух вселенских родительских суббот в 2025 году. "Вселенская" означает, что в этот день поминают не только скончавшихся родных и близких, но и православных христиан во всем мире.

Следующий после Троицы понедельник – тоже православный праздник. Он называется Духов день, или День Святого Духа – в этот день церковь прославляет Святого Духа. Духов день в 2025 году – 9 июня.

Открытки со Святой Троицей

Поздравить с Днем Святой Троицы родных и близких лучше, конечно, лично – при встрече или хотя бы в телефонном разговоре. Но если такой возможности нет, то можно и послать красивую открытку с праздником светлой Троицы. Такие картинки можно найти в интернете, в том числе и в этом материале, и скачать бесплатно, а потом отправить их в мессенджере либо, например, по электронной почте.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления со светлой Троицей

К картинке или открытке можно прибавить и теплое поздравление. Его можно написать своими словами, а можно найти готовые примеры в интернете.

С Днем Святой Троицы! Пусть этот светлый праздник наполнит вашу жизнь благодатью, любовью и гармонией. Желаю, чтобы в вашем сердце всегда царили мир и радость, дом был полон тепла и уюта, а невзгоды обходили его стороной!

Поздравляю с праздником Святой Троицы! Пусть в этот светлый день в ваше сердце войдет светлая благодать! Пусть не покидают вашу душу вера, надежда и любовь! Желаю душевного покоя, тепла в доме и единения с близкими!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Со светлым праздником Троицы! Пусть в этот радостный день пребудет с вами духовная ясность и чистота помыслов! Да свершатся добрые перемены! Желаю душевного тепла, вдохновения в вашем деле и веры, которая укрепляет и ведет вперед. Пусть наполнится ваше сердце радостью и надеждой!

С великим православным праздником – Днем Святой Троицы! Пусть любовь и вера, как зеленые ветви берез, укроют вас от тревог и даруют умиротворение. Желаю света, добра и душевного тепла.

Поздравляю с Троицей! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом тепло, благополучие и добрые перемены. Пусть ваши сердца будут открыты для любви, а мысли – для добра. Желаю крепкого здоровья, радостных событий и настоящей духовной силы. Пусть Господь благословит вас на добрые дела и чистые помыслы!

Что это за праздник – святая Троица?

В чем суть праздника Троицы? В этот день христиане вспоминают такое важнейшее событие священной истории, как сошествие Святого Духа на апостолов на горе Синай, и чествуют Святую Троицу.

Как говорится в Новом Завете, перед тем, как вознестись в Царствие Небесное, Иисус Христос дал апостолам обещание, что в утешение пришлет им Святого Духа от Своего Отца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После Вознесения апостолы каждый день собирались в Сионской горнице в Иерусалиме, молились и читали Святое Писание. На 10-й день после Вознесения и 50-й по Пасхе они услышали сильный шум, а затем увидели языки пламени, которые почили на каждом из учеников Христа. Так апостолы исполнились Святого Духа и отправились по миру нести проповедь представителям разных народов. Поэтому День сошествия Святого Духа стал днем возникновения христианской церкви, которая появилась благодаря усилиям апостолов.

Праздник Святой Троицы отмечается с 381 года, когда участники Второго Вселенского Константинопольского церковного собора утвердили учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе.

В народе Троица считалась одним из самых важных праздников, уступая только Пасхе. Она также отмечала окончательный переход от весны к лету. Поэтому традиции празднования Троицы были тесно связаны с растительностью, ее цвет – зеленый.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Храмы на Троицу украшают зелеными ветвями и травой, а священники служат в зеленых одеждах. Традиционно зеленью украшали и дома, люди надевали венки, причем не только на себя, но и на домашних животных.

Главная "участница" народных обрядов на Троицу – береза. Различные действия с ней совершали девушки и пока бездетные молодые женщины. Они завивали ветви берез, плели из них венки, украшали их лентами, и даже наряжали деревце в девичью одежду. Такую березку могли носить по деревне, кормить ее, поверять ей свои тайны.