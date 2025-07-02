С Ильиным днем 2025: открытки, когда, приметы, поздравления, что нельзя делать

Ильин день – церковный и народный праздник, когда кончается лето и начинается осень. Открытки и поздравления, приметы и традиции. Расскажем, когда Ильин день 2025, что нельзя делать, почему нельзя купаться.

Праздник Ильин день относится к числу самых популярных и известных в народе церковных дат.

В этот день церковь чтит память ветхозаветного пророка Илии, который жил примерно за 900 лет до н.э. в Древнеизраильском царстве и мог повелевать силами природы.

На Руси в народных традициях Илия Пророк имел власть над громами и молниями, а также дождями, и, конечно, нес ответственность за урожай. Его культ существовал еще до принятия христианства – у Илии просили дождя во время созревания хлеба, чтобы урожай был обильным.

Открытки с Ильиным днем

Ильин день – прекрасный повод поздравить родных и близких, коллег, друзей и просто приятелей с древним праздником. Отправленная по электронной почте или в мессенджере открытка порадует не только воцерковленных и верующих людей, но и в целом тех, кто уделяет внимание народной культуре и считает себя ее частью.

Такую красивую картинку можно легко найти и бесплатно скачать в интернете на сайтах, где собраны открытки на разные случаи жизни, а также в посвященных отдельным праздникам статьях в СМИ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Ильин день?

Ильин день относится к числу непереходящих праздников. Это означает, что каждый он приходится на одну и ту же дату – 2 августа по новому стилю (20 июля по старому).

В 2025 году 2 августа выпадает на субботу.

Ильин день – приметы

В народе считали, что лето заканчивается именно в День Ильи-пророка. С этим связаны многочисленные поговорки:

"На Илью до обеда – лето, после обеда – осень"

"До Ильина дня мужик купается, а с Ильина дня с рекою прощается"

Поэтому погода и вообще все, что происходит в Ильин день, когда одно время года сменяется другим, приобретало особое значение.

Если в Ильин день будет дождливо, то август и сентябрь будут прохладными.

По звуку грома можно было определить погоду: долгий гром – к ненастью, короткий – будет ясно.

На Ильин день идет дождь – урожай пшена будет обильным.

Если на Ильин день запустить в дом кошку или собаку, то Илья Пророк разгневается.

Умывание водой от дождя, прошедшего на Ильин день, спасет от сглаза.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления на Ильин день

Самое лаконичное поздравление на Ильин день – "С днем пророка Илии!".

Но можно придумать и более интересное обращение на праздник.

Поздравляю с Днем Илии Пророка! Желаю, чтобы дождь, который прольется в этот день, принес тебе обильный урожай – счастья, любви и процветания! Лада в семье и мира в сердце!

С Ильиным днем! Пусть с неба гремит гром и льет ливень – главное, чтобы в душе была вера, ее огонек спасет тебя от всех невзгод! Желаю веры, надежды и любви, а остальное приложится!

Прими мои поздравления с Ильиным днем! Хоть сегодня закончилось лето и началась осень, не стоит унывать, ведь самое лучшее всегда ждет нас впереди! Пусть дождь сегодня принесет тебе крепкое здоровье, а гром и молния – удачу!

В Ильин день отмечают именины мужчины, названные в честь святого Илии. Поэтому можно поздравить родных и близких, которых зовут Илья, с именинами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в Ильин день?

В народе считается, что в Ильин день, который относится к числу важных церковных праздников, нельзя работать, то есть делать что-то физически тяжелое – все мысли должны быть посвящены священной сути этого дня.

Более того, в некоторых селах запрет был настолько строг, что если кто-то все же брался за работу, то этот инструмент у него отнимали и продавали – иначе все село ждет беда.

Негласный запрет распространялся и на уборку дома. Считается, что в Ильин день не стоит, например, мыть полы и подметать – можно "вымести" из дома счастье.

Однако в действительности Церковь не накладывает строгих запретов на работу в Ильин день, особенно если выполнить ее необходимо по каким-то причинам. Главное в День Илии Пророка – почтить его память, сходить в храм и помолиться.

Но самый серьезный запрет, которого, впрочем, в последнее время практически не придерживаются, – это купание в Ильин день (и после него).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильин день – почему нельзя купаться?

Одно из самых распространенных поверий заключается в том, что в Ильин день нельзя купаться в реках, озерах и других водоемах. Часто считается, что запрет распространяется на все время после Ильина дня, то есть по сути на весь август и далее на осень.

Почему нельзя купаться в Ильин день? Версий много:

Илья Пророк нашлет гром и молнию на тех, кто отважится купаться в его праздник.

В Ильин день нечистая сила скрывается от Ильи Пророка в воде. Если зайти в этот день в воду, то русалки и водяные заберут на дно.

Купание в Ильин день может вылиться в тяжелую болезнь.

Впрочем, запрету на купание 2 августа можно найти разумное объяснение: к этому моменту ночи становятся холодными, вода в водоемах остывает, и активные купальщики рискуют подхватить простуду.

В Церкви этот запрет считают суеверием, так как никаких церковных предписаний по этому поводу нет.

Традиции на Ильин день

До Ильина дня нужно было закончить косить сено, чтобы уже начать жать и собирать урожай.

Кроме того, раньше в селах на Ильин день устраивали масштабные празднества. На общие деньги устраивали пышную трапезу.

Скот в Ильин день держали под крышей, чтобы уберечь животных от грома и молний Ильи Пророка.

Обязательно нужно было умыться дождевой водой: считалось, что она не только приносит здоровье, но и спасает от сглаза.