С днем Петра и Павла 2025: что за праздник, открытки и поздравления

День святых апостолов Петра и Павла входит в число наиболее значимых христианских праздников. Расскажем, когда он празднуется, а также представим открытки, картинки и поздравления с Днем Петра и Павла.

Сегодня один из самых важных христианских праздников – День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день, 12 июля (29 июня по новому стилю) почитается память апостолов Петра и Павла – ревностных проповедников христианства, которые мученическую смерть за свою веру.

Когда День Петра и Павла?

Христианский праздник День святых первоверховных апостолов Петра и Павла относится к числу непереходящих. Это означает, что он отмечается каждый год в один и тот же день – 12 июля (29 июня по старому стилю). В 2025 году 12 июля выпадает на субботу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День Петра и Павла – что за праздник?

Святые апостолы Петр и Павел – самые почитаемые образы в христианской истории. Петр считается основателем христианской церкви, он возглавлял и одну из первых христианских общин. Благодаря усилиям Павла христианство распространилось среди разных народов Римской империи – так было положено начало его превращению в мировую религию.

Оба апостола приняли мученическую смерть во времена императора Нерона. Петр был распят головой вниз, причем по его собственной просьбе: он считал себя недостойным быть распятым так же, как Иисус. Павлу же отрубили голову.

Когда именно Петр и Павел стали мучениками? Это произошло 12 июля (29 июня по старому стилю), однако погибнуть они могли в один день либо с разницей в год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День памяти апостолов Петра и Павла начали отмечать в Риме. Перенесение мощей апостолов Петра и Павла произошло 29 июня (по юлианскому календарю) 258 года в Риме. Спустя некоторое время этот день, который по новому стилю приходится на 12 июля, стал восприниматься как день общего мученичества святых Петра и Павла. Первые упоминания о празднике Дне святых Петра и Павла относятся к IV веку.

На Руси этот церковный праздник входил в число самых важных дат народного календаря и назывался Петров день. При этом в его обрядах и традициях отражались прежде всего дохристианские мотивы поклонения солнцу. Приходившийся на "макушку лета" Петров день, вместе с Аграфеной-купальницей и Ивана Купала, составлял единый цикл праздников, воспевающих полноту природных сил, и был особенно любим в народе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Днем Петра и Павла

День святых апостолов Петра и Павла – один из самых широко известных церковных праздников. Поздравить с ним можно не только воцерковленных людей, но и всех, кто относит себя к числу православных христиан.

В качестве поздравления можно использовать красивые картинки с написанными на них теплыми словами. Такие открытки можно найти и скачать бесплатно в интернете, на сайтах СМИ или на тематических сайтах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Днем святых Петра и Павла

К открытке можно добавить теплое праздничное поздравление – его можно написать самостоятельно, своими словами, а можно так же, как открытку, найти в интернете.

Сегодня – День святых апостолов Петра и Павла. Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю всего самого светлого и радостного! Пусть апостолы, небесные заступники наши, уберегут вас от всех бед и невзгод!

Поздравляю с Днем апостолов Петра и Павла! Желаю самого главного – веры и бодрости духа! Пусть в семье будет лад, в доме – уют, а на душе – мир. И пусть услышит Господь ваши молитвы!