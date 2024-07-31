Рукотворная пещера "Нохъо" в Дагестане: цена, как добраться и прыгнуть с тарзанки

Комплекс пещер "Нохъо" сегодня стал одной из самых популярных локаций в Дагестане. Туристы стремятся туда не только пройтись по узким коридорам в мощных скалах, но и совершить прыжок с тарзанки или покататься на огромных качелях над Сулакским каньоном.
Пещера "Нохъо": история возникновения и название
Слово "нохъо" в переводе с аварского языка означает "пещера". Пишется оно по-русски обязательно с твердым знаком.
Комплекс имеет искусственное происхождение. Пещеры представляют собой отреставрированные технические штольни, которые были прорублены в 70-х годах ХХ столетия в ходе геологоразведки – ее проводили, когда строили Миатлинскую ГЭС.
Последние 30 лет штольни стояли заброшенными. Но из-за туристического бума в Дагестане в целом и все большего числа туристов в Сулакском каньоне в частности было решено сделать из них новый туристический объект. В июне 2022 года, после реставрационных работ, комплекс "Нохъо" распахнул свои двери для туристов.
Комплекс "Нохъо" – описание
"Нохъо" – это не только пещеры. В комплекс входит несколько туннелей, входы и выходы в которые располагаются с разных сторон, а также смотровая площадка на отвесной скале.
Кроме того, на высоте 60 м над каньоном протянут подвесной мост. Здесь туристы смогут получить острые ощущения, спрыгнув с тарзанки, прокатившись на зиплайне и гигантских качелях, а после – отведать кофе в кофейне, устроенной прямо в скале.
Комплексом "Нохъо" заведует туристический комплекс "Главрыба", который находится неподалеку.
Где находится пещера "Нохъо?
Комплекс "Нохъо" расположен на территории комплекса "Главрыба" на восточном берегу реки Сулак, в 1,5 км от населенного пункта Ново-Зубутли в Казбековском районе Дагестана.
Координаты – 43.065264, 46.831124.
Сколько стоит вход в пещеру "Нохъо"?
Стоимость прохода в будние дни для взрослых составляет 500 рублей, для детей в возрасте от 5 до 14 лет – 250 рублей, а для детей до 5 лет вход свободный.
В выходные дни взрослые должны заплатить за вход 700 рублей, дети от 5 до 14 лет – 300 рублей. Детям до 5 лет в эти дни также можно пройти бесплатно.
Экстремальные развлечения – качели, зиплайн и тарзанка – оплачиваются отдельно.
Опасные участки склонов во избежание камнепада укреплены специальными сетками. Однако на входе всем посетителям выдают каски в качестве дополнительной меры безопасности.
Как добраться до пещеры?
Попасть в комплекс из столицы Дагестана Махачкалы можно двумя способами:
- с автовокзала "Северный" выехать на маршрутке в Дубки и выйти в Ново-Зубутли;
- на ж/д вокзале сесть на электричку Махачкала-Хасавюрт и сойти в Кизилюрте. Там следует сесть на маршрутку, которая едет также до поселка Дубки, и выйти в Ново-Зубутли.
Тарзанка, зиплайн и качели в пещере Нохъо
В комплексе "Нохъо" установлены два главных экстремальных развлечения – тарзанка, или роупджампинг, на которой можно испытать ощущение свободного полета с высоты 26-этажного дома, и гигантские качели, на которых можно прокатиться над Сулакским каньоном с размахом 80 м. За прыжок с тарзанки надо будет заплатить 7 тыс рублей, качели обойдутся в 5 тыс.
Прокатиться на зиплайне длиной 250 м вдоль ущелья можно за тысячу рублей. Максимальный вес – 110 кг.
Отдельной платы за то, чтобы пройти по подвесному мосту, не требуется.
Часы работы пещеры "Нохъо"
Комплекс пещер "Нохъо" в период с апреля по ноябрь открывается в 9:00 и работает до 20:00.