Рукотворная пещера "Нохъо" в Дагестане: цена, как добраться и прыгнуть с тарзанки

Пещера "Нохъо" – одна из самых известных достопримечательностей Дагестана. Расскажем о цене билета и история возникновения пещеры. Где она находится, как добраться, сколько стоит прыжок с тарзанки, зиплайн и качели?

Комплекс пещер "Нохъо" сегодня стал одной из самых популярных локаций в Дагестане. Туристы стремятся туда не только пройтись по узким коридорам в мощных скалах, но и совершить прыжок с тарзанки или покататься на огромных качелях над Сулакским каньоном.

Пещера "Нохъо": история возникновения и название

Слово "нохъо" в переводе с аварского языка означает "пещера". Пишется оно по-русски обязательно с твердым знаком.

Комплекс имеет искусственное происхождение. Пещеры представляют собой отреставрированные технические штольни, которые были прорублены в 70-х годах ХХ столетия в ходе геологоразведки – ее проводили, когда строили Миатлинскую ГЭС.

© Фото: сайт "Главрыбы"

Последние 30 лет штольни стояли заброшенными. Но из-за туристического бума в Дагестане в целом и все большего числа туристов в Сулакском каньоне в частности было решено сделать из них новый туристический объект. В июне 2022 года, после реставрационных работ, комплекс "Нохъо" распахнул свои двери для туристов.

Комплекс "Нохъо" – описание

"Нохъо" – это не только пещеры. В комплекс входит несколько туннелей, входы и выходы в которые располагаются с разных сторон, а также смотровая площадка на отвесной скале.

© Фото: телеграм-канал Кавказ.РФ

Кроме того, на высоте 60 м над каньоном протянут подвесной мост. Здесь туристы смогут получить острые ощущения, спрыгнув с тарзанки, прокатившись на зиплайне и гигантских качелях, а после – отведать кофе в кофейне, устроенной прямо в скале.

Комплексом "Нохъо" заведует туристический комплекс "Главрыба", который находится неподалеку.

Где находится пещера "Нохъо?

Комплекс "Нохъо" расположен на территории комплекса "Главрыба" на восточном берегу реки Сулак, в 1,5 км от населенного пункта Ново-Зубутли в Казбековском районе Дагестана.

© Фото: телеграм-канал администрации главы РД

Координаты – 43.065264, 46.831124.

Сколько стоит вход в пещеру "Нохъо"?

Стоимость прохода в будние дни для взрослых составляет 500 рублей, для детей в возрасте от 5 до 14 лет – 250 рублей, а для детей до 5 лет вход свободный.

В выходные дни взрослые должны заплатить за вход 700 рублей, дети от 5 до 14 лет – 300 рублей. Детям до 5 лет в эти дни также можно пройти бесплатно.

© Фото: телеграм-канал Минтуризма РД

Экстремальные развлечения – качели, зиплайн и тарзанка – оплачиваются отдельно.

Опасные участки склонов во избежание камнепада укреплены специальными сетками. Однако на входе всем посетителям выдают каски в качестве дополнительной меры безопасности.

Как добраться до пещеры?

Попасть в комплекс из столицы Дагестана Махачкалы можно двумя способами:

с автовокзала "Северный" выехать на маршрутке в Дубки и выйти в Ново-Зубутли;

на ж/д вокзале сесть на электричку Махачкала-Хасавюрт и сойти в Кизилюрте. Там следует сесть на маршрутку, которая едет также до поселка Дубки, и выйти в Ново-Зубутли.

Тарзанка, зиплайн и качели в пещере Нохъо

В комплексе "Нохъо" установлены два главных экстремальных развлечения – тарзанка, или роупджампинг, на которой можно испытать ощущение свободного полета с высоты 26-этажного дома, и гигантские качели, на которых можно прокатиться над Сулакским каньоном с размахом 80 м. За прыжок с тарзанки надо будет заплатить 7 тыс рублей, качели обойдутся в 5 тыс.

© Фото: телеграм-канал Минтуризма РД

Прокатиться на зиплайне длиной 250 м вдоль ущелья можно за тысячу рублей. Максимальный вес – 110 кг.

Отдельной платы за то, чтобы пройти по подвесному мосту, не требуется.

Часы работы пещеры "Нохъо"

Комплекс пещер "Нохъо" в период с апреля по ноябрь открывается в 9:00 и работает до 20:00.