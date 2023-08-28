Резиденция султанов Топкапы: дворец, музей, город в городе

Для любителей древности Турция – настоящая сокровищница, где можно увидеть достопримечательности древних цивилизаций: руины городов, построенных римлянами и греками, персами и хеттами. Но наивысшего расцвета тюркская архитектура достигла в период правления Османов. В ней прослеживаются не только исламские традиции, но и влияние Византийской империи.

С приходом к власти Мехмеда II (Завоевателя) тюрки не только взяли Константинополь, получив при этом статус империи, но и стали свидетелями возведения дворца Топкапы, который впоследствии стал главной резиденцией тюркских султанов на долгие годы. В 1924 году на территории дворца был открыт музей.

Почему дворец назвали "пушечные ворота"

Здание было возведено в 1479 году по приказу султана Мехмеда Завоевателя. Название дворца не просто так переводится как "пушечные ворота", поскольку каждый отъезд султана за пределы дворца сопровождался выстрелом пушек.

Территория дворца

Сам по себе Топкапы можно назвать маленьким городом: ведь его площадь достигала 700 тысяч квадратных метров, что превышает размеры Ватикана. На территории дворца, который обслуживало приблизительно 5 тысяч человек, располагались казначейство, склад оружия, конюшни, кухни, здание гарема, сад, цветочные террасы с фонтанами…

Дворец неоднократно перестраивался после пожаров и землетрясений, что повлияло на архитектуру комплекса, в которой прослеживаются различные стили.

Топкапы состоит из четырех дворов, которые не только окружены мощной крепостной стеной, но и разделены между собой. Не все дворы были широко доступны, в некоторые из них могли попасть только избранные.

Дворы Топкапы

Первый двор

Чтобы попасть во Двор Янычар, нужно пройти через главные Императорские ворота, украшенные цитатами из Корана (в источниках также встречается название "Ворота Повелителя"). Они расположены рядом с фонтаном Султана Ахмеда III и мечетью Айя-София.

Считается, что только первый двор был открыт для посетителей, где они могли ожидать аудиенции правителя. На сегодняшний день на большой территории первого двора также можно увидеть Монетный двор и византийскую церковь Святой Ирины, которую было решено не преобразовывать в мечеть.

Второй двор

Во второй двор ведут Ворота Приветствия. Они были восстановлены во время правления Сулеймана Великолепного. Но если через Императорские ворота некоторые важные гости имели право проехать верхом, то через Ворота Приветствия все должны были входить пешком, кроме султана.

Второй двор называется в честь Дивана (или Государственного совета). Здесь находится здание, в котором проходили заседания Совета, Башня Правосудия, Казначейство.

Второй двор также стал домом для дворцовых кухонь, конюшен, мечети и гарема. Здание последнего состояло ранее из нескольких секций. Здесь было около 300 комнат, мечети, госпиталь и несколько бань. На сегодняшний день для посетителей открыта небольшая часть гарема.

Третий двор

В третий двор вели Ворота Счастья. Здесь располагается Зал Аудиенций (Тронный зал), где принимались иностранные делегации; школа Эндерун, где учились будущие приближенные султана, а также библиотека с книгами из личной коллекции султанов.

В этом же дворе можно найти и Палату сокровищ, в которой хранились драгоценности правителей. Здесь же располагается мечеть Агалар, считающаяся крупнейшей дворцовой мечетью.

Четвертый двор

Многие считают четвертый двор самой живописной частью комплекса Топкапы. Ведь именно отсюда открываются прекрасные виды на город. Со смотровой площадки можно увидеть множество достопримечательностей, располагающихся в этих краях. В этом дворе можно увидеть:

золотую беседку султана

павильон для обрезаний.