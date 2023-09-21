Реинтеграция армян Ханкенди - от теории к практике

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Сегодня состоялся еще один важный этап в процессе послевоенной стабилизации Южного Кавказа. После менее чем 24-часовой антитеррористичсекой операции ВС Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР в городе Евлах состоялись переговоры азербайджанских властей с армянами Ханкенди.

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали антитеррористическую операцию в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе АР. Она стала ответом на серию диверсий и терактов, в частности, минирование дороги Физули-Шуша, в результате которого погибли гражданские лица. Военные действия продлились меньше суток до того, как сепаратистский режим сдался и согласился на все условия Баку.

Согласно достигнутой при посредничестве российских миротворцев договоренности от 20 сентября, вооруженные силы Армении должны покинуть территорию Азербайджана, а незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно происходит полная демилитаризация - сдача всех вооружений и тяжелой техники. Еще одним требованием стала встреча представителей армян Ханкенди и властей Азербайджана в городе Евлах (100 км от Ханкенди, почти 300 км от Баку).

Переговоры состоялись по приглашению администрации президента Азербайджана в лице ее представителя Рамина Мамедова. Он назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Ханкенди. В Евлахе он провел более чем трехчасовые переговоры с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном. В качестве участника ко встрече присоединился руководитель с российской стороны совместного российско-турецкого центра мониторинга контр-адмирал Олег Семенов.

Как сообщают в админитсрации президента Азербайджана, переговоры прошли в позитивной и конструктивной обстановке. Основная тематика обсуждения - реинтеграция армянских жителей Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджана. Кроме того, затронуты вопросы восстановления инфраструктуры и организации деятельности государственных институтов. Баку передал армянской стороне план реинтеграции.

На переговорах в Евлахе азербайджанская сторона подчеркнула важность скорейшей реализации вопросов, обозначенных в заявлении Минобороны Азербайджана от 20 сентября о приостановке антитеррористических мер. Мартиросян и Мелкумян подняли вопросы социального и гуманитарного характера. Они сообщили о дефиците топлива в Карабахе и запросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Мамедов положительно отреагировал на просьбы представителей армян Ханкенди. Баку планирует оперативно обеспечить топливом систему отопления детских садов и школ, а также предоставить экстренную медицинскую помощь и поддержку гуманитарных и пожарных служб. Стороны условились провести следующую встречу в скором времени.

Комментируя итоги встречи, Мелкумян и Мартиросян дали понять, что окончательное соглашение пока не достигнуто, так как нужно согласовать его детали. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков со своей стороны отметил, что процесс достаточно комплексный, и ожидать решения всех проблем реинтеграции армян Ханкенди за одну встречу сложно. При этом он подчеркнул, что эти переговоры могут содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Первые субстантивные переговоры между Баку и армянами Ханкенди свидетельствует о прогрессе в стабилизации региона. Баку продемонстрировал готовность применить силу для обеспечения конституционного строя на своей территории и в то же время отсутствие враждебности к гражданскому населению. Во вчерашнем заявлении президент Ильхам Алиев подчеркнул, что армяне Ханкенди - такие же граждане Азербайджана.

"Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение - строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды"

- Ильхам Алиев

Баку планирует создать максимально привлекательные условия жизни для армян Ханкенди, в которых они нуждались на протяжении всех 30 лет существования "серой зоны" в Карабахе.

"Когда закончилась Вторая Карабахская война, я сказал, что мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай, и мы превращаем его в рай... Такие же условия мы создадим в Ханкенди, Агдере, Ходжавенде, селах и Аскеране. Это в наших руках"

- Ильхам Алиев

Очевидно, что процесс интеграции армян Ханкенди в азербайджанское правовое поле потребует немало времени, усилий и терпения. Однако все рамочные условия для этого созданы. Параллельно с реинтеграцией Баку будет вести работу по налаживанию связей с соседней Арменией. Как сегодня заявил Эльчин Амирбеков, Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения из пяти пунктов, в основе которого стоит уважение территориальной целостности друг друга. 70% вопросов по проекту мирного соглашения уже согласовано, сообщил накануне журналистам начальник отдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.