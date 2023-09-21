Стали известны основные итоги встречи в Евлахе

Опубликовано: 15:51, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Trend

В Администрации президента Азербайджанской Республики рассказали об итогах встречи с армянскими жителями Карабаха, которая прошла в азербайджанском Евлахе.

Сегодня, 21 сентября в Евлахе по приглашению Администрации президента Азербайджанской Республики Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном, во встрече также принимал участие руководитель совместного российско-турецкого центра мониторинга контр-адмирал Олег Семенов, сообщили в Администрации президента Азербайджанской Республики.

"Встреча прошла в конструктивной и позитивной обстановке, ее участники обсудили вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, а также вопросы восстановления инфраструктуры и организации деятельности. Представителям армянских жителей Карабаха был представлен план реинтеграции"

- Администрация президента Азербайджана

Также участники встречи подчеркнули важность скорейшей реализации вопросов, отраженных в заявлении министерства обороны Азербайджана от 20 сентября о приостановке антитеррористических мер.

Представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана заявили, что в контексте обсуждения социальных и гуманитарных вопросов, существует особая потребность в топливе, также они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания, что было положительно воспринято участниками встречи: они приняли решение оперативно обеспечить топливом системы отопления детских садов и школ, а также потребности экстренной медицинской помощи и пожарных служб, а также оказать гуманитарную помощь, - говорится в сообщении.

Следующая встреча пройдет в ближайшее время, - добавили в президентской администрации Азербайджана.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.