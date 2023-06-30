Реакция Ирана на сожжение Корана в Швеции: это оскорбление и провокация

Власти и простые жители Ирана единодушно осудили акцию с сожжением Корана в Стокгольме. В Тегеране назвали этот поступок "оскорблением" религиозных чувств. Шведский дипломат был вызван в МИД ИРИ.

Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции «законно, но неуместно». В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее.

По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали «Аллах Акбар!» в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в исполнителя акции. Эти действия осудили многие лидеры мусульманских стран, а также президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что сожжение Корана в России считается преступлением.

Как Иран отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Реакцию Ирана на сожжение Корана в Швеции выразил официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани. Он заявил:

«Обработка общественного мнения с целью повторяющегося оскорбления небесных святынь, особенно в эти особые для уммы дни, когда миллионы мусульман со всего собрались для совершения хаджа, - это провокационные, легкомысленные и неприемлемые действия. Оскорбление священного писания является примером распространения насилия и ненависти и противоречит базовым человеческим ценностям. Правительство и народ Исламской Республики Иран, как и другие мусульмане, выступают за свободомыслие, не терпят такого оскорбления и решительно осуждают его».

Обратим внимание на то, что г-н Канаани в своем выступлении ни разу не употребил словосочетание «сожжение Корана». Официальный Тегеран в своей риторике использует термин «оскорбление [религиозных чувств, чести и достоинства человека]» - hatk-e hormat. Ведущие иранские СМИ Tasnim, Fars, Hamshahri также активно использовали это выражение в своих заголовках:

«Реакция исламских стран на оскорбление в Швеции»

«Оскорбление религиозных чувств? В НАТО не считают это преступлением»

«Протестующие вошли на территорию посольства Швеции из-за нанесенного им оскорбления»

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выражение hatk-e hormat выбирается в таком случае намеренно и несет четкий посыл, отмечает иранский политический обозреватель Рухолла Модаббер:

«Иранские СМИ используют выражение «оскорбление» вместо «сожжение Корана». Это связано с тем, что словосочетание «сожжение Корана» сторонники этого преступления хотят нормализовать и сделать чем-то обыденным. Мы же его не произносим, не хотим популяризировать».

Что о сожжении Корана в Стокгольме пишут в иранских соцсетях?

Персоязычные соцсети отреагировали единодушно: Иран возмущен сожжением Корана.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидер иранского общественного мнения Абдулла Ганджи пишет в Twitter:

«Так интерпретируя свободу, Запад прокладывает путь к насилию. Есть и обратная сторона медали. Мусульман обвиняют в том, что они против свободы. До тех пор, пока Запад будет трактовать универсальные для всех явления на свой лад, история будет повторяться».

А вот что говорят другие пользователи.

«Это всего лишь дикость отдельных людей, Бог им судья», - пишет Ханийе.

«Нет сомнений, наступила новая эпоха: культура мышления противостоит культуре упадка», - уверен Мостафа Рахими.

«В то время как Швеция считает сожжение Корана свободомыслием, Стокгольмский университет не допускает к защите иранского студента Вахида Саадатталяба. Его выпускная работа посвящена генералу Солеймани», - сообщает sarbazekhoda.

Шведского дипломата вызвали в МИД Ирана

Впрочем, одними заявлениями реакция Ирана на сожжение Корана в Стокгольме не ограничилась. Накануне стало известно, что временный поверенный в делах шведского посольства в Тегеране был вызван в МИД ИРИ.

Директор департамента стран Западной Европы внешнеполитического ведомства Ирана Маджид Нили Ахмад Абади на этой встрече осудил сожжение Корана в Швеции и заявил, что молчание и бездействие шведского правительства фактически означает поощрение нарушителей принципа уважения к религиозным и священным ценностям.

В ответ шведский дипломат, подчеркнув неприятие правительством Швеции любой формы исламофобии, заявил, что как можно скорее сообщит о ситуации в столицу своей страны.

Главное фото: Blondinrikard Fröberg, Creative Commons Attribution 2.0 Generic.