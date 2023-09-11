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Рабиуль-Авваль – третий месяц исламского календаря, когда родился и умер пророк Мухаммед. Когда он начинается и кончается, каковы его особенности и как держать пост в месяц Рабиуль-Авваль?

Первый весенний месяц Рабиуль-Авваль – особенный для ислама. В это время мусульмане отмечают Мавлид –день рождения посланника Аллаха – и постятся. Что еще следует делать верующему в дни этого месяца?

Начало и конец месяца Рабиуль-авваль

Рабиуль-авваль (Раби аль-авваль) – третий месяц исламского календаря. В 2023 году его начало выпадает на 16 сентября. Завершится месяц 16 октября приходом месяца Раби аль-Ахир.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Рабиуль-авваль мусульмане отметят Мавлид – день рождения пророка Мухаммеда. Верующие считают, что рождение пророка совершилось 12-го числа месяца, поэтому в этом году празднование приходится на 26-27 сентября.

Что он означает?

Месяц Рабиуль-авваль – первый месяц весны. Слово «раби» в переводе с арабского означает «весна», а «аль-авваль» - первый. Название месяца связано с окончанием зимы и началом счастья. Рабиуль-авваль может выпадать как на весну, так и на любое другое время года.

Особенности месяца

Представители ислама уделяют месяцу особое внимание, так как в Рабиуль-авваль родился и умер пророк Мухаммед.

«Мы послали тебя (Мухаммад) как милость для всех миров»

- сура «аль-Анбийа», аят 107

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что делать в дни месяца Рабиуль-авваль?

Читать и слушать Коран – это один из лучших способов стать ближе к Аллаху и его посланнику.

Изучать жизнь Мухаммеда, которая включает не только пророческую миссию, но и его бытовую жизнь.

Восхвалять посланника Аллаха.

Навещать родных и близких.

Проявлять милосердие и протягивать руку помощи нуждающимся.

Стремиться стать ближе к Всевышнему и пророку.

Пост в месяц Рабиуль-авваль

Пост является сунной. Пророк Мухаммед соблюдал пост по понедельникам и четвергам, отказываясь от пищи в дневное время суток. Поэтому желательно несколько дней месяца посвятить соблюдению поста, воздержаться от еды, питья и всего запретного. Это поможет верующему стать ближе к Всевышнему и взглянуть на мир по-другому.

Рождение пророка Мухаммеда

Рабиуль-авваль знаменателен для верующих тем, что в этот месяц родился посланник Аллаха – пророк Мухаммед. Сама дата рождения Мухаммеда доподлинно не известна, однако верующие считают, что она приходится на 12 число месяца.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году данное событие выпадает на 26-27 сентября. Но следует понимать, что день рождения пророка – не день рождения в обычном понимании и не является праздником. Тем не менее, в этот день представители ислама отмечают Мавлид – день радости по случаю рождения Мухаммеда и любви к нему, дарованный Всевышним каждому мусульманину.

В этот день принято читать молитвы и вспоминать жизнь посланника Аллаха. Нередко проводятся конкурсы хафизов (чтецов Корана). Принято также радоваться по поводу прихода пророка, благодарить Всевышнего за его любовь к верующим и раздавать милостыню.