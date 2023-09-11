РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Рабиуль-Авваль: месяц, когда родился пророк Мухаммад

Мурад Устаров
Рабиуль-Авваль: месяц, когда родился пророк Мухаммад
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рабиуль-Авваль – третий месяц исламского календаря, когда родился и умер пророк Мухаммед. Когда он начинается и кончается, каковы его особенности и как держать пост в месяц Рабиуль-Авваль?

Первый весенний месяц Рабиуль-Авваль – особенный для ислама. В это время мусульмане отмечают Мавлид –день рождения посланника Аллаха – и постятся. Что еще следует делать верующему в дни этого месяца?

Начало и конец месяца Рабиуль-авваль 

Рабиуль-авваль (Раби аль-авваль) – третий месяц исламского календаря. В 2023 году его начало выпадает на 16 сентября. Завершится месяц 16 октября приходом месяца Раби аль-Ахир. 

Мечеть Сулеймание в Стамбуле
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Рабиуль-авваль мусульмане отметят Мавлид – день рождения пророка Мухаммеда. Верующие считают, что рождение пророка совершилось 12-го числа месяца, поэтому в этом году празднование приходится на 26-27 сентября. 

Что он означает? 

Месяц Рабиуль-авваль – первый месяц весны. Слово «раби» в переводе с арабского означает «весна», а «аль-авваль» - первый. Название месяца связано с окончанием зимы и началом счастья. Рабиуль-авваль может выпадать как на весну, так и на любое другое время года. 

Особенности месяца 

Представители ислама уделяют месяцу особое внимание, так как в Рабиуль-авваль родился и умер пророк Мухаммед. 

«Мы послали тебя (Мухаммад) как милость для всех миров» 

- сура «аль-Анбийа», аят 107 

Коран
Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что делать в дни месяца Рабиуль-авваль? 

  • Читать и слушать Коран – это один из лучших способов стать ближе к Аллаху и его посланнику.
  • Изучать жизнь Мухаммеда, которая включает не только пророческую миссию, но и его бытовую жизнь.
  • Восхвалять посланника Аллаха.
  • Навещать родных и близких.
  • Проявлять милосердие и протягивать руку помощи нуждающимся.
  • Стремиться стать ближе к Всевышнему и пророку. 

Пост в месяц Рабиуль-авваль 

Пост является сунной. Пророк Мухаммед соблюдал пост по понедельникам и четвергам, отказываясь от пищи в дневное время суток. Поэтому желательно несколько дней месяца посвятить соблюдению поста, воздержаться от еды, питья и всего запретного. Это поможет верующему стать ближе к Всевышнему и взглянуть на мир по-другому. 

Рождение пророка Мухаммеда 

Рабиуль-авваль знаменателен для верующих тем, что в этот месяц родился посланник Аллаха – пророк Мухаммед. Сама дата рождения Мухаммеда доподлинно не известна, однако верующие считают, что она приходится на 12 число месяца. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году данное событие выпадает на 26-27 сентября. Но следует понимать, что день рождения пророка – не день рождения в обычном понимании и не является праздником. Тем не менее, в этот день представители ислама отмечают Мавлид – день радости по случаю рождения Мухаммеда и любви к нему, дарованный Всевышним каждому мусульманину. 

В этот день принято читать молитвы и вспоминать жизнь посланника Аллаха. Нередко проводятся конкурсы хафизов (чтецов Корана). Принято также радоваться по поводу прихода пророка, благодарить Всевышнего за его любовь к верующим и раздавать милостыню.

Месяц Сафар – месяц добрых дел

Месяц Сафар – месяц добрых дел

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
925 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version