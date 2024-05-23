Профессия – режиссер: Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова

Как Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова выбирала профессию?
Гюльджахан Гюльахмедова родилась 23 июня 1925 года в Баку. Когда она оканчивала школу, собрался семейный совет: родители, которые были врачами, и дядя Ага Касум Гюль – известный ученый-географ.
Обсуждался вопрос, куда поступать Гюле, и решение было единогласным: она должна стать врачом. Однако в медицинском институте Гюльджахан проучилась только один семестр, потом был Азербайджанский индустриальный институт (теперь это Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), где за год она успела поучиться на геологоразведочном и нефтепромысловом факультетах и еще в группе инженеров пожарной безопасности.
В 1943 году Гюля вышла замуж за выпускника Каспийского высшего военно-морского училища Сергея Мартынова и стала Гюльахмедовой-Мартыновой. В 1945-м в Баку открылся театральный институт, и через два года Гюльджахан, по ее словам, "ринулась на режиссерское отделение", хотя не имела "никакого представления о том, что это такое". "Родные были в шоке. Дядя Касум сказал, что мои "пробежки" по вузам и факультетам до добра не доведут, что режиссура – мужское занятие. Во всяком случае, ни одной женщины-режиссера он не знает.
Что ж, я буду первой!" – "обрадовала" я родных
– Гюльахмедова-Мартынова.
В институте она училась у известных театральных режиссеров и педагогов: народных артистов СССР Мехти Мамедова и Адиля Искендерова и народного артиста Азербайджана Тофика Кязимова.
Гюльахмедова-Мартынова – режиссер Азербайджанского русского драматического театра
В 1952 году она с красным дипломом окончила институт и пришла в Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна. Первые годы там были нелегкими для Гюльахмедовой-Мартыновой: в этой труппе тогда работали известные режиссеры Константин Степанов-Колосов, Магеррам Ашумов, Евгений Сахаров.
Сказать, что эта мужская компания встретила меня с распростертыми объятиями, было бы неправдой
– режиссер.
Поначалу первая женщина-режиссер многих раздражала: самостоятельных постановок она не получала, была ассистентом режиссера, а актеры иногда даже уходили с ее репетиций. И все-таки то время Гюльахмедова-Мартынова называла настоящей жизнью и настоящей школой мастерства и говорила, что благодарна режиссерам и актерам, которые приняли ее под свое крыло, хотя и "были строги, иногда суровы". Потом она начала выпускать собственные спектакли: за тридцать лет работы в Русской драме их было более 70:
- "Отелло" Уильяма Шекспира
- "Мария Стюарт" Фридриха Шиллера
- "Варшавская мелодия" Леонида Зорина
- "104 страницы про любовь" Эдварда Радзинского
- "С легким паром!" Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова
- "Летние дни города" Анара
- "Вагиф" Самеда Вургуна
- "Двое на качелях" Уильяма Гибсона
- "Восемь любящих женщин" Робера Тома.
В 1972 году за спектакль по пьесе Вадима Коростылева "Шаги командора" режиссер получила Государственную премию Азербайджана, а в 1981-м стала народной артисткой Азербайджана. В спектаклях Гюльахмедовой-Мартыновой играли
- Анатолий Фалькович
- Рахиль Гинзбург
- Мурад Ягизаров
- Дина Тумаркина
- Юрий Митрофанов
- Вера Ширье
- Константин Адамов.
О работе с ней народная артистка Азербайджана Людмила Духовная говорит так:
Прошло столько лет, но я до сих пор помню спектакли и монологи, над которыми мы бились вместе. Это была большая гюльахмедовская школа.
Гюльахмедова-Мартынова – профессор Бакинской музыкальной академии
В 1982 году режиссер покинула Русскую драму и начала работать в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова (теперь это Бакинская музыкальная академия) и входящей в ее состав Оперной студии. Она стала профессором, много лет преподавала вокалистам мастерство актера, ставила со студентами сцены из спектаклей и целые оперы. Среди учеников Гюльахмедовой-Мартыновой
- народная артистка Азербайджана
- солистка Большого театра Динара Алиева
- народный артист Азербайджана, солист Национальной оперы Мангейма Авез Абдуллаев
- заслуженные артисты Азербайджана, солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Афаг Аббасова и Антон Ферштандт.
Вот как вспоминает эти занятия Динара Алиева:
Она учила нас наполнять вокальные номера умением вникать в образ и жить на сцене… Сейчас я понимаю, как важно создавать образ и целый спектакль при исполнении даже одной арии.
Как Гюльахмедова-Мартынова сняла телефильм?
Спектакль "Ты всегда со мной" по одноименной пьесе Ильяса Эфендиева в Русской драме режиссер поставила в 1967 году. В 1980-х народный писатель Азербайджана предложил ей вернуться к этому произведению и сделать экранную версию. Так в 1987 году Гюльахмедова-Мартынова дебютировала как режиссер-постановщик на телевидении. Главную женскую роль в телефильме "Ты всегда со мной" сыграла студентка Азербайджанского государственного института искусств имени Мирзы Ага Алиева Малахат Аббасова и сразу стала очень популярной в республике. Актриса уже много лет живет и работает в Турции, но до сих пор вспоминает съемки у Гюльахмедовой-Мартыновой:
Она меня утвердила в искусстве. Несмотря на то, что я сейчас далеко от родины, я обязана ей всем тем, чего достигла на сцене как актриса и режиссер.
Умерла Гюльахмедова-Мартынова 20 января 2018 года.