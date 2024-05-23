Профессия – режиссер: Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова

Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова – первая в Азербайджане женщина-режиссер. 30 лет она ставила спектакли в театре им. Самеда Вургуна, потом преподавала в Бакинской музыкальной академии. Расскажем, у кого училась Гюльахмедова-Мартынова в театральном институте и как складывалась ее режиссерская и педагогическая карьера.

Как Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова выбирала профессию?

Гюльджахан Гюльахмедова родилась 23 июня 1925 года в Баку. Когда она оканчивала школу, собрался семейный совет: родители, которые были врачами, и дядя Ага Касум Гюль – известный ученый-географ.

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Обсуждался вопрос, куда поступать Гюле, и решение было единогласным: она должна стать врачом. Однако в медицинском институте Гюльджахан проучилась только один семестр, потом был Азербайджанский индустриальный институт (теперь это Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), где за год она успела поучиться на геологоразведочном и нефтепромысловом факультетах и еще в группе инженеров пожарной безопасности.

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В 1943 году Гюля вышла замуж за выпускника Каспийского высшего военно-морского училища Сергея Мартынова и стала Гюльахмедовой-Мартыновой. В 1945-м в Баку открылся театральный институт, и через два года Гюльджахан, по ее словам, "ринулась на режиссерское отделение", хотя не имела "никакого представления о том, что это такое". "Родные были в шоке. Дядя Касум сказал, что мои "пробежки" по вузам и факультетам до добра не доведут, что режиссура – мужское занятие. Во всяком случае, ни одной женщины-режиссера он не знает.

Что ж, я буду первой!" – "обрадовала" я родных

– Гюльахмедова-Мартынова.

В институте она училась у известных театральных режиссеров и педагогов: народных артистов СССР Мехти Мамедова и Адиля Искендерова и народного артиста Азербайджана Тофика Кязимова.

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Гюльахмедова-Мартынова – режиссер Азербайджанского русского драматического театра

В 1952 году она с красным дипломом окончила институт и пришла в Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна. Первые годы там были нелегкими для Гюльахмедовой-Мартыновой: в этой труппе тогда работали известные режиссеры Константин Степанов-Колосов, Магеррам Ашумов, Евгений Сахаров.

Сказать, что эта мужская компания встретила меня с распростертыми объятиями, было бы неправдой

– режиссер.

Поначалу первая женщина-режиссер многих раздражала: самостоятельных постановок она не получала, была ассистентом режиссера, а актеры иногда даже уходили с ее репетиций. И все-таки то время Гюльахмедова-Мартынова называла настоящей жизнью и настоящей школой мастерства и говорила, что благодарна режиссерам и актерам, которые приняли ее под свое крыло, хотя и "были строги, иногда суровы". Потом она начала выпускать собственные спектакли: за тридцать лет работы в Русской драме их было более 70:

"Отелло" Уильяма Шекспира

"Мария Стюарт" Фридриха Шиллера

"Варшавская мелодия" Леонида Зорина

"104 страницы про любовь" Эдварда Радзинского

"С легким паром!" Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова

"Летние дни города" Анара

"Вагиф" Самеда Вургуна

"Двое на качелях" Уильяма Гибсона

"Восемь любящих женщин" Робера Тома.

В 1972 году за спектакль по пьесе Вадима Коростылева "Шаги командора" режиссер получила Государственную премию Азербайджана, а в 1981-м стала народной артисткой Азербайджана. В спектаклях Гюльахмедовой-Мартыновой играли

Анатолий Фалькович

Рахиль Гинзбург

Мурад Ягизаров

Дина Тумаркина

Юрий Митрофанов

Вера Ширье

Константин Адамов.

О работе с ней народная артистка Азербайджана Людмила Духовная говорит так:

Прошло столько лет, но я до сих пор помню спектакли и монологи, над которыми мы бились вместе. Это была большая гюльахмедовская школа.

Гюльахмедова-Мартынова – профессор Бакинской музыкальной академии

© Фото: 1news.az

В 1982 году режиссер покинула Русскую драму и начала работать в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова (теперь это Бакинская музыкальная академия) и входящей в ее состав Оперной студии. Она стала профессором, много лет преподавала вокалистам мастерство актера, ставила со студентами сцены из спектаклей и целые оперы. Среди учеников Гюльахмедовой-Мартыновой

народная артистка Азербайджана

солистка Большого театра Динара Алиева

народный артист Азербайджана, солист Национальной оперы Мангейма Авез Абдуллаев

заслуженные артисты Азербайджана, солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Афаг Аббасова и Антон Ферштандт.

Вот как вспоминает эти занятия Динара Алиева:

Она учила нас наполнять вокальные номера умением вникать в образ и жить на сцене… Сейчас я понимаю, как важно создавать образ и целый спектакль при исполнении даже одной арии.

Как Гюльахмедова-Мартынова сняла телефильм?

Спектакль "Ты всегда со мной" по одноименной пьесе Ильяса Эфендиева в Русской драме режиссер поставила в 1967 году. В 1980-х народный писатель Азербайджана предложил ей вернуться к этому произведению и сделать экранную версию. Так в 1987 году Гюльахмедова-Мартынова дебютировала как режиссер-постановщик на телевидении. Главную женскую роль в телефильме "Ты всегда со мной" сыграла студентка Азербайджанского государственного института искусств имени Мирзы Ага Алиева Малахат Аббасова и сразу стала очень популярной в республике. Актриса уже много лет живет и работает в Турции, но до сих пор вспоминает съемки у Гюльахмедовой-Мартыновой:

Она меня утвердила в искусстве. Несмотря на то, что я сейчас далеко от родины, я обязана ей всем тем, чего достигла на сцене как актриса и режиссер.

Умерла Гюльахмедова-Мартынова 20 января 2018 года.