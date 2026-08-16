Приграничная торговля Армении и Азербайджана: что сейчас происходит, какой может быть и что нужно сделать?

Долго о прямой приграничной торговле между Арменией и Азербайджаном не могло быть и речи. Эхо войны отравило почву для совместного созидания. Но после нормализацией отношений появились возможности оживить территории, чтобы армяно-азербайджанское приграничье стало не зоной отчуждения, а пространством для совместного экономического и социального развития.

Что сейчас происходит на приграничных территориях?

Прямое авто и ж/д сообщение пока не восстановлено. Но Армения и Азербайджана готовят соответствующую инфраструктуру, намечают будущие контуры международных поставок и транзита.

Нефтепродукты из Азербайджана в Армению

Азербайджан поставляет бензин и дизельное топливо в Армению, используя для этого грузинскую инфраструктуру. Для Армении это важно, так как сама она не производит нефтепродукты в нужных объемах, и такие поставки помогают разнообразить рынок, а также не допустить дефицита топлива, в том числе, для труднодоступных и удаленных районов приграничья.

Реэкспорт из Армении в Азербайджан

В марте 2026 года была зафиксирована первая поставка: в Азербайджан транзитом через Армению привезли голландские розы. В будущем для удовлетворения растущего спроса на восстанавливаемых территориях может быть использована армянская медь, алюминий и фольга и вулканический туф для строительства.

Что может заработать в ближайшем будущем?

Чтобы перезапустить представление об армяно-азербайджанском приграничье, необходимо позаботиться об его гуманитарной и энергетической безопасности, сформировав концепцию территории комфорта, а не выживания.

Сельскохозяйственная кооперация

Хотя азербайджанский аграрный сектор развит, есть ниши, которые могут заполнить армянские товары. Например, в Армении выращивают особые сорта фруктов, овощей и табака, которые могут заинтересовать азербайджанских покупателей. В приграничных зонах свежие продукты при налаженной логистике могут быть конкурентоспособны за счет более короткой и дешевой доставки.

Приграничные рынки и ярмарки

Организованные площадки с облегченным режимом для местных производителей и малого бизнеса.

Промышленная кооперация

Возможен обмен сырьем или компонентами. Например, армянское текстильное производство могло бы опираться на азербайджанское сырье (хлопок, шерсть).

Энергетика

Обсуждается взаимная торговля электроэнергией. У стран могут быть периоды, когда одна экспортирует, а другая импортирует энергию. Это особенно актуально с учетом планов по развитию энергоемких проектов (например, дата-центров в Армении).

Транзит через соседние территории

Важный аспект торговли, если речь идет не о доставке товаров за переделы региона, а об более удобной логистике через территорию страны соседа до своих северных или южных районов. Движение вдоль границы также генерирует торговый и логистический поток.

Что нужно сделать для развития армяно-азербайджанского приграничья?

Говорить о скором создании особых экономических зон или зон свободной торговли преждевременно. Чтобы приграничные потоки стали устойчивыми, предстоит решить несколько задач.

Ввести упрощенные таможенные и пограничные процедуры

Внедрение электронных систем для отдельных категорий товаров (например, сельхозпродукции), которые заметно упростят процедуры декларирования и контроля.

Развивать инфраструктуру

Нужны современные дороги, мосты, стыковки железных дорог, очищенные от мин.

Согласовать правила ввоза

Важно договориться о взаимном признании стандартов, сертификаций, фитосанитарных норм.

Обеспечить безопасность

Без решения вопросов безопасности на границе масштабные проекты сложно реализовать. Речь идет о работе по снижению напряженности, создании двусторонних комиссий, механизмах для оперативного решения спорных вопросов, а также культурных обменах.

Сейчас на армяно-азербайджанском приграничье идет поиск взаимовыгодных решений. Об масштабных инвестициях речи пока нет, но при проявлении политической воли потенциал у такого сотрудничества огромный.