Пост Гедалии: раскаяние и запреты для самосовершенствования

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сразу после Рош ха-Шана наступает пост Гедальи. В 2023 году он выпадает на 18 сентября. Что это, когда начинается пост Гедалии, какие запреты действуют, как поститься и что такое 10 дней раскаяния?

Пост Гедальи, следующий после праздничных дней Рош ха-Шана, – это время для того, чтобы задуматься над своими поступками и их последствиями, раскаяться и провести внутреннюю работу по самосовершенствованию.

Когда наступает пост Гедалии?

После двухдневного празднования Рош ха-Шана, 3 тишрея наступает время однодневного поста, который в еврейской традиции назван «пост Гедальи».

Пост начинается с восходом солнца и заканчивается с выходом на небо первых звезд.

В 2023 году 3 тишрея и, соответственно, пост Гедалии приходится на 18 сентября.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать во время поста?

В этот день запрещено есть и пить. Ограничения, налагаемые на верующих в этот день, могут не соблюдать:

люди, страдающие различными заболеваниями,

беременные и кормящие женщины,

дети.

В Израиле пост Гедальи – рабочий день, соответственно, в этот день можно работать.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История поста Гедальи

Возникновение этого поста восходит к VI веку до н. э., когда в результате заговора погиб наместник Иудеи Гедалья бен Ахикам.

Захвативший Иудею и разрушивший Храм Навуходоносор не собирался полностью уничтожать страну. Иудея в статусе автономии вошла в провинцию Шомрон, или Самарию.

После уничтожения правящей верхушки, Навуходоносор позволил простым крестьянам и горожанам остаться на родине. Попечителем полуразрушенного государства стал Гедалья бен Ахикам. Во время его правления постепенно началось возрождение еврейской общины, на родину стали возвращаться беженцы.

Однако возвышение Иудеи было невыгодно соседним странам, прежде всего, Аммону. Правящий в те времена царь Аммона Баалис захотел уничтожить преуспевающего соседа. Но достигнуть своей цели он решил не войной, а путем внутреннего раскола.

Для этого нужно было найти того, кто мог бы свергнуть Гедалью, занять его место и одновременно быть принятым народом. Выбор Баалиса пал на царевича из рода Давида – Ишмаэля.

Известно, что главенство Гедальи, строившего внешнюю политику с оглядкой на Вавилон, приняли далеко не все жители Иудеи: многие считали его предателем. С этой точки зрения, благородный Ишмаэль был идеальной кандидатурой на место нового правителя Иудеи. Да и сам Ишмаэль считал, что сможет принести еврейскому государству пользу большую, чем нынешний властитель.

Приближенные Гедальи предупреждали его о замыслах Ишмаэля и Баалиса, однако он не внял их советам.

«И встал Исмаил, сын Нафании, и десять человек, которые были с ним, и поразили Годолию, сына Ахикама, сына Сафанова, мечом и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною»

– Книга пророка Иеремии, глава 41

Вместе с Гедальей также были уничтожены как его приближенные, так и преданные Навуходоносору вавилонские солдаты. Тем, кому удалось выжить, – бежали в Египет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В память о трагедии разрушения еврейской государственности был установлен пост Гедальи.

«Отсюда мы учим, что смерть праведника приравнивается к сожжению Дома Всевышнего, ибо так же, как был установлен пост в день разрушения Храма, он был установлен и в день смерти Гедальи»

– Талмуд, Рош ха-Шана

Поэтому в день гибели наместника Иудеи держат пост, так же, как и в память о разрушении Храма, наряду с тремя другими постами:

10 Тевета, когда вавилоняне начали осаду Иерусалима,

17 Тамуза – день, в который была пробита стена города,

9 Ава – день разрушения Храма.

Смысл поста Гедальи

Время поста Гидальи призвано напомнить верующим о том, что порой, трактуя те или иные происшествия в свою пользу, мы предпочитаем не видеть истинного положения вещей.

Этот день напоминает нам и о том, что зачастую мы испытываем чувство ложного призвания и беремся не за свое дело.

События дня третьего тишрея также призывают внимательно присмотреться к своим близким: часто человека, который говорит нам неприятную правду, мы воспринимаем как предателя, а сладкоголосого врага считаем лучшим другом.

Кроме того, в пост стоит задуматься над своими делами и их последствиями: зачастую совершаемые из самых добрых побуждений поступки приводят к печальным результатам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Десять Дней Раскаяния

Пост Гедальи приходится на «Десять Дней Раскаяния», иначе «Дней Трепета» или судных дней: в Рош ха-Шана Всевышний выносит приговор человеку, а в Йом Кипур на этот приговор ставится печать.

Во время между этими днями, согласно иудейской традиции, Всевышний становится особенно близок к человеку, его раскаянию и мольбам о прощении.

«Сила раскаяние такова, что оно превращает грехи в заслуги»

– Трактат «Йома»

Существуют особые требования, применимые к раскаянию: кроме чувства сожаления и решимости измениться, также необходимо провести внутреннюю работу, направленную на изменение хода мыслей, приведших к проступкам. Кроме того, по возможности, необходимо исправить неверные деяния или компенсировать их последствия.