© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тиш’а бе-Ав, или 9 ава – это один из, а возможно, и самый горестный день в истории еврейского народа. На эту дату в разные годы приходились такие трагические события, как разрушение Первого и Второго Храмов, изгнание евреев из Израиля, начало работы польского лагеря смерти «Треблинка».

День 9 ава представляет собой один из самых печальных дней для евреев. В день Тиш'а бе-Ав необходимо держать суровый пост – нельзя даже улыбаться. Однако эти запреты исполнены глубокого смысла.

Тиша бе ав - что это такое?

Тиш’а бе-Ав, или 9 ава – (на иврите Тиш’а бе-Ав (תשעה באב) – это день одновременно глубокого траура и радостного ожидания: считается, что 9 ава родится Машиах, после чего дни горя сменятся днями радости, а период с 17 Тамуза по 9 ава, который сегодня называется «меж теснин», станет временем величайших торжеств.

Поэтому история 9 ава повествует о том, что вещи, подчас кажущиеся ужасными, в какой-то момент трансформируются, и нашему пониманию становится доступным их изначально добрый посыл.

Какого числа будет Тиша бе ав в 2023 году?

В этом году пост на 9 ава начнется в среду 26 июля в 20:47 и завершится в четверг 27 июля в 22:04.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие события произошли в 9 ава?

Изначально 9 ава стал траурным днем после того, как посланные Моисеем разведчики заявили о том, что Святую Землю завоевать нельзя, так как там живут сильные и непобедимые племена.

«Вся община подняла тогда вопль, и весь народ плакал в эту ночь… И все сыновья Израиля… говорили: уж лучше бы умерли мы в Египте или в пустыне (чем идти в Эрец-Исраэль)!..»

– Четвертая книга Торы «Бемидбар» («В пустыне»)

Ответом сомневающимся стали слова Всевышнего о том, что вышедшие из пустыни, но не вошедшие в Святую Землю, будут прокляты, а эта ночь станет ночью страданий.

Действительно, на это время приходятся такие бедствия еврейского народа как разрушение Первого и Второго Храмов. В этот же день в знак поругания римляне «вспахали землю Иерусалима как поле».

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также 9 ава 135 года н.э. пала крепость Бейтар – последний оплот участников восстания Бар-Кохбы, после чего последовало массовое изгнание евреев из Израиля. В XIII, XIV и XV вв. 9 ава евреи были изгнаны из Англии, Франции и Испании.

На 9 ава в 1914 году пришлось начало Первой мировой войны, в 1942 году 9 ава стал днем начала депортация евреев с последующей ликвидацией жителей Варшавского гетто, заработал лагерь смерти «Треблинка» в Польше.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Указывая на эти даты, многие раввины подчеркивают, что статистически невозможно, чтобы один народ претерпел в определенный день столько бедствий случайно, без высшего замысла. По их словам, череда событий на 9 ава, служит одним из доказательств бытия Всевышнего.

Что нельзя делать в день 9 ава?

Перечень того, что нельзя делать в пост на 9 ава чрезвычайно велик, однако в основе всех ограничений лежит посыл о том, что самонаказание, самоумаление сейчас может предотвратить большее наказание от Всевышнего в будущем.

Итак, к посту 9 ава начинают готовиться заранее: накануне желательно исключить острую и соленую пищу. Рекомендуется есть макароны и пить сладкий чай.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последний прием пищи перед началом поста принято ограничиваться одним вареным куриным яйцом, которое окунают в пепел в память о сожженном Храме.

С началом поста запрещается:

есть и пить,

принимать душ,

чистить зубы,

пользоваться косметикой,

надевать кожаную обувь и яркую одежду,

громко разговаривать,

бывать в людных местах,

пожимать руки при встрече,

улыбаться,

дарить подарки,

вступать в супружеские отношения.

Необходимо «уменьшить удовольствие от сна», например, сократив его время, или отказавшись от подушки и одеяла.

Запрещается посещать рынки или людные места, вдыхать аромат духов и пряностей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, до полудня запрещено заниматься домашними делами.

Также нельзя изучать Тору, так как это доставляет сердечную радость.

Разумеется, запреты не распространяются на людей, страдающих теми или иными заболеваниями или попавших в чрезвычайную ситуацию.

Что можно делать в пост 9 ава?

Несмотря на то, что мыться в пост 9 ава запрещено, можно смыть грязь, а послу полудня приготовить пищу. После 12 часов дня можно мыть посуду, но без горячей воды. Также после полудня разрешается курить, но в безлюдном месте.

Несмотря на пост, допускается выполнение срочной работы, однако считается, что заработанные в этот день деньги не пойдут во благо. После окончания поста желательно помыть руки, переобуться и перекусить.

В канун 9 ава верующие приходят в синагогу в матерчатой или резиновой обуви, с наступлением поста читают Мегилат Эйха (Свиток Иеремии), в котором повествуется о разрушении Храма. На исходе дня прочитывается молитва «Благословения луны»