Последнее мусульманское государство в Европе

Сегодня испанский муниципалитет Гранада - популярное место как у туристов, так и у студентов, особенно из арабских стран. В Средние века мусульманские владения распространялись и на территорию Европы, а именно на часть Пиренейского полуострова. Рассмотрим последнее владение мусульман в Европе – Гранадский эмират.

С приходом исламских племен эти земли достигли процветания. Гранадский эмират появился в середине XIII века благодаря Абу Абдулле Мухаммаду ибн Юсуфу ибн Насру (также известному как Ибн эль-Ахмар или же Мухаммад I аль-Галиб). Он стал первым эмиром Гранады – эмирата, считавшегося в свое время самым богатым и процветающим государством, который в отличие от своих соседей, просуществовал достаточно долго – более 200 лет.

Почему эмират был так богат?

Земли Гранадского эмирата славились удачным географическим положением. Благодаря многочисленным источникам воды, активно развивалось земледелие и скотоводство. Местные плодородные земли приносили урожай почти круглый год. В садах недалеко от города росли фруктовые и оливковые деревья, зерновые и виноград. Урожай пшеницы был настолько обилен, что местные жители могли есть пшеничный хлеб почти круглый год, только в зимний период переходя на просо.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эмират вел активную торговлю. Свидетельство тому - соглашения, заключенные с Венецией, а также возведенные в Гранаде торговые дома. Местная знать проводила много времени за городом. Здесь, среди пышной зелени местной природы, находилось множество вилл, принадлежавших местной элите. Столичная архитектура отличалась роскошью. Здесь было множество мечетей, дворцов и башен, множество мостов и мощеных улиц.

На территории эмирата производили собственный сахар, разводили шелковичных червей, изготавливали парчу, а также занимались производством богато украшенных шелковых тканей, бархата, ювелирных изделий. Здесь шла активная добыча драгоценных металлов и камней.

Как эмират потерял свое могущество?

Почти одновременно с приходом на эти земли мусульман и развитием этих земель началось христианское движение за освобождение территорий, которое получило название Реконкиста и продолжалось вплоть до 1492 года. Из всех исламских земель дольше всего просуществовал Гранадский эмират.

Былое могущество эмирата стало постепенно приходить в упадок:

В результате войн власти эмирата вынуждены были платить дань королю Кастилии и Леона.

Потеря территорий и экономический гнет стали влиять на развитие земель, что в итоге привело к экономическому кризису.

В столице стало не хватать многих товаров, страдали ремесло и торговля.

В эмирате было многонациональное население (XV веке оно достигало 5 миллионов), и еще одной причиной, повлиявшей на падение Гранады, стали междоусобицы.

В 1492 году войска Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской захватили эмират, обещав местному населению права и свободы. Однако вскоре они забыли о своих обещаниях. Местных стали ограничивать в правах, власти начали разрушать мечети, а также силой склонять гранадцев отречься от веры. В Гранаде начались восстания. Однако со временем религиозные преследования побудили многих уехать из своих родных краев.

Историческое наследие

Гранада сохранила свое исламское наследие. Самым известным историческим памятником считается Альгамбра, которая была резиденцией местных правителей. Снаружи комплекс выглядит сурово и внушительно, а его внутреннее убранство отличается изяществом и красотой. Этот исторический памятник считают жемчужиной мавританской архитектуры. Стены и своды украшены ажурной декоративной резьбой, что делает это место похожим на восточный дворец из сказки. На территории комплекса, который был своеобразным городом в городе, время от времени появлялись новые сооружения. Некоторые были возведены даже после падения эмирата.