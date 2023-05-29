Где в Испании посмотреть на исламскую архитектуру

В Испании исламская архитектура является частью более крупного направления, которое процветало в районе Западного Средиземноморья, оставив архитектурные чудеса в современном Марокко, Тунисе, Ливии и Алжире. В 711 году мусульмане пришли на Пиренейский полуостров после его завоевания берберским генералом Тариком ибн-Зиядом.

К 732 году был основан Аль-Андалус, который называют "мусульманской Испанией", оставивший после себя одну из лучших коллекций исламского искусства в Европе.

Мавританское искусство и мудехар

Чаще всего для описания исламского искусства в Андалусии используется термин "мавританское искусство". Оно характеризуется замысловатой и сложной геометрией, цветочными мотивами и подковообразными арками, а также использованием тени и света, которые, например, можно найти в Альгамбре, Алькасаре Севильи и башне Хиральда.

Между стилями мусульманской и христианской Испании часто не было строгих разграничений. В гибридном стиле, известном как мудехар, исламские мотивы прослеживались в предметах, созданных для христианских покровителей. "Мудехар" - термин, который используют для описания исламского искусства, распространившегося в Испании, однако, его можно встретить реже, чем "мавританское искусство". Сам термин обычно трактуют, как архитектурный стиль, который вобрал в себя как искусство христианских мастеров, так и мусульманских. Стиль мудехар, возникший в XII веке, стал результатом духовного сближения культур и религий. В результате чего стали появляться замысловатые исламские геометрические узоры на плитке, кирпиче и декоративных металлах.

Влияние науки

В Испании работало немало ученых-мусульман. Например, архитекторы Абд аль-Рахмана I построили первую мечеть Омейядов в Кордове на основе работ Витрувия и простой арифметики. Книга оптики Ибн аль-Хайтама, позже переведенная на латынь как De Aspectibus, произвела революцию в архитектуре XI и XII веков. Это привело к созданию мукарнов, образованных путем дробления свода на небольшие выступы и своеобразные кронштейны. Сами по себе мукарны представляют собой орнаментированный свод, характерный для исламской архитектуры.

Архитектурные особенности

В Испании для украшения верхних стен использовалась декоративная штукатурка, именуемая "йесерией". Как правило, дворы и интерьеры украшались изразцами с геометрическими узорами и надписями. Многие исламские постройки позднего Средневековья покрыты плиткой. Она до сих пор используется в современном испанском строительстве. Потолки артесонадо впервые появились в исламской Испании и Северной Африке в XIII веке. Такие потолки были деревянными и наборными. Они состояли из своеобразных ячеек (или кессонов), которые были украшены резьбой или росписью. Несколько превосходных образцов потолков, выполненных в таком стиле, можно найти в Альгамбре и Альхаферие в Сарагосе.

Альгамбра, Гранада

Одна из лучших в мире коллекций исламской архитектуры находится в Гранаде. К XIV веку Насриды окончательно достроили самый великолепный дворец Альгамбру, которую считают лучшим образцом средневековой исламской архитектуры. На протяжении 250 лет правители Насридов занимали Дворцовый город, состоявший из большого здания с несколькими дворцами (всего шесть). В переводе "аль-хамра" означает "красный" - стены замка были построены из красной глины.

Собор Мескита, Кордова

Кордовская соборная мечеть считается примером ранней исламской архитектуры. В общей сложности 130 колонн были возведены во время строительства мечети Абд ар-Рахманом I в 784 году. Впоследствии мечеть не раз подвергалась изменениям, например, достраивались новые сооружения, расширялась площадь здания. Эта мечеть входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Севильский собор, Севилья

Собор был построен на фундаменте мечети Альмохадов, тем самым, его планировка отличается от типичной для кафедральных соборов. В XIII веке в этих краях произошло землетрясение. На территории мечети чудом уцелел минарет, который надстроили в 1568 году и превратили в колокольню. Также в наследство от старинной мечети здесь остались ворота Пуэрта-дель-Пердон (или "ворота прощения") с их подковообразными арками и бронзовой деревянной дверью, свод мукарн и "двор омовений". Севильский собор также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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