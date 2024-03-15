Первая неделя и вторая Седмица Великого поста 2024 

О том, чему посвящена Вторая седмица Великого поста, почему первая неделя поста называется ”Торжество православия”, и в чем важность второй четверти Четыредесятницы - рассказываем в этом материале.

Когда начинается Вторая седмица

Вторая седмица (то есть 7 дней) Великого поста начнётся в воскресенье 24 марта и завершится в субботу 30 марта. Вторая неделя Святой Четыредесятницы - первых 40 дней поста - считается относительно лёгкой по сравнению с первой, строгой неделей. В ближайшее семь дней верующим предстоит осознать, для чего они держат пост, а также вспомнить усопших родных и близких.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чему посвящена первая неделя Великого поста

Первая неделя (воскресенье) Великого поста отмечается 24 марта. С неё начинается Вторая седмица. Первое воскресенье Великого поста носит название ”Торжество православия” и посвящено оно победе над иконоборчеством, которая была одержана в середине IX века, благодаря византийской императрице Феодоре.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Торжество Православия

В конце 720-х годов Византию (Восточную Римскую империю) охватило религиозно-политическое движение - иконоборчество, которое заключалось в том, что его представители считали молитвы изображениям святых идолопоклонничеством.

В 730-м году император Византии запретил использование икон. В результате его решения были уничтожены многочисленные иконы, алтари, мозаики и фрески, изображавшие деяния святых. Запрет действовал более столетия и был отменен, благодаря содействию императрицы Феодоры, которая втайне от всех, в том числе и от супруга-императора, продолжала молиться иконам. Через год после смерти мужа (яростного иконоборца), в 843 году, она созвала собор в Константинополе, на котором иконоборцы были отлучены от церкви, а иконопочитание восстановлено. В честь решения собора Феодора в первое воскресенье Великого поста устроила празднество, традиция которого поддерживается до сих пор в виде Торжества Православия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно есть во вторую неделю поста?

Во вторую неделю поста, как и в первую, верующие православные продолжают воздерживаться от мясной и молочной продукции, а также от рыбы. По дням воздержание в пище выглядят следующим образом:

в воскресенье и субботу можно есть горячую пищу и употреблять растительное масло

понедельник, среда и пятница - сухоядение

вторник и четверг - горячая пища без масла.

На Второй седмице, в отличие от первой, нет дней строгого поста (без еды), и церковь допускает для мирян отход от сухоядения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно делать во Вторую неделю поста?

Церковные службы Второй недели (7 дней) Великого поста посвящены тому, какую пользу пост приносит для духовной жизни, а в целом вторая седмица - это время молитвы, осознания себя в христианском мире, понимания важности терпимости к ближним, проявления сострадания и смирения. Если есть возможность, можно заняться благотворительностью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первая Родительская суббота Великого поста 2024

30 марта 2024 года - первая Родительская суббота Великого поста или День поминовения усопших.

В церквях в этот день совершается заупокойная служба. Поскольку служба в Родительскую субботу - требная (то есть служба, во время которой священник исполняет просьбы прихожан), накануне службы (лучше в пятницу) в церковных лавках можно оставить записку с именами (в родительном падеже) умерших родных, которых нужно помянуть.

Обычно в церквях перед заупокойной службой ставят поминальный стол, на который верующие кладут принесенные с собой продукты - любые, кроме алкоголя и мяса. После службы по желанию можно посетить могилы умерших близких.