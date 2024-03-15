Первая неделя и вторая Седмица Великого поста 2024 

Когда начинается Вторая седмица
Вторая седмица (то есть 7 дней) Великого поста начнётся в воскресенье 24 марта и завершится в субботу 30 марта. Вторая неделя Святой Четыредесятницы - первых 40 дней поста - считается относительно лёгкой по сравнению с первой, строгой неделей. В ближайшее семь дней верующим предстоит осознать, для чего они держат пост, а также вспомнить усопших родных и близких.
Чему посвящена первая неделя Великого поста
Первая неделя (воскресенье) Великого поста отмечается 24 марта. С неё начинается Вторая седмица. Первое воскресенье Великого поста носит название ”Торжество православия” и посвящено оно победе над иконоборчеством, которая была одержана в середине IX века, благодаря византийской императрице Феодоре.
Торжество Православия
- В конце 720-х годов Византию (Восточную Римскую империю) охватило религиозно-политическое движение - иконоборчество, которое заключалось в том, что его представители считали молитвы изображениям святых идолопоклонничеством.
- В 730-м году император Византии запретил использование икон. В результате его решения были уничтожены многочисленные иконы, алтари, мозаики и фрески, изображавшие деяния святых. Запрет действовал более столетия и был отменен, благодаря содействию императрицы Феодоры, которая втайне от всех, в том числе и от супруга-императора, продолжала молиться иконам. Через год после смерти мужа (яростного иконоборца), в 843 году, она созвала собор в Константинополе, на котором иконоборцы были отлучены от церкви, а иконопочитание восстановлено. В честь решения собора Феодора в первое воскресенье Великого поста устроила празднество, традиция которого поддерживается до сих пор в виде Торжества Православия.
Что можно есть во вторую неделю поста?
Во вторую неделю поста, как и в первую, верующие православные продолжают воздерживаться от мясной и молочной продукции, а также от рыбы. По дням воздержание в пище выглядят следующим образом:
- в воскресенье и субботу можно есть горячую пищу и употреблять растительное масло
- понедельник, среда и пятница - сухоядение
- вторник и четверг - горячая пища без масла.
На Второй седмице, в отличие от первой, нет дней строгого поста (без еды), и церковь допускает для мирян отход от сухоядения.
Что нужно делать во Вторую неделю поста?
Церковные службы Второй недели (7 дней) Великого поста посвящены тому, какую пользу пост приносит для духовной жизни, а в целом вторая седмица - это время молитвы, осознания себя в христианском мире, понимания важности терпимости к ближним, проявления сострадания и смирения. Если есть возможность, можно заняться благотворительностью.
Первая Родительская суббота Великого поста 2024
30 марта 2024 года - первая Родительская суббота Великого поста или День поминовения усопших.
В церквях в этот день совершается заупокойная служба. Поскольку служба в Родительскую субботу - требная (то есть служба, во время которой священник исполняет просьбы прихожан), накануне службы (лучше в пятницу) в церковных лавках можно оставить записку с именами (в родительном падеже) умерших родных, которых нужно помянуть.
Обычно в церквях перед заупокойной службой ставят поминальный стол, на который верующие кладут принесенные с собой продукты - любые, кроме алкоголя и мяса. После службы по желанию можно посетить могилы умерших близких.