Павел Лисициан: бурильщик из Владикавказа на сцене Большого театра

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Голос советского оперного певца Павла Лисициана вызывал восторг и трепет публики, которая была готова стоя аплодировать его баритону, ставшему эталонным для нескольких поколений отечественных и зарубежных вокалистов.

Что Лисициан делал в церковном хоре

Павел Герасимович Лисициан родился 6 ноября 1911 года во Владикавказе в семье Герасима Павловича и его жены Србуи Мануковны. Хотя отец работал буровым мастером, а мать домохозяйкой, семья была чрезвычайно музыкальной: родители Лисициана и его старшая сестра Рузанна пели в хоре армянской церкви Владикавказа. Маленький Павел проводил все свободное время в хоре, параллельно учась игре на виолончели и фортепиано. Уже в четырехлетнем возрасте он давал первые концерты.

Как Лисициан работал на стройках Кавказа?

После окончания девятилетнего обучения во Владикавказской классической гимназии Павел должен был поступить в музыкальное училище. Однако средств для переезда в столицу не было, поэтому Лисициан стал разнорабочим и участвовал в геолого-разведывательных экспедициях. В 1927 году он осваивал Садонские рудники под Владикавказом, а в 1928 году - в селе Махунцеты под Батуми стал помощником мастера буровой установки. В 1929 году в Ахалкалаки участвовал в строительстве Тапараван-ГЭС, и всегда был неизменным участником трудовой самодеятельности. В 1930 году Павел Лисициан по рекомендации Тифлисского геологического управления поехал поступать в Ленинградскую консерваторию и параллельно устроился слесарем на Балтийский завод.

Почему Лисициан не окончил консерваторию?

Через пару месяцев после поступления после поступления в консерваторию Лисициан сорвал голос и его преподаватель, Лев Михайлович Образцов, посоветовал студенту устроиться на работу статистом в Большой драматический театр. Работа оказалась исключительно полезной, поскольку позволяла общаться с мастерами театральной сцены и быстро приобщиться к традициям классической русской актерской школы. Хотя у Лисициана не было высшего образования, маститые профессионалы охотно делились с ним творческими секретами, отмечая потенциал будущего певца. Атмосфера полного зала, вездесущая суета за кулисами притягивали молодого человека. В 1932 году Павел Лисициан вернулся к вокалу, но на сей раз в Ленинградском музыкальном техникуме.

В Большой театр через Ереван

Решающим периодом в жизни певца стала работа в молодежном Ленинградском малом оперном театре, где ему доверили исполнить партию Марулло в опере Джузеппе Верди "Риголетто". Но Лисициан предстояло исполнить еще много знаковых партий, прежде чем о его таланте узнали в Армении и вскоре пригласили на работу в Армянский театр оперы и балета имени Александра Спендиарова – главное музыкальное учреждение республики. Певец согласился, поскольку работа в Армении сулила ему сольные партии без очереди и конкурентов. Там он раскрылся окончательно и был приглашен в оперную труппу Большого театра.

Возвращение через войну

Дебют на сцене Большого состоялся 26 апреля 1941 года, когда Павел Лисициан пел в "Пиковой даме". Тогда же он исполнял партию Евгения Онегина, которая стала его визитной карточкой. На сцене Большого театра он выступал два десятка лет, с перерывом в два года (1941-1943), когда Лисициан ушел на войну, где был тяжело ранен. Период работы в Большом театре закрепил за Павлом Лисицианом неофициальный титул короля баритонов, за его филигранное исполнение сложных партий в сочетании с мастерством перевоплощения. Лисициан считал, что музыка на сцене будет восприниматься лишь тогда, когда зритель поверит тому, что перед ним стоит не просто певец, а подлинный пушкинский Евгений Онегин.

За свою продолжительную карьеру Павел Лисициан успел выступить на всех главных сценах Советского Союза, первым после Федора Шаляпина пел за рубежом, в частности в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.