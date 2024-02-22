Парк Айвазовского в Крыму: как добраться, что посмотреть и чего там нельзя делать?

Что необычного в Парке Айвазовского в Крыму
Парк, расположенный на территории санатория Айвазовского в поселке Партенит, - один из самых ухоженных и необыкновенных на территории Крыма. Этот парк понравится любителям ландшафтного дизайна и скульптуры, а также тем, кто ценит размеренный и даже медитативный отдых.
- Парк находится к востоку от горы Аю-Даг (Медведь-Горы) и выходит прямо к морю.
- В парке огромное количество вечнозеленых растений: он не выглядит ”голым” даже зимой.
- В парке есть японский сад: не самый большой, но первый на территории Крыма. Его создатель Широ Накане - известный ландшафтный дизайнер из Японии. Стоимость посещения Японского сада не входит в цену основного билета и составляет 500 рублей.
- В парке находится уникальная оливковая роща, возраст деревьев (олив) которой более 500 лет.
- В парке невероятное количество кошек.
- В парке есть венецианский колодец XIV века с гербом Венецианской республики - Львом святого Марка, а также мраморная скамейка, на которой можно загадать желание.
- В парке можно встретить самых разных птиц: дроздов, чижей, лебедей, чаек, синиц.
- В парке Айвазовского множество водоемов и водопадов, беседок и ротонд.
Отдых и еда в Парке Айвазовского
В Парке Айвазовского много скамеек, а также площадка с видом на море прямо у лестницы Раевского (названа так в честь владельца территории и имения, на которой сегодня расположен Парк, М.Н. Раевского), где можно отдохнуть и перекусить. В Парке есть ресторан, столовая, а также киоск, где делают чай и кофе.
Когда появился парк Айвазовского?
Парк был создан в 1960-х годах на территории, где располагалось имение Раевских. В 1964 году был открыт санаторий ”Айвазовское”, который работает по сей день и специализируется на лечении болезней кровообращения, нервной, дыхательной и костно-мышечных систем. В начале 2000-х годов парк преображается под руководством архитектора Анатолия Анненкова. Сегодня Парк поддерживается в идеальном состоянии и является памятником садово-парковой архитектуры.
Что нельзя делать в Парке Айвазовского?
- Вредить растениям, животным и скульптурам
- Мусорить
- Проводить коммерческую фото- и видеосъемку
- Заходить на территорию с животными
- Распивать алкогольные напитки и курить.
Стоит ли ехать в Парк Айвазовского?
Парк Айвазовского - маст-хэв каждого путешественника, отправляющегося в Крым в любое время года. В парке замечательная атмосфера, огромное пространство и невероятное количество прекрасных локаций для красивых фото. Отдых в Крыму и Парк Айвазовского - однозначно синонимы, в Парке запросто можно провести целый день и даже не заметить, как пролетит время.
Отзывы посетителей Парка Айвазовского самые высокие: на Яндексе оценка Парка 5,0 на основе комментариев более 10 тыс. посетителей.
Как доехать до Парка Айвазовского
На личном (или арендованном) транспорте:
- От Симферополя до Парка Айвазовского - 45 километров, то есть время в пути составляет примерно полтора часа (в зависимости от загруженности Ялтинской трассы, на которой нужно быть предельно внимательным за рулем)
- От Ялты до Парка Айвазовского - 25 километров, а время в пути около 40 минут.
- От Алушты до Парка Айвазовского - 15 километров, время в пути - 25 минут.
На автобусе:
- Из Симферополя можно сесть на автобус до Ялты (стоимость билета около 400 р) и доехать до поворота на поселок Партенит. От трассы до Парка Айвазовского нужно дойти пешком 2 километра.
- Из Ялты до Партенита на автобусе №381, который ходит с Ялтинского автовокзала и подъезжает прямо к воротам Парка. Стоимость билета - около 100 рублей.
- Из Алушты на автобусах № 109, №127 и №25. Стоимость билета - от 35 рублей.
На троллейбусе:
Из Симферополя можно доехать до Партенита на троллейбусе №52 и оттуда пешком до Парка. Стоимость билета - около 250 рублей.
На такси:
- От Симферополя до парка Айвазовского в Партените стоимость поездки на такси составляет около 1700 рублей.
- Из Ялты до Парка Айвазовского на такси можно доехать за 700 рублей.
- Из Алушты до Парка можно добраться на такси за 500 рублей.
- Точный адрес Парка Айвазовского - улица Васильченко, 1А, Партенит.
- Координаты: 44°58'25"N 34°34’59"Е.
Парк Айвазовского: цена в 2024 году
Стоимость посещения Парка Айвазовского в поселке Партенит в 2024 году такая же, как и в 2023 году: об изменении цен пока что информации нет.
Низкий сезон (до апреля 2024) стоимость билетов составляет:
- 600 рублей - взрослый билет
- 300 рублей - детский и льготный* билеты.
Средний сезон (апрель-июнь, сентябрь-октябрь 2024)
- 800 рублей взрослый билет
- 400 рублей - детский и льготный* билеты
Высокий сезон (июль-август 2024)
- 1200 рублей - взрослый билет
- 600 рублей - детский и льготный* билеты
*Льготный билет могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи, ветераны и участники боевых действий.
- На кассе парка работает терминал: билеты можно оплатить с помощью карты.
- Касса Парка Айвазовского работает с 9:00 до 16:30 ежедневно. Двери самого парка открыты до 18:00.