Вестник Кавказа

Парк Айвазовского в Крыму: как добраться, что посмотреть и чего там нельзя делать?

Екатерина Винник
Парк Айвазовского в Крыму: как добраться, что посмотреть и чего там нельзя делать?
Парк имени Айвазовского в Партените - одно из самых универсальных туристических мест в Крыму: посетить парк можно в любое время года, получив при этом массу удовольствия. Сколько стоит вход в парк в 2024 году, как до него добраться из разных точек Крыма и в чем уникальность парка - рассказываем в этом материале. 

Что необычного в Парке Айвазовского в Крыму 

Парк, расположенный на территории санатория Айвазовского в поселке Партенит, - один из самых ухоженных и необыкновенных на территории Крыма. Этот парк понравится любителям ландшафтного дизайна и скульптуры, а также тем, кто ценит размеренный и даже медитативный отдых. 

  • Парк находится к востоку от горы Аю-Даг (Медведь-Горы) и выходит прямо к морю. 
  • В парке огромное количество вечнозеленых растений: он не выглядит ”голым” даже зимой. 
  • В парке есть японский сад: не самый большой, но первый на территории Крыма. Его создатель Широ Накане - известный ландшафтный дизайнер из Японии. Стоимость посещения Японского сада не входит в цену основного билета и составляет 500 рублей. 

  • В парке находится уникальная оливковая роща, возраст деревьев (олив) которой более 500 лет. 
  • В парке невероятное количество кошек.

  • В парке есть венецианский колодец XIV века с гербом Венецианской республики - Львом святого Марка, а также мраморная скамейка, на которой можно загадать желание. 
  • В парке можно встретить самых разных птиц: дроздов, чижей, лебедей, чаек, синиц. 
  • В парке Айвазовского множество водоемов и водопадов, беседок и ротонд. 

Отдых и еда в Парке Айвазовского 

В Парке Айвазовского много скамеек, а также площадка с видом на море прямо у лестницы Раевского (названа так в честь владельца территории и имения, на которой сегодня расположен Парк, М.Н. Раевского), где можно отдохнуть и перекусить. В Парке есть ресторан, столовая, а также киоск, где делают чай и кофе. 

Когда появился парк Айвазовского?

Парк был создан в 1960-х годах на территории, где располагалось имение Раевских. В 1964 году был открыт санаторий ”Айвазовское”, который работает по сей день и специализируется на лечении болезней кровообращения, нервной, дыхательной и костно-мышечных систем. В начале 2000-х годов парк преображается под руководством архитектора Анатолия Анненкова. Сегодня Парк поддерживается в идеальном состоянии и является памятником садово-парковой архитектуры. 

Что нельзя делать в Парке Айвазовского?

  1.  Вредить растениям, животным и скульптурам
  2. Мусорить
  3.  Проводить коммерческую фото- и видеосъемку 
  4. Заходить на территорию с животными 
  5.  Распивать алкогольные напитки и курить. 

Стоит ли ехать в Парк Айвазовского?

Парк Айвазовского - маст-хэв каждого путешественника, отправляющегося в Крым в любое время года. В парке замечательная атмосфера, огромное пространство и невероятное количество прекрасных локаций для красивых фото. Отдых в Крыму и Парк Айвазовского - однозначно синонимы, в Парке запросто можно провести целый день и даже не заметить, как пролетит время.

Отзывы посетителей Парка Айвазовского самые высокие: на Яндексе оценка Парка 5,0 на основе комментариев более 10 тыс. посетителей.

Как доехать до Парка Айвазовского 

На личном (или арендованном) транспорте:

  • От Симферополя до Парка Айвазовского - 45 километров, то есть время в пути составляет примерно полтора часа (в зависимости от загруженности Ялтинской трассы, на которой нужно быть предельно внимательным за рулем) 
  • От Ялты до Парка Айвазовского - 25 километров, а время в пути около 40 минут. 
  • От Алушты до Парка Айвазовского - 15 километров, время в пути - 25 минут.  

На автобусе:

  • Из Симферополя можно сесть на автобус до Ялты (стоимость билета около 400 р) и доехать до поворота на поселок Партенит. От трассы до Парка Айвазовского нужно дойти пешком 2 километра. 
  • Из Ялты до Партенита на автобусе №381, который ходит с Ялтинского автовокзала и подъезжает прямо к воротам Парка. Стоимость билета - около 100 рублей. 
  • Из Алушты на автобусах № 109, №127 и №25.  Стоимость билета - от 35 рублей. 

На троллейбусе: 

Из Симферополя можно доехать до Партенита на троллейбусе №52 и оттуда пешком до Парка. Стоимость билета - около 250 рублей. 

На такси: 

  • От Симферополя до парка Айвазовского в Партените стоимость поездки на такси составляет около 1700 рублей. 
  • Из Ялты до Парка Айвазовского на такси можно доехать за 700 рублей. 
  • Из Алушты до Парка можно добраться на такси за 500 рублей. 

  • Точный адрес Парка Айвазовского - улица Васильченко, 1А, Партенит. 
  • Координаты: 44°58'25"N 34°34’59"Е. 

Парк Айвазовского: цена в 2024 году

Стоимость посещения Парка Айвазовского в поселке Партенит в 2024 году такая же, как и в 2023 году: об изменении цен пока что информации нет. 

Низкий сезон (до апреля 2024) стоимость билетов составляет: 

  • 600 рублей - взрослый билет 
  • 300 рублей - детский и льготный* билеты.

Средний сезон (апрель-июнь, сентябрь-октябрь 2024) 

  • 800 рублей взрослый билет 
  • 400 рублей - детский и льготный* билеты 

Высокий сезон (июль-август 2024)

  • 1200 рублей - взрослый билет 
  • 600 рублей - детский и льготный* билеты

*Льготный билет могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи, ветераны и участники боевых действий.  

  • На кассе парка работает терминал: билеты можно оплатить с помощью карты. 
  • Касса Парка Айвазовского работает с 9:00 до 16:30 ежедневно. Двери самого парка открыты до 18:00. 
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