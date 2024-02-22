Парк Айвазовского в Крыму: как добраться, что посмотреть и чего там нельзя делать?

Парк имени Айвазовского в Партените - одно из самых универсальных туристических мест в Крыму: посетить парк можно в любое время года, получив при этом массу удовольствия. Сколько стоит вход в парк в 2024 году, как до него добраться из разных точек Крыма и в чем уникальность парка - рассказываем в этом материале.

Что необычного в Парке Айвазовского в Крыму

Парк, расположенный на территории санатория Айвазовского в поселке Партенит, - один из самых ухоженных и необыкновенных на территории Крыма. Этот парк понравится любителям ландшафтного дизайна и скульптуры, а также тем, кто ценит размеренный и даже медитативный отдых.

Парк находится к востоку от горы Аю-Даг (Медведь-Горы) и выходит прямо к морю.

В парке огромное количество вечнозеленых растений: он не выглядит ”голым” даже зимой.

В парке есть японский сад: не самый большой, но первый на территории Крыма. Его создатель Широ Накане - известный ландшафтный дизайнер из Японии. Стоимость посещения Японского сада не входит в цену основного билета и составляет 500 рублей.

В парке находится уникальная оливковая роща, возраст деревьев (олив) которой более 500 лет.

В парке невероятное количество кошек.

В парке есть венецианский колодец XIV века с гербом Венецианской республики - Львом святого Марка, а также мраморная скамейка, на которой можно загадать желание.

В парке можно встретить самых разных птиц: дроздов, чижей, лебедей, чаек, синиц.

В парке Айвазовского множество водоемов и водопадов, беседок и ротонд.

Отдых и еда в Парке Айвазовского

В Парке Айвазовского много скамеек, а также площадка с видом на море прямо у лестницы Раевского (названа так в честь владельца территории и имения, на которой сегодня расположен Парк, М.Н. Раевского), где можно отдохнуть и перекусить. В Парке есть ресторан, столовая, а также киоск, где делают чай и кофе.

Когда появился парк Айвазовского?

Парк был создан в 1960-х годах на территории, где располагалось имение Раевских. В 1964 году был открыт санаторий ”Айвазовское”, который работает по сей день и специализируется на лечении болезней кровообращения, нервной, дыхательной и костно-мышечных систем. В начале 2000-х годов парк преображается под руководством архитектора Анатолия Анненкова. Сегодня Парк поддерживается в идеальном состоянии и является памятником садово-парковой архитектуры.

Что нельзя делать в Парке Айвазовского?

Вредить растениям, животным и скульптурам Мусорить Проводить коммерческую фото- и видеосъемку Заходить на территорию с животными Распивать алкогольные напитки и курить.

Стоит ли ехать в Парк Айвазовского?

Парк Айвазовского - маст-хэв каждого путешественника, отправляющегося в Крым в любое время года. В парке замечательная атмосфера, огромное пространство и невероятное количество прекрасных локаций для красивых фото. Отдых в Крыму и Парк Айвазовского - однозначно синонимы, в Парке запросто можно провести целый день и даже не заметить, как пролетит время.

Отзывы посетителей Парка Айвазовского самые высокие: на Яндексе оценка Парка 5,0 на основе комментариев более 10 тыс. посетителей.

Как доехать до Парка Айвазовского

На личном (или арендованном) транспорте:

От Симферополя до Парка Айвазовского - 45 километров, то есть время в пути составляет примерно полтора часа (в зависимости от загруженности Ялтинской трассы, на которой нужно быть предельно внимательным за рулем)

От Ялты до Парка Айвазовского - 25 километров, а время в пути около 40 минут.

От Алушты до Парка Айвазовского - 15 километров, время в пути - 25 минут.

На автобусе:

Из Симферополя можно сесть на автобус до Ялты (стоимость билета около 400 р) и доехать до поворота на поселок Партенит. От трассы до Парка Айвазовского нужно дойти пешком 2 километра.

Из Ялты до Партенита на автобусе №381, который ходит с Ялтинского автовокзала и подъезжает прямо к воротам Парка. Стоимость билета - около 100 рублей.

Из Алушты на автобусах № 109, №127 и №25. Стоимость билета - от 35 рублей.

На троллейбусе:

Из Симферополя можно доехать до Партенита на троллейбусе №52 и оттуда пешком до Парка. Стоимость билета - около 250 рублей.

На такси:

От Симферополя до парка Айвазовского в Партените стоимость поездки на такси составляет около 1700 рублей.

Из Ялты до Парка Айвазовского на такси можно доехать за 700 рублей.

Из Алушты до Парка можно добраться на такси за 500 рублей.

Точный адрес Парка Айвазовского - улица Васильченко, 1А, Партенит.

Координаты: 44°58'25"N 34°34’59"Е.

Парк Айвазовского: цена в 2024 году

Стоимость посещения Парка Айвазовского в поселке Партенит в 2024 году такая же, как и в 2023 году: об изменении цен пока что информации нет.

Низкий сезон (до апреля 2024) стоимость билетов составляет:

600 рублей - взрослый билет

300 рублей - детский и льготный* билеты.

Средний сезон (апрель-июнь, сентябрь-октябрь 2024)

800 рублей взрослый билет

400 рублей - детский и льготный* билеты

Высокий сезон (июль-август 2024)

1200 рублей - взрослый билет

600 рублей - детский и льготный* билеты

*Льготный билет могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи, ветераны и участники боевых действий.

На кассе парка работает терминал: билеты можно оплатить с помощью карты.

Касса Парка Айвазовского работает с 9:00 до 16:30 ежедневно. Двери самого парка открыты до 18:00.