Памяти Александра Скакова

© Фото: из соцсетей Александра Скакова

На 52-ом году после тяжелой болезни ушел из жизни российский историк и археолог, кавказовед, заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Юрьевич Скаков.

Автор нескольких десятков работ по политологии, более 80 работ по археологии, а также трудов по истории и культурологии он был большим другом "Вестника Кавказа", участвовал на круглых столах и международных конференциях, организованных "Вестником" на историческом факультете Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова.

Александр Скаков родился 28 ноября 1971 года в семье физика Юрия Александровича Скакова, в 1993 году окончил МГУ на кафедре археологии, через четыре года - аспирантуру Института археологии РАН, защитил кандидатскую диссертацию по теме "Кобано-колхидские топоры как исторический источник". Возглавлял отдел проблем ближнего зарубежья в Российском институте стратегических исследований, был научным сотрудником отдела бронзового века Института археологии РАН, работал в Центре изучения Центральной Азии и Кавказа.

В Институте востоковедения Скаков проработал почти полтора десятка лет. Там говорят, что он был ученым энциклопедического склада, обожал поэзию Серебряного века, знал и любил Кавказ, всё, что имеет отношение к прошлому и настоящему этого региона.

В Дигории (Северная Осетия). 1991 год. Фото из соцсети Александра Скакова

Особые научные и человеческие связи сложились у Скакова с Абхазией, где он руководил российско-абхазскими экспедициями в Гудаутском, Ткварчалском и Очамчирском районах, занимался раскопками в сочинской археологической экспедиции, а также в Южной и Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае.

"Вестник Кавказа" соболезнует родным и близким Александра Юрьевича. Добрая память о нем навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и учеников.