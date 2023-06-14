Озеро Кезеной-Ам зимой: самый красивый каток

Как добраться до Кезеной-Ам?
По правилам политической географии это озеро находится на границе Веденского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана. Но добраться до него быстрее и легче из Грозного по отличной дороге в сторону сел Шали и Сержень-Юрт.
Дорогу эту когда-то прозвали Царской, потому что впервые она была проложена в 1871 году, когда император Александр II, во время своего визита на Кавказ изъявил желание посетить знаменитое "Голубое озеро".
В наши дни дорога достаточно оживленная, так как по ней из равнинной Чечни передвигаются паломники, держащие путь к аулу Гуни, где расположены гробницы матери и сестры одного из духовных лидеров народа Чечни — шейха Кунта-Хаджи Кишиева.
Далее дорога ведет мимо райцентра Ведено и села Харачой, после которых и начинается горный серпантин взбираясь по которому водителям надо быть особенно внимательными, но не из-за качества дорожного покрытия, которое вплоть до самого озера остается отличным, а из-за облаков, которые на высоте более 1500 метров превращаются на глазах в молочный туман.
И еще — перепад температур летом и ранней осенью между Грозным и озером Кезеной-Ам может составить 15 и более градусов. Так что, стоит запастись теплой одеждой.
Хой ровесник Дербента?
В двух километрах от озера Кезеной-Ам на вершинах скал стоит древний аул Хой. Историки предполагают, что ему около 2 тыс. лет. Таким образом, можно сказать, что Хой - ровесник древнего Дербента. В средние века здесь начали строиться каменные дома и сторожевые башни ("Хо " по-чеченски "стража ", а "Хой " — город стражников). По всей вероятности, через село проходил Великий шелковый путь, и оно нуждалось в охране. Расцвет поселения приходится на XIX век, когда здесь проживало до 3 тыс. жителей. Сейчас это историко- археологический комплекс, состоящий из более ста сооружений.
Что такое Кезеной-Ам?
Озеро Кезеной-Ам — настоящий образец природного творчества. Глядя на него понимаешь, что только природе подвластна такая красота. Находящееся на высоте более 1800 метров, окруженное горными массивами, покрытыми альпийскими лугами летом и белоснежными покровами зимой, оно завораживает и вселяет душевный покой, особенно после сложного горного серпантина.
- Площадь озера около 2,5 тыс. кв. км, глубина более 70 метров.
- В озере водится особый вид форели — эйзенамская форель.
- На приозерной территории есть отель и отдельно стоящие деревянные гостевые домики. Стоимость стандартного номера на двоих — 5000 руб. Есть также улучшенные номера подороже. В цену включен завтрак.
Зимой — в декабре и феврале — поверхность озера замерзает на глубину 80 см, что гарантирует безопасное катание на коньках. Благодаря расположению в котловине, здесь редко бывает ветрено, и в бесснежную погоду лед становится идеально гладким.
Что такое озерные коньки?
Озерные коньки отличаются от хоккейных и фигурных длиной лезвий, так как именно длина лезвий позволяет преодолевать неровности, бугорки, трещины и остатки снега, которые нередко встречаются на ледяных поверхностях озер. Разница в выборе озерных коньков заключается в креплениях. Советы по приобретению озерных коньков можно получить у менеджеров магазинов, торгующих спортивным инвентарем, а также на специальных сайтах по данной тематике.
Снаряжение для безопасного катания на озерных коньках
Помимо коньков, для безопасного катания на озерах вам понадобится
- пешня
- ледомер
- спасательные шильца
- спасательный линь
- гермоупаковка
- сменная одежда.
Особо стоит поберечь свой смартфон, так как он часто выполняет роль первого средства спасения. Опыт показывает, что смартфон необходимо упаковать в герметичную упаковку и держать в воротниковой зоне, а не в кармане.
Катание по поверхности озера — такое же удовольствие как спуск на горных лыжах или сноуборде, но независимо от того, спортсмен вы или просто любитель, пренебрегать своей безопасностью не стоит.