Вестник Кавказа

Озеро Кезеной-Ам зимой: самый красивый каток

Медина Назарова
Озеро Кезеной-Ам зимой: самый красивый каток
В 100 км от столицы Чечни города Грозного, в горах Большого Кавказа на высоте почти 2000 метров расположено красивейшее озеро Кезеной-Ам. Как туда добраться и чем там заняться зимой, расскажем в этом материале.

Как добраться до Кезеной-Ам?

По правилам политической географии это озеро находится на границе Веденского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана. Но добраться до него быстрее и легче из Грозного по отличной дороге в сторону сел Шали и Сержень-Юрт.

Дорогу эту когда-то прозвали Царской, потому что впервые она была проложена в 1871 году, когда император Александр II, во время своего визита на Кавказ изъявил желание посетить знаменитое "Голубое озеро".

В наши дни дорога достаточно оживленная, так как по ней из равнинной Чечни передвигаются паломники, держащие путь к аулу Гуни, где расположены гробницы матери и сестры одного из духовных лидеров народа Чечни — шейха Кунта-Хаджи Кишиева.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Далее дорога ведет мимо райцентра Ведено и села Харачой, после которых и начинается горный серпантин взбираясь по которому водителям надо быть особенно внимательными, но не из-за качества дорожного покрытия, которое вплоть до самого озера остается отличным, а из-за облаков, которые на высоте более 1500 метров превращаются на глазах в молочный туман.

И еще — перепад температур летом и ранней осенью между Грозным и озером Кезеной-Ам может составить 15 и более градусов. Так что, стоит запастись теплой одеждой.

Хой ровесник Дербента?

В двух километрах от озера Кезеной-Ам на вершинах скал стоит древний аул Хой. Историки предполагают, что ему около 2 тыс. лет. Таким образом, можно сказать, что Хой - ровесник древнего Дербента. В средние века здесь начали строиться каменные дома и сторожевые башни ("Хо " по-чеченски "стража ", а "Хой " — город стражников). По всей вероятности, через село проходил Великий шелковый путь, и оно нуждалось в охране. Расцвет поселения приходится на XIX век, когда здесь проживало до 3 тыс. жителей. Сейчас это историко- археологический комплекс, состоящий из более ста сооружений.

Что такое Кезеной-Ам?

Озеро Кезеной-Ам — настоящий образец природного творчества. Глядя на него понимаешь, что только природе подвластна такая красота. Находящееся на высоте более 1800 метров, окруженное горными массивами, покрытыми альпийскими лугами летом и белоснежными покровами зимой, оно завораживает и вселяет душевный покой, особенно после сложного горного серпантина.

  • Площадь озера около 2,5 тыс. кв. км, глубина более 70 метров.
  • В озере водится особый вид форели — эйзенамская форель.
  • На приозерной территории есть отель и отдельно стоящие деревянные гостевые домики. Стоимость стандартного номера на двоих — 5000 руб. Есть также улучшенные номера подороже. В цену включен завтрак.

Зимой — в декабре и феврале — поверхность озера замерзает на глубину 80 см, что гарантирует безопасное катание на коньках. Благодаря расположению в котловине, здесь редко бывает ветрено, и в бесснежную погоду лед становится идеально гладким.

Что такое озерные коньки?

Озерные коньки отличаются от хоккейных и фигурных длиной лезвий, так как именно длина лезвий позволяет преодолевать неровности, бугорки, трещины и остатки снега, которые нередко встречаются на ледяных поверхностях озер. Разница в выборе озерных коньков заключается в креплениях. Советы по приобретению озерных коньков можно получить у менеджеров магазинов, торгующих спортивным инвентарем, а также на специальных сайтах по данной тематике.

Снаряжение для безопасного катания на озерных коньках

Помимо коньков, для безопасного катания на озерах вам понадобится

  • пешня
  • ледомер
  • спасательные шильца
  • спасательный линь
  • гермоупаковка
  • сменная одежда.

Особо стоит поберечь свой смартфон, так как он часто выполняет роль первого средства спасения. Опыт показывает, что смартфон необходимо упаковать в герметичную упаковку и держать в воротниковой зоне, а не в кармане.

Катание по поверхности озера — такое же удовольствие как спуск на горных лыжах или сноуборде, но независимо от того, спортсмен вы или просто любитель, пренебрегать своей безопасностью не стоит.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1195 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы