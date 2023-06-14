Озеро Кезеной-Ам зимой: самый красивый каток

В 100 км от столицы Чечни города Грозного, в горах Большого Кавказа на высоте почти 2000 метров расположено красивейшее озеро Кезеной-Ам. Как туда добраться и чем там заняться зимой, расскажем в этом материале.

Как добраться до Кезеной-Ам?

По правилам политической географии это озеро находится на границе Веденского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана. Но добраться до него быстрее и легче из Грозного по отличной дороге в сторону сел Шали и Сержень-Юрт.

Дорогу эту когда-то прозвали Царской, потому что впервые она была проложена в 1871 году, когда император Александр II, во время своего визита на Кавказ изъявил желание посетить знаменитое "Голубое озеро".

В наши дни дорога достаточно оживленная, так как по ней из равнинной Чечни передвигаются паломники, держащие путь к аулу Гуни, где расположены гробницы матери и сестры одного из духовных лидеров народа Чечни — шейха Кунта-Хаджи Кишиева.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Далее дорога ведет мимо райцентра Ведено и села Харачой, после которых и начинается горный серпантин взбираясь по которому водителям надо быть особенно внимательными, но не из-за качества дорожного покрытия, которое вплоть до самого озера остается отличным, а из-за облаков, которые на высоте более 1500 метров превращаются на глазах в молочный туман.

И еще — перепад температур летом и ранней осенью между Грозным и озером Кезеной-Ам может составить 15 и более градусов. Так что, стоит запастись теплой одеждой.

Хой ровесник Дербента?

В двух километрах от озера Кезеной-Ам на вершинах скал стоит древний аул Хой. Историки предполагают, что ему около 2 тыс. лет. Таким образом, можно сказать, что Хой - ровесник древнего Дербента. В средние века здесь начали строиться каменные дома и сторожевые башни ("Хо " по-чеченски "стража ", а "Хой " — город стражников). По всей вероятности, через село проходил Великий шелковый путь, и оно нуждалось в охране. Расцвет поселения приходится на XIX век, когда здесь проживало до 3 тыс. жителей. Сейчас это историко- археологический комплекс, состоящий из более ста сооружений.

Что такое Кезеной-Ам?

Озеро Кезеной-Ам — настоящий образец природного творчества. Глядя на него понимаешь, что только природе подвластна такая красота. Находящееся на высоте более 1800 метров, окруженное горными массивами, покрытыми альпийскими лугами летом и белоснежными покровами зимой, оно завораживает и вселяет душевный покой, особенно после сложного горного серпантина.

Площадь озера около 2,5 тыс. кв. км, глубина более 70 метров.

В озере водится особый вид форели — эйзенамская форель.

На приозерной территории есть отель и отдельно стоящие деревянные гостевые домики. Стоимость стандартного номера на двоих — 5000 руб. Есть также улучшенные номера подороже. В цену включен завтрак.

Зимой — в декабре и феврале — поверхность озера замерзает на глубину 80 см, что гарантирует безопасное катание на коньках. Благодаря расположению в котловине, здесь редко бывает ветрено, и в бесснежную погоду лед становится идеально гладким.

Что такое озерные коньки?

Озерные коньки отличаются от хоккейных и фигурных длиной лезвий, так как именно длина лезвий позволяет преодолевать неровности, бугорки, трещины и остатки снега, которые нередко встречаются на ледяных поверхностях озер. Разница в выборе озерных коньков заключается в креплениях. Советы по приобретению озерных коньков можно получить у менеджеров магазинов, торгующих спортивным инвентарем, а также на специальных сайтах по данной тематике.

Снаряжение для безопасного катания на озерных коньках

Помимо коньков, для безопасного катания на озерах вам понадобится

пешня

ледомер

спасательные шильца

спасательный линь

гермоупаковка

сменная одежда.

Особо стоит поберечь свой смартфон, так как он часто выполняет роль первого средства спасения. Опыт показывает, что смартфон необходимо упаковать в герметичную упаковку и держать в воротниковой зоне, а не в кармане.

Катание по поверхности озера — такое же удовольствие как спуск на горных лыжах или сноуборде, но независимо от того, спортсмен вы или просто любитель, пренебрегать своей безопасностью не стоит.