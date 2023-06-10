Отечественная война и греко-римская борьба Гургена Шатворяна

Судьбы многих советских спортсменов оборвались в годы Великой Отечественной войны. Среди тех, кто остался жив, далеко не все смогли восстановиться: здоровье подорвали болезни и ранения. О том, как фронтовик Гурген Шатворян сумел вопреки тяжелым ранениям вернуться в спорт и стать чемпионом мира по греко-римской борьбе - расскажем в этом материале.

Ростов-папа

Гурген Иссакович Шатворян родился 13 апреля 1919 года в Ростове-на-Дону в крестьянской семье. С детства отличался крепким телосложением, в 17 лет записался в спортивную секцию в Доме физкультуры и сразу привлек к себе внимание тренеров: посещал все занятия, никогда не опаздывал, а тренера Михаила Израэловича (Аракела Израилевича) Гамбарова прижал к ковру уже через несколько занятий.

Таскавший из огня снаряды

Неизвестно по какой причине Гурген Шатворян оставил спорт и летом 1938 года поступил в Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе. На момент начала войны ему было 22 года, но ему сразу доверили боевые операции на катерах береговой охраны. Боевое крещение лейтенант Шатворян принял под Одессой. Основное место его службы было под Севастополем. Катер-охотник МО-072 в составе 72 бригады траления заграждений ВМБ ЧФ конвоировал транспорт в осажденную базу Черноморского флота, участвовал в высадке диверсионных групп. Известен случай, когда ходе очередного налета немецкой авиации в порту Севастополя загорелось госпитальное судно "Потемкин". Вместе с моряками-черноморцами на борт горящего судна поднялся и Гурген Шатворян, заметивший, что пламя постепенно подбиралось к снарядам, которые были на корме судна. Шатворян бросился выбрасывать снаряды за борт, а затем порядка двенадцати раз спускался в трюм госпиталя, чтобы эвакуировать раненых.

Обманувший ожидания врачей

На боевом катере-охотнике МО-072 Гурген Шатворян (именуемый сослуживцами Георгием) сражался до сентября 1943 года, когда в ходе освобождения Новороссийска был тяжело ранен осколками мины. Были задеты рука, ребро и обе ноги. Спасением и реабилитацией офицера занимались врачи Сочи, Тбилиси и Еревана. Все они утверждали, что в спорт Шатворян не вернется, ведь ему предстояло заново учиться ходить.

В 1947 году он вернулся в Ростов, где снова встретил своего тренера Гамбарова, также прошедшего войну, который сказал своему подопечному:

Ты будешь тренироваться и вернешься в спорт; надо поверить, тогда болезни и боль отступят.

Восстановление заняло три года. Все это время Шатворян убеждал себя, что нужно преодолевать трудности, даже тогда, когда болит все тело и с трудом даются элементарные движения. В разрушенном Ростове Дом физкультуры стал тем местом, где многие атлеты вернулись к спортивной жизни.

Чемпион мира

К концу 1940-х Гурген Шатворян стал принимать участие в соревнованиях и уже в 1950 году стал чемпионом СССР, одолев более молодых соперников. Никто не мог поверить, что тридцатилетний спортсмен, ветеран войны, сумеет выступать наравне с титулованными атлетами. Но он, преодолевая боль, бегал кроссы, нагружал себя, старался делать упражнения, направленные на проработку всех групп мышц. По воспоминаниям мастера, иначе было нельзя, поскольку поколением, прошедшим войну, мирная жизнь не воспринималась без спорта.

Вскоре Шатворян подтвердил титул лучшего советского борца в полусреднем весе. Правда, участвовать в XV Летних Олимпийских играх в Хельсинки ему не довелось. Спортивные чиновники посчитали, что возраст атлета (33 года) не подходит для мирового состязания. Но тогда советская сборная заняла лишь четвертое место. Год спустя на Чемпионате в Неаполе Шатворяну не было равных. Сильнейшие борцы мира – Франко Бенедетти и Бекир Бюке - не смогли остановить его на пути к золоту. В финале состязания Шатворян встретился с олимпийским чемпионом Хельсинки, венгром Миклошем Сильваши, и в возрасте 34 лет стал чемпионом мира.

Уйдя с борцовского ковра

Гурген Шатворян завершил спортивную карьеру в 1954 году. Впрочем, он не ушел из спорта, а стал заниматься популяризацией греко-римской борьбы на посту директора все того же Дома физкультуры в Ростове. Для нескольких поколений советских атлетов он стал символом воли к победе, напоминанием о том, что великие свершения достигаются лишь упорным трудом, и можно обойтись без дорогостоящего оборудования, когда под руками лишь подручный материал.