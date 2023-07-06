Отдых в Дагестане 2023: взгляд изнутри

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан с недавних пор стал популярной туристической локацией в России. Но взаимоотношения туристов и дагестанцев не всегда складываются гладко.

Туристов в Дагестане с каждым годом становится больше - как и негативных эмоций, причем и у отдыхающих, и у местных жителей. Почему отдыхающим не рады в Дагестане? Почему в республике нельзя ходить в шортах? И как это повлияет на туристическую привлекательность региона?

Женщины и одежда в Дагестане

Внешний облик женщин волновал дагестанское общество и ранее, однако лишь в последние годы вопрос встал ребром. Сперва яблоком раздора оказались шорты-"велосипедки" на жительнице Махачкалы, затем масла в огонь подлил инцидент в Каспийске. В прошлом году широкий резонанс среди дагестанцев вызвал фестиваль шорт. По всей видимости, подобные истории еще будут случаться и не раз станут темой для бурного обсуждения.

Обратим внимание на то, каким именно образом дагестанское общество говорит об этой проблеме. К сожалению, сегодня некоторые жители Дагестана реагируют на внешний вид женщин как "бык на красную тряпку" - агрессивно, озвучивая оскорбления и уничижительные выражения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В какой-то степени это недовольство понять можно (не оправдываем, конечно, оскорбления и унижения): люди считают, что таким образом ограждают нынешнее и будущее поколения от влияния иных, чуждых культур и закрепляют собственные ценности, которые "с давних времен" существовали в Дагестане. Однако дело даже не в том, что попытки привить обществу, условно говоря, традиционный уклад совершаются такими варварскими методами. Дело совершенно в другом.

Напомним: Дагестан - светская республика, Конституция которой не регламентируется "законами горскими, общепринятыми". Сказано ли что-то в Конституции Дагестана про внешний вид жителей и гостей республики? Нет. Поэтому правила ношения той или иной одежды в республике юридически отсутствуют.

Более того, рискнем предположить, что шорты и футболки, даже с "непонятными" для дагестанцев фразами и рисунками, - это не самая серьезная из проблем, которые должны волновать Дагестан сегодня - в республике существует ряд социальных и экономических моментов, которые должны были бы беспокоить жителей. Впрочем, возможно, в борьбе с шортами и футболками находит выход недовольство от нерешенных вопросов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему дагестанцы не рады туристам?

Конечно, речь не идет об абсолютно всех дагестанцах. Однако говорят, что если в Дагестане поинтересоваться "почему подорожал Iphone?", то ответ будет таким: "Это все туристы".

Дагестан славился традициями гостеприимства, но теперь у многих туристов возникают - и не без оснований - сомнения в гостеприимности жителей республики.

Так, нередко здоровую критику, высказанную туристами, местные жители воспринимают как оскорбление. Два года назад актриса Наталья Рудова осталась недовольна качеством санузлов в регионе - и оказалась под шквалом упреков и оскорблений. Иногда возникает ощущение, что туристам стоит либо хвалить Дагестан, либо молчать, так как даже обоснованная критика местной инфраструктуры станет поводом обвинить их же в неблагодарности.

Частый случай для конфликтов - фотосессии туристок, причем совершенно невинные. Иногда такие столкновения оканчивались даже драками.

Зачастую жители Дагестана выражают недовольство туристами, утверждая, что именно они - причина резкого повышения цен на еду, жилье и многое другое.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Да, цены в Дагестане выросли. И если, из-за отсутствия нормальной туристической инфраструктуры, отдыхающие попытаются снять квартиру или дом, то с удивлением узнают, что аренда жилья в Махачкале или Дербенте стоит столько же, сколько в Москве или Санкт-Петербурге. Кто больше виноват: туристы, спешащие в отпуск на теплое море в родной стране, или сами хозяева квартир, стремящиеся выжать из отдыхающих максимальную прибыль? То же самое касается роста цен в целом на продукты и услуги.

Оставим за скобками вовсе возмутительные случаи, когда жильцов-дагестанцев выгоняют из квартир на лето, чтобы заработать на сдаче их туристам.

Еще одно достаточно распространенное обвинение заключается в том, что туристы развращают дагестанцев, в том числе, своей одеждой - обтягивающими майками или шортами, которых в регионе до туристического бума якобы не носили. В этом году Минкультуры Дагестана даже издало специальную памятку о том, как надо одеваться на отдыхе в Дагестане. Остается пожалеть, что власти не издали аналогичную инструкцию для самих дагестанцев о том, как общаться с туристами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особо отметим, что, как показывает практика, местные и сами, исключительно по своей инициативе, иногда не прочь станцевать лезгинку с гостьей из средней полосы.

Впрочем, нельзя не признать, что некоторые претензии к туристам по сути своей обоснованны. Гости, например, могут распивать спиртные напитки в общественных местах, что запрещено на всей территории России и карается штрафом.

Кто виноват - и что делать?

Итак, похоже, сами дагестанцы оказались не готовы к наплыву туристов. Туристический бум, начавшийся в 2020 году, сопровождается растущим недовольством местных жителей. Многие проблемы не решены - в республике по-прежнему отсутствуют качественная инфраструктура и квалифицированный персонал для приема гостей, что проявляется и в мелочах. Таксисты, например, отказываются подъезжать точно к месту назначения и просят самих клиентов прогуляться до них пешком лишний километр. В кафе или магазине часто указывают уже устаревшие цены.

Особый вопрос - цены. Если раньше говорили "зачем тратить деньги на заграницу, если можно отдохнуть в Дагестане", то сегодня отдых в Дагестане обойдется дороже, чем в Тбилиси или Стамбуле.

В чистом остатке многие туристы приезжают в Дагестан полными энтузиазма, чтобы побывать на море, посетить заброшенные горные села, полюбоваться каньонами и побродить по крепости Нарын-Кала, а уезжают домой с грузом негатива и критики.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но как же дагестанское гостеприимство? Ведь турист - это человек, который приехал к тебе в гости. А его мнение, хотя бы о тех же санузлах, пусть и негативное, - это не оскорбление, а повод задуматься, что можно сделать лучше.

Если в Дагестане действительно хотят развивать туризм, который дает республике и прибыль, и рабочие места, и в целом стимулирует к развитию, то его жителям стоит прислушиваться к отдыхающим. Возможно, имеет смысл обращать больше внимания не на одежду туристок, а на предложения и советы, чтобы люди вернулись и на следующий год.

Ведь мало встретить гостя и показать ему горы. Важнее, чтобы после этого он довольным уехал домой.