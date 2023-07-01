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Житель Дагестана напал на девушку из-за короткого платья

Девушка исполняет танец
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Полицейская проверка ведется в отношении жителя Дагестана, напавшего на девушку из-за ее чересчур, как ему показалось, открытого платья.

Правоохранители Дагестана проводят проверку по факту нападения на девушку в Каспийске. Ранее в интернете появились кадры, как житель Каспийска инициирует словесный конфликт с девушкой из-за, по его мнению, чересчур открытого платья.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта мужчина плюнул в девушку. Та, в свою очередь, набросилась на обидчика. После того, как мужчина ее оттолкнул, она упала. В результате девушка получила травмы головы и сотрясение мозга. Видеокадры инцидента попали в интернет, что и вызвало интерес у правоохранительных органов.

РИА Новости провели собственное расследование случившегося и пообщались с правоохранителями в Каспийске. Вот, что выяснилось.

«Данная информация была выявлена в рамках мониторинга, в полицию с заявлением девушка не обращалась. Информация передана сотрудникам, будем искать участников инцидента, чтобы выслушать их версии произошедшего. В Telegram-канале МВД Дагестана мы также разместили обращение к девушке с просьбой выйти на обратную связь»

– собеседник агентства  

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