Новый GPT: OpenAI захватывает мир?

Что такое OpenAI?
Оpen AI - это американская исследовательская лаборатория и компания, которая была создана в декабре 2015 года. Цель компании - создание искусственного интеллекта (ИИ), который будет служить человечеству. Изначально компания носила некоммерческий характер, поскольку ее учредители, вложившие $1 млрд в предприятие, переживали из-за потенциального неэтичного использования системы и возможных катастроф с этим связанных.
OpenAI основал Илон Маск?
Сегодня крупнейшим акционером и фактически владельцем OpenAI является компания Microsoft, а у истоков компании стояли:
- Илон Маск, который покинул компанию в 2018 году из-за потенциального конфликта интересов с его собственной компанией Tesla
- Cэм Альтман - действующий руководитель Open AI
- Рейд Хоффман - соучредитель сети профессиональных контактов LinkedIn
- Питер Тиль - соучредитель платежной системы PayPal.
Илон Маск, в свою очередь, основал компанию xAI, которая также занимается разработкой искусственного интеллекта.
Что разработала ОpenAI?
Изначально инновационная компания занималась разработкой ИИ и алгоритмов машинного обучения (процесс, при котором компьютер обучается без прямых инструкций) для видеоигр. Со временем OpenAI полностью сосредоточилась на развитии и исследованиях искусственного интеллекта.
- В 2018 году компания представила Генеративный предобученный трансформер - GPT, нейронную сеть (модель машинного обучения), которая функционирует подобно человеческому мозгу за счёт обработки большого объёма данных.
- В 2021 году OpenAI, которая уже успела стать коммерческим предприятием, презентовала модель генеративного искусственного интеллекта Dall-E, которая на основе текста способна создавать изображения.
- Самым важным продуктом компании стал ChatGPT, который появился в ноябре 2022 года.
Что такое ChatGPT?
ChatGPT от компании OpenAI был заявлен, как самый мощный и продвинутый в мире чат-бот, то есть программа-виртуальный собеседник, способная отвечать пользователям на фактически неограниченное количество вопросов. Принцип работы ChatGPT заключается в том, чтобы дать ответ на запрос на основе данных, на которых он был обучен.
Что умеет ChatGPT?
Сегодня ChatGPT один из самых популярных чат-ботов в мире, которым пользуются более 100 млн человек. ChatGPT умеет:
- писать компьютерные программы и проверять ошибки в коде
- создавать статьи, скрипты для постов в социальных сетях
- решать математические задачи
- сочинять музыку и генерировать изображения
- составлять описание товаров
- описывать сложные темы простыми словами
- составлять скрипты (сценарии) для видеосюжетов.
Используют ChatGPT как крупные организации, так и обычные пользователи для создания контента, продвижения бизнеса и решения повседневных задач.
Что не так с ChatGPT?
Несмотря на весь свой технический и финансовый потенциал, генеративная модель искусственного интеллекта под названием ChatGPT (как и любая другая модель) не является идеальным решением для всего мира, поскольку ее использование сопряжено с рядом проблем:
- ChatGPT не всегда дает правильный ответ на вопрос. Вместо того чтобы ответить ”я не знаю”, модель генерирует ответ, который, может навредить имиджу той или иной компании.
- ChatGPT может ограничивать плюрализм мнений. Задавая вопрос нейросети, пользователь получает ответ, который представляет лишь одну из множества точек зрения, лишая его возможности более глубокого анализа предмета.
- Использование ChatGPT приводит к увеличению объема информации и контента и, соответственно, к неспособности его анализа без использования ИИ.
- ChatGPT может использоваться для кибератак, а также для похищения данных.
Новый GPT
12 мая компания OpenAI представила новый продукт: GPT-4o. Как заявлено на сайте компании, это новая, флагманская модель ИИ, которая может обрабатывать аудио, видео и текст в реальном времени. ”о” в названии модели означает ”омни”, то есть ”всеобъемлющий”. OpenAI утверждает, что новый GPT призван ”улучшить взаимодействие между человеком и компьютером”.
Будущее OpenAI
Несмотря на сопутствующие развитию технологии от компании OpenAI сложности и несовершенства, будущее у GPT, судя по всему светлое. По сообщениям инсайдеров, компания Apple договаривается с OpenAI по поводу использования ChatGPT в очередном обновлении операционной системы для своих смартфонов. Тим Кук, генеральный директор Apple, обещает, что ИИ будет добавлен в ”яблочное” ПО ”очень грамотно”, однако пока неизвестно, получится ли компаниям договориться.
Можно ли пользоваться ChatGPT в России
Доступ к ChatGPT заблокирован компанией-разработчиком как для жителей России, так и для жителей Беларуси. ChatGPT также не поддерживается в Китае, Иране, Северной Корее, Афганистане, Венесуэле, Сирии, Ливии, Египте, Йемене, на Кубе, и в ряде других, преимущественно африканских государств.