Вестник Кавказа

Новый GPT: OpenAI захватывает мир?

Екатерина Винник
Новый GPT: OpenAI захватывает мир?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“, OpenAI, commons wikimedia
В минувшее воскресенье компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT - лучше, быстрее и функциональнее, чем всё, что было до. Что за компания OpenAI, для чего нужен GPT и что такое ChatGPT - рассказываем в этом материале. 

Что такое OpenAI?

Оpen AI - это американская исследовательская лаборатория и компания, которая была создана в декабре 2015 года. Цель компании - создание искусственного интеллекта (ИИ), который будет служить человечеству. Изначально компания носила некоммерческий характер, поскольку ее учредители, вложившие $1 млрд в предприятие, переживали из-за потенциального неэтичного использования системы и возможных катастроф с этим связанных. 

© Фото: commons wikimedia

OpenAI основал Илон Маск?

Сегодня крупнейшим акционером и фактически владельцем OpenAI является компания Microsoft, а у истоков компании стояли: 

  • Илон Маск, который покинул компанию в 2018 году из-за потенциального конфликта интересов с его собственной компанией Tesla 
  • Cэм Альтман - действующий руководитель Open AI 
  • Рейд Хоффман - соучредитель сети профессиональных контактов LinkedIn
  • Питер Тиль - соучредитель платежной системы PayPal. 

Илон Маск, в свою очередь, основал компанию xAI, которая также занимается разработкой искусственного интеллекта. 

Что разработала ОpenAI?

Изначально инновационная компания занималась разработкой ИИ и алгоритмов машинного обучения (процесс, при котором компьютер обучается без прямых инструкций) для видеоигр. Со временем OpenAI полностью сосредоточилась на развитии и исследованиях искусственного интеллекта. 

  • В 2018 году компания представила Генеративный предобученный трансформер - GPT, нейронную сеть (модель машинного обучения), которая функционирует подобно человеческому мозгу за счёт обработки большого объёма данных. 
  • В 2021 году OpenAI, которая уже успела стать коммерческим предприятием, презентовала модель генеративного искусственного интеллекта Dall-E, которая на основе текста способна создавать изображения. 
  • Самым важным продуктом компании стал ChatGPT, который появился в ноябре 2022 года. 

Что такое ChatGPT?

ChatGPT от компании OpenAI был заявлен, как самый мощный и продвинутый в мире чат-бот, то есть программа-виртуальный собеседник, способная отвечать пользователям на фактически неограниченное количество вопросов. Принцип работы ChatGPT заключается в том, чтобы дать ответ на запрос на основе данных, на которых он был обучен. 

Что умеет ChatGPT?

Сегодня ChatGPT один из самых популярных чат-ботов в мире, которым пользуются более 100 млн человек. ChatGPT умеет:

  1. писать компьютерные программы и проверять ошибки в коде 
  2. создавать статьи, скрипты для постов в социальных сетях 
  3. решать математические задачи 
  4. сочинять музыку и генерировать изображения 
  5. составлять описание товаров 
  6. описывать сложные темы простыми словами 
  7. составлять скрипты (сценарии) для видеосюжетов. 

Используют ChatGPT как крупные организации, так и обычные пользователи для создания контента, продвижения бизнеса и решения повседневных задач. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что не так с ChatGPT?

Несмотря на весь свой технический и финансовый потенциал, генеративная модель искусственного интеллекта под названием ChatGPT (как и любая другая модель) не является идеальным решением для всего мира, поскольку ее использование сопряжено с рядом проблем: 

  • ChatGPT не всегда дает правильный ответ на вопрос. Вместо того чтобы ответить ”я не знаю”, модель генерирует ответ, который, может навредить имиджу той или иной компании.
  • ChatGPT может ограничивать плюрализм мнений. Задавая вопрос нейросети, пользователь получает ответ, который представляет лишь одну из множества точек зрения, лишая его возможности более глубокого анализа предмета.
  • Использование ChatGPT приводит к увеличению объема информации и контента и, соответственно, к неспособности его анализа без использования ИИ. 
  • ChatGPT может использоваться для кибератак, а также для похищения данных. 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый GPT

12 мая компания OpenAI представила новый продукт: GPT-4o. Как заявлено на сайте компании, это новая, флагманская модель ИИ, которая может обрабатывать аудио, видео и текст в реальном времени. ”о” в названии модели означает ”омни”, то есть ”всеобъемлющий”.  OpenAI утверждает, что новый GPT призван ”улучшить взаимодействие между человеком и компьютером”.

Будущее OpenAI 

Несмотря на сопутствующие развитию технологии от компании OpenAI сложности и несовершенства, будущее у GPT, судя по всему светлое. По сообщениям инсайдеров, компания Apple договаривается с OpenAI по поводу использования ChatGPT в очередном обновлении операционной системы для своих смартфонов. Тим Кук, генеральный директор Apple, обещает, что ИИ будет добавлен в ”яблочное” ПО ”очень грамотно”, однако пока неизвестно, получится ли компаниям договориться. 

Девушка говорит по телефону на улице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

 Можно ли пользоваться ChatGPT в России 

Доступ к ChatGPT заблокирован компанией-разработчиком как для жителей России, так и для жителей Беларуси. ChatGPT также не поддерживается в Китае, Иране, Северной Корее, Афганистане, Венесуэле, Сирии, Ливии, Египте, Йемене, на Кубе, и в ряде других, преимущественно африканских государств. 

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