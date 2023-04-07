Новый GPT: OpenAI захватывает мир?

В минувшее воскресенье компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT - лучше, быстрее и функциональнее, чем всё, что было до. Что за компания OpenAI, для чего нужен GPT и что такое ChatGPT - рассказываем в этом материале.

Что такое OpenAI?

Оpen AI - это американская исследовательская лаборатория и компания, которая была создана в декабре 2015 года. Цель компании - создание искусственного интеллекта (ИИ), который будет служить человечеству. Изначально компания носила некоммерческий характер, поскольку ее учредители, вложившие $1 млрд в предприятие, переживали из-за потенциального неэтичного использования системы и возможных катастроф с этим связанных.

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OpenAI основал Илон Маск?

Сегодня крупнейшим акционером и фактически владельцем OpenAI является компания Microsoft, а у истоков компании стояли:

Илон Маск, который покинул компанию в 2018 году из-за потенциального конфликта интересов с его собственной компанией Tesla

Cэм Альтман - действующий руководитель Open AI

Рейд Хоффман - соучредитель сети профессиональных контактов LinkedIn

Питер Тиль - соучредитель платежной системы PayPal.

Илон Маск, в свою очередь, основал компанию xAI, которая также занимается разработкой искусственного интеллекта.

Что разработала ОpenAI?

Изначально инновационная компания занималась разработкой ИИ и алгоритмов машинного обучения (процесс, при котором компьютер обучается без прямых инструкций) для видеоигр. Со временем OpenAI полностью сосредоточилась на развитии и исследованиях искусственного интеллекта.

В 2018 году компания представила Генеративный предобученный трансформер - GPT, нейронную сеть (модель машинного обучения), которая функционирует подобно человеческому мозгу за счёт обработки большого объёма данных.

В 2021 году OpenAI, которая уже успела стать коммерческим предприятием, презентовала модель генеративного искусственного интеллекта Dall-E, которая на основе текста способна создавать изображения.

Самым важным продуктом компании стал ChatGPT, который появился в ноябре 2022 года.

Что такое ChatGPT?

ChatGPT от компании OpenAI был заявлен, как самый мощный и продвинутый в мире чат-бот, то есть программа-виртуальный собеседник, способная отвечать пользователям на фактически неограниченное количество вопросов. Принцип работы ChatGPT заключается в том, чтобы дать ответ на запрос на основе данных, на которых он был обучен.

Что умеет ChatGPT?

Сегодня ChatGPT один из самых популярных чат-ботов в мире, которым пользуются более 100 млн человек. ChatGPT умеет:

писать компьютерные программы и проверять ошибки в коде создавать статьи, скрипты для постов в социальных сетях решать математические задачи сочинять музыку и генерировать изображения составлять описание товаров описывать сложные темы простыми словами составлять скрипты (сценарии) для видеосюжетов.

Используют ChatGPT как крупные организации, так и обычные пользователи для создания контента, продвижения бизнеса и решения повседневных задач.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что не так с ChatGPT?

Несмотря на весь свой технический и финансовый потенциал, генеративная модель искусственного интеллекта под названием ChatGPT (как и любая другая модель) не является идеальным решением для всего мира, поскольку ее использование сопряжено с рядом проблем:

ChatGPT не всегда дает правильный ответ на вопрос. Вместо того чтобы ответить ”я не знаю”, модель генерирует ответ, который, может навредить имиджу той или иной компании.

ChatGPT может ограничивать плюрализм мнений. Задавая вопрос нейросети, пользователь получает ответ, который представляет лишь одну из множества точек зрения, лишая его возможности более глубокого анализа предмета.

Использование ChatGPT приводит к увеличению объема информации и контента и, соответственно, к неспособности его анализа без использования ИИ.

ChatGPT может использоваться для кибератак, а также для похищения данных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый GPT

12 мая компания OpenAI представила новый продукт: GPT-4o. Как заявлено на сайте компании, это новая, флагманская модель ИИ, которая может обрабатывать аудио, видео и текст в реальном времени. ”о” в названии модели означает ”омни”, то есть ”всеобъемлющий”. OpenAI утверждает, что новый GPT призван ”улучшить взаимодействие между человеком и компьютером”.

Будущее OpenAI

Несмотря на сопутствующие развитию технологии от компании OpenAI сложности и несовершенства, будущее у GPT, судя по всему светлое. По сообщениям инсайдеров, компания Apple договаривается с OpenAI по поводу использования ChatGPT в очередном обновлении операционной системы для своих смартфонов. Тим Кук, генеральный директор Apple, обещает, что ИИ будет добавлен в ”яблочное” ПО ”очень грамотно”, однако пока неизвестно, получится ли компаниям договориться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли пользоваться ChatGPT в России

Доступ к ChatGPT заблокирован компанией-разработчиком как для жителей России, так и для жителей Беларуси. ChatGPT также не поддерживается в Китае, Иране, Северной Корее, Афганистане, Венесуэле, Сирии, Ливии, Египте, Йемене, на Кубе, и в ряде других, преимущественно африканских государств.