Новогодние корпоративы 2025: стоит ли идти, что надеть и как себя вести?

Новогодний корпоратив проводится для того, чтобы сотрудники компании отдохнули и получили заряд хорошего настроения, но это сложное как по организации, так и по реализации событие, требующее определенного мастерства. Расскажем, как подготовиться к корпоративу и не попасть в просак на новогодней вечеринке в офисе.

Какими бывают новогодние корпоративы?

Корпоратив и, в частности, новогодний корпоратив - увеселительное мероприятие для сотрудников, которое проводится перед праздником в офисе, кафе или ресторане - на усмотрение тех, кто торжество организует. Зачастую новогодние корпоративы организуют в последнюю неделю декабря, когда все рабочие задачи выполнены и есть возможность расслабиться. Часто корпоративы устраиваются в самой простой форме: в непринужденной атмосфере, с небольшим количеством спиртного и закусками. Однако чем больше компания, тем сложнее процесс проведения новогоднего корпоратива. Крупные компании зачастую арендуют рестораны, чтобы предоставить сотрудникам возможность повеселиться. Такой корпоратив предусматривает особые нормы поведения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит ли помогать в организации корпоратива?

Организация новогоднего корпоратива - непростая задача, ведь нужно выбрать место его проведения, позаботиться о подарках для сотрудников, утвердить праздничное меню и подумать о конкурсах, если они предполагаются. Если у вас есть желание помочь, то вы можете это сделать, однако не в ущерб рабочему процессу. В противном случае, необходимо честно сообщить, что у вас нет возможности оказать помощь.

Можно ли не ходить на корпоратив?

Ходить или не ходить на корпоратив, который устраивается перед Новым годом, личный выбор каждого сотрудника. Нет ничего страшного в том, чтобы отказаться от посещения этого мероприятия. Степень экстравертности (открытости) у всех людей разная, и желание участвовать в увеселительных мероприятиях присуще не каждому. Нет никакого смысла в том, чтобы пересиливать себя и проводить несколько часов в ресторане, участвуя в конкурсах и пытаясь выдавить из себя тост. Гораздо лучше честно сказать организатору корпоратива, что вы не придете, при этом не врать о каких-либо причинах, если вы физически не сможете перенести новогоднюю вечеринку.

В остальных случаях на корпоратив лучше сходить: несмотря на то, что мероприятие опциональное, оно всё-таки считается частью рабочего процесса, и устраивая его, организатор хочет видеть отдачу от сотрудников, готовых поддержать идею.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем пойти на новогодний корпоратив?

Если вы получили приглашение на новогодний корпоратив и приняли решение на него пойти, то следующий этап - выбор соответствующего образа. Тематика корпоратива на Новый год может быть разной, например, вечеринка в стиле 1980-х, советское кино или маскарад.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В любом случае наряд не должен быть слишком откровенным и вызывающим: вам предстоит проводить время с коллегами, а не с семьей или близкими друзьями, поэтому определенный этикет в одежде придется соблюсти.

Мужчинам на корпоратив можно надеть пиджак и брюки, но не с формальными рубашкой и галстуком, а, например с джемпером. Джинсы и праздничная рубашка с каким-нибудь новогодним принтом тоже хороший вариант. Если вечеринка не маскарад, от костюма Деда Мороза или Санты лучше отказаться. Одежда должна быть чистой и опрятной и в целом соответствовать вашему рабочему имиджу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Женщинам с выбором наряда на новогодний корпоратив приходится сложнее, чем мужчинам, поскольку им необходимо соблюсти баланс. Выбирая платье на корпоративную вечеринку, важно помнить, что вы будете среди сотрудников, а значит о слишком короткой длине юбки и чрезмерном декольте стоит забыть. Приталенные силуэты и струящиеся ткани приветствуются, как и сдержанный вечерний макияж. Образ на новогодний корпоратив желательно продумать заранее, чтобы избежать ненужной суеты.

Как вести себя на новогоднем корпоративе?

Новогодний корпоратив нередко запоминается неуместным поведением его участников. Чтобы такого не произошло с вами, следует придерживаться простых, но важных правил:

Не злоупотребляйте алкоголем, даже если вас будут уговаривать выпить еще. Каждый сам несет за себя ответственность, поэтому лучше не переходить грань дозволенного.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как и с алкоголем, в еде на новогоднем корпоративе тоже стоит быть умеренным: ни к чему объедаться, ведь это плохо как для здоровья, так и для репутации.

Не говорите слишком много о работе, всё-таки вы на вечеринке. Лучше отложить обсуждение рабочих вопросов на более удобное время.

Ведите себя непринужденно, даже с начальством, не забывая при этом о субординации.

Если вы чувствуете себя не очень уверенно на подобных мероприятиях, поупражняйтесь заранее в искусстве ведения ”недолгих разговоров” - смол-ток.

Не обсуждайте и не критикуйте коллег в компании других коллег.

Не следует использовать новогодний корпоратив, как возможность чрезмерно сблизиться с начальством или с кем-либо из сотрудников ради собственной выгоды.

Какой тост сказать на новогоднем корпоративе?

Хороший тост на новогоднем корпоративе, где собирается большинство сотрудников компании, настоящая дипломатия. Если не уверены в своих силах, то лучше отказаться от идеи поздравить всех с наступающими праздниками. Если вам всё-таки хочется произнести тост, помните, что делать это нужно, будучи трезвым, дабы не сказать ничего лишнего и неуместного. Допустимый тост на новогодний корпоратив предусматривает благодарность коллегам и сдержанные пожелания всего наилучшего в грядущем году. Не следует пытаться отличиться, произнося длинный и многословный тост, поскольку это утомительно, но и двумя словами обойтись не получиться. Самое главное, будьте искренни в своих пожеланиях и выражении чувств.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Игры и конкурсы на новогоднем корпоративе

Новогодний корпоратив с прописанным сценарием предполагает наличие конкурсов и игр. Интерактив на вечеринках кому-то нравится, а кому-то нет, и участвовать в нем совсем не обязательно. Лучше с радостью смотреть на тех, кому в удовольствие рассказывать смешные стихи или петь новогоднюю песню, чем участвовать без удовольствия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нужно ли брать вторую половинку на корпоратив?

Некоторые корпоративы, в том числе самый яркий, новогодний, проводятся исключительно для сотрудников. Однако бывает и так, что на вечеринку приглашают сотрудников с женами/мужьями, девушками/парнями. Не следует брать на корпоратив человека, с которым вы встречаетесь не так давно и плохо его знаете. Также не стоит принуждать свою жену/мужа идти с вами на новогоднее корпоративное торжество, если она/он этого не хочет.