На кого опирается и кому доверяет Никол Пашинян?

Опросы общественного мнения в Армении фиксируют низкий индекс одобрения проводимой премьером Николом Пашиняном политики. Теперь он не инициирует прямых трансляций из зала Национального собрания и не стремится к интерактиву с населением, а опирается на узкую группу людей, которой всецело доверяет. Расскажем, кто эти люди.

Почему Пашинян доверят Арарату Мирзояну?

Нынешний глава армянской дипломатии зарекомендовал себя как один из самых преданных сподвижников Пашиняна. В 2018 году он стал первым заместителем премьера, затем, когда была необходимость возглавить и упорядочить парламентское большинство партии Пашиняна, именно Мирзоян был назначен председателем НС республики.

К 2021 году армянская парламентская оппозиция не представляла какой-либо угрозы для премьера, а потому Мирзоян возглавил вакантное место главы внешнеполитического ведомства. На посту министра иностранных дел ему было доверено вести диалог со структурами ЕС и США, а также сглаживать острые углы в отношения с Россией.

Армения, не обладающая ресурсной базой, вынуждена искать приемлемые формы интеграции с более сильными центрами. Миссия Мирзояна - укреплять западный трек политики Пашиняна.

Мирзоян доказал свою верность Пашиняну, разделив с ним недовольство населения поражением в 44-денвной войне и получив телесные повреждения в ходе стычки с демонстрантами. Арарат Мирзоян не метит на премьерский пост, но входит в первую тройку политиков, которым Пашинян мог бы доверить свою судьбу, окажись он в ситуации импичмента.

Почему Пашинян доверяет Хачатуру Сукиасяну?

Армения повидала множество предприимчивых олигархов, которые пытались конвертировать свои финансы в политические дивиденды. Многие из них разорились, кто-то умер, кто-то сошел с политического пути, посвятив себя архитектуре и искусству (Гагик Царукян). Ко двору каждого политического режима пришелся лишь бизнесмен, депутат Хачатур Сукиасян. Он сколотил свой стартовый капитал в период первого президента республики Левона Тер-Петросяна, к 2008 году стал одним из самых богатых людей Армении, не скрывая своей дружбы со вторым президентом Робертом Кочаряном.

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О том, что Сукиасян также дружит с Николом Пашиняном, стало известно после 2018 года, когда вскрылось, что он не раз оказывал финансовую помощь газете Пашиняна «Айкакан жаманак». Сукиасян - это финансовая поддержка Пашиняна, которая подкреплена депутатским мандатом от правящей партии. Сукиасян - бессменный критик любого прежнего режима власти и блестящий флюгер в мире бизнеса. Поэтому в Армении никто не задается вопросом, почему к бизнесу Хачатура Сукиасяна у армянских правоохранителей никогда не возникает претензий.

Почему Пашинян доверят Анне Акопян?

Доверять жене дело естественное. Однако Анна Акопян - не просто лицо, сопровождающее Пашиняна во время важных государственных церемоний, а настоящий серый кардинал армянской политики. Феномен серого кардинала считают отражением слабости и нерешительности ведущего государственного деятеля.

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Акопян не занимает никакой политической должности и не несет ответственности в рамках официальной системы управления, но именно она через многочисленные социальные сети, а также интервью и прочие общественные выступления зачастую определяет политическую повестку в обществе. Именно с ее публикаций формально началась компания против армянской церкви. С ее легкой руки в Армении вошла в моду пашиняновская «культурная революция». Она без труда манипулирует обществом, чаще всего влияя на молодежь, незначительный процент которой остается верным электоратом Пашиняна. Ни один из членов фракции «Гражданский договор», ни одно лицо из числа высших звеньев госаппарата Пашиняна не обладает таким правом голоса в армянских СМИ как Анна Акопян, ежедневно транслирующая «правильные» нарративы.