Международный фестиваль одного из редчайших языков мира

© Фото: фонд СТМЭГИ

Международный онлайн-фестиваль, посвященный сохранению горско-еврейского языка джуури, пройдет завтра одновременно в Москве и еще пяти городах мира: Баку, Берлине, Дербенте, Нью-Йорке и израильском городе Ор-Акива. Каждый из городов-участников, которые будут поочередно подключаться к фестивалю, представит часовую художественную программу на джуури.

Их подготовили общины горских евреев из этих городов. В эфире прозвучат песни, стихи, фрагменты прозаических произведений, доклады лингвистов и преподавателей. В режиме онлайн к "телемарафону" подключатся сотни зрителей: общественные деятели, ученые и преподаватели, исследователи-лингвисты, авторы учебников и пособий, литераторы и все те, кому интересен этот язык.

Фестиваль пройдет уже в четвертый раз и по традиции будет приурочен к Дню языка джуури, отмечаемому в мире 24 сентября.

Онлайн-фестиваль, уже ставший традиционным, — это прекрасный повод, чтобы обсудить сегодняшнее состояние языка джуури, оценить действующие в нескольких странах программы преподавания языка на всех уровнях — от детского сада, до работающей третий год в Москве магистратуры, поделиться планами и методическими разработками, наконец, просто насладиться звучанием родной речи, услышать песни, стихи, прозаические фрагменты на нашем языке

— говорит Герман Захарьяев, президент Международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ", организатора мероприятия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль станет очередным этапом по продвижению древнего, но активно возрождающегося языка горских евреев.

В конце июня этого года в России появились первые в мире дипломированные магистры по этому языку. Они защитили диссертации по магистерской программе высшего профессионального образования "Язык и культура еврейских диаспор" в Российском государственном университете (РГУ) им. А.Н. Косыгина.

Кроме того, возрождению джуури была посвящена одна из ключевых секций международной научной конференции "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа", проходившая 30-31 августа в Баку с участием десятков исследователей из России, Азербайджана и Израиля.

А 3 сентября в Израиле состоялся финал Международного горско-еврейского конкурса эстрадного вокала на джуури "Астарай Джууро". Во дворце культуры города Акко выступили исполнители из России, Израиля, Азербайджана и Германии.

Джуури включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих языков. Он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи, исторически восходит к древнеперсидскому и ивриту. Традиционно на нем говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Сейчас носители языка живут во многих странах мира: около 100 тыс. в Израиле, около 30 тыс. в России и столько же в Азербайджане. В России программу фонда "СТМЭГИ" по сохранению джуури поддержали Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ и Фонд президентских грантов.