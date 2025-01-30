Вестник Кавказа

Месяц Рамадан 2025: начало и конец, поздравления, открытки

Мурад Устаров
Открытка с Рамаданом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Месяц Рамадан – священный для мусульман. Когда начинается и заканчивается месяц Рамадан в 2025 году? Что такое Рамадан? Как поздравить с Рамаданом? Представляем красивые открытки и поздравления с наступлением месяца Рамадан.

До начала священного месяца Рамадан остается меньше недели. В пятницу 28 февраля для мусульман наступит особое время, которого они ждут с большим нетерпением.

Начало и конец Рамадана в 2025 году

Первый день священного для мусульман месяца Рамадан в 2025 году начнется вечером 28 февраля. Уже на следующий день, 1 марта, последователи ислама начнут соблюдать обязательный пост.

Открытка с Рамаданом
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Завершится месяц Рамадан вечером 29 марта, этот же день будет последним для воздержания от еды и питья днем. 30 марта верующие будут отмечать мусульманский праздник Ураза-байрам.

Что такое Рамадан?

Рамадан – девятый по счету месяц в мусульманском лунном календаре, который завершает трехмесячный период священных месяцев Раджаб - Шабан - Рамадан.

Однако Рамадан является наиболее важным и самым святым для всех представителей ислама. Именно в дни этого месяца были ниспосланы первые аяты Корана.

Открытка с Рамаданом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В месяц Рамадан мусульмане соблюдают обязательный пост (уразу). Его главным правилом является воздержание от еды и питья в дневное время суток (от рассвета до заката).

Завершается месяц Рамадан Праздником разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Праздничный день приходится на первый день месяца Шавваль, который следует за Рамаданом в мусульманском календаре.

Открытка с Рамаданом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления на Рамадан

Начало месяца Рамадан не является праздничным днем. Оно, прежде всего, связано с наступлением обязательного поста и времени для духовных размышлений.

Открытка с Рамаданом
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

У поздравления с наступлением Рамадана нет определенной формы, поэтому выражаться фразой "Счастливых праздников" будет неуместным. Есть ряд других слов, которые подходят для такого случая.

Поздравления можно говорить в любой день Рамадана, однако лучше всего это делать в первые его дни. Последователи ислама используют фразы "Рамадан карим" ("щедрого Рамадана") и "Рамадан мубарак" ("благословенного Рамадана").

Открытка с Рамаданом
© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Не будет ошибкой поздравить верующего с наступлением священного месяца словами "счастливого Рамадана" или "Пусть ураза (пост) будет легкой, и ваши намазы будут приняты".

Кроме этих фраз, следует пожелать здоровья, мира, благополучия.

Открытки на Рамадан

Сегодня, помимо словесных поздравлений, популярность обрели поздравления в виде красивых открыток. Их можно скачать как в интернете, так и сделать самим через специальные приложения.

Открытка с Рамаданом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этой статье имеются красивые открытки, посвященные наступлению Рамадана, которые можно будет отправить своим родным и близким, чтобы поздравить их с этим днем.

Открытка с Рамаданом
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"
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