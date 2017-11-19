Месяц Раби уль-авваль 2025: когда начало и конец месяца рождения пророка Мухаммеда?

Раби уль-авваль – третий месяц исламского календаря. Когда начинается и заканчивается Раби уль-авваль в 2025 году? Какой месяц Раби уль-авваль? Что такое Мавлид? В какой день родился пророк Мухаммед?

С приходом месяца Раби уль-Авваль для мусульман наступают весна и счастье. Именно 12-го дня этого месяца произошло значимое событие для верующих – родился пророк Мухаммед. Каждый год в этот день последователи ислама отмечают Мавлид.

Когда начинается и заканчивается месяц Раби уль-авваль в 2025 году?

Мусульманский календарь короче григорианского на 10-11 дней, его протяженность составляет 354-355 дней. Поэтому праздничные даты и начало всех месяцев в исламе каждый год меняются.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году месяц Раби уль-авваль начнется 24 августа. Последний день данного месяца в текущем году приходится на 22 сентября. На следующий день, 23 сентября, наступит месяц Раби ас-сани.

Раби уль-Авваль – какой это месяц?

Раби уль-авваль – третий месяц в исламском лунном календаре, который длится 30 дней. В переводе с арабского языка на русский название этого месяца означает "первый месяц весны".

Считается, что с приходом месяца Раби уль-авваль наступает счастье. Такая связь обусловлена значимостью произошедшего в этом месяце события – рождения пророка Мухаммеда.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что месяц Раби уль-Авваль из-за отличий между мусульманским и григорианским календарями может выпадать не только на весну, но и на другие времена года.

Мавлид и день рождения пророка Мухаммеда

На 12-й день месяца Раби уль-авваль приходится Мавлид – одна из важных дат в религии, связанная с рождением пророка Мухаммеда. В 2025 году Мавлид выпадает на 3-4 сентября.

При этом вопрос о праздновании Мавлида вызывает разногласия в исламе. Так, одна часть верующих считает Мавлид богоугодным делом, а другая видит в нем религиозное нововведение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но несмотря на многовековые споры, в некоторых мусульманских странах по случаю дня рождения пророка развешивают плакаты с аятами из Корана и организовывают различные мероприятия.

Поздравлять с днем рождения посланника Аллаха в исламе тоже не принято. Однако вместо этого представители религии могут в этот день сказать друг другу самые добрые и приятные пожелания.

Мавлид представляет собой торжественное собрание, на котором верующие читают Коран, восхваляют Всевышнего и пророка Мухаммеда. Накрывать столы в этот день у мусульман не принято.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следует отметить, что точная дата дня рождения посланника Аллаха доподлинно не известна, и у занимавшихся жизнеописанием пророка Мухаммеда на этот счет есть разные версии.

Тем не менее, в исламе принято считать, что появление на свет посланника Всевышнего случилось в понедельник, 12-го дня Раби уль-Авваль. Год его рождения – 570-й, а место рождения – Мекка.

Что нужно делать в месяц Раби уль-авваль?

Приверженцы ислама в месяц Раби уль-авваль стремятся к изучению жизни пророка Мухаммеда. Помимо этого, последователи религии в дни этого месяца читают и слушают Коран.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В Раби уль-авваль верующим важно совершать как можно больше благих деяний. К таким относятся помощь больным и бедным, встречи с родными и близкими, хорошее отношение к животным.

Соблюдение всех указанных действий является для мусульманина шагом, который позволит стать ближе к Всевышнему и пророку.

Пост в месяц Раби уль-авваль

Пост в исламе (ураза) является сунной пророка. Кроме того, посланник Всевышнего соблюдал по понедельникам и четвергам воздержание от еды и питья в дневное время суток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И хотя обязательных постов в Раби уль-авваль нет, ураза в отмеченные дни – прекрасная возможность выразить свою благодарность Аллаху и стать ближе к нему и пророку Мухаммеду.