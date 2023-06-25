Мадаин-Салих: как посетить “Петру” Саудовской Аравии

Мадаин-Салих оставался практически нетронутым на протяжении почти 2 тысяч лет, но теперь этот комплекс древних памятников Саудовской Аравии можно посетить. Расскажем, где находится Мадаин-Салих, когда, кем и для чего он был построен, почему туда стоит поехать, как добраться, купить билет и что там посмотреть.

В то время как Петра, расположенная в современной Иордании, была столицей Набатейского царства, Хегра была его южным форпостом. Мадаин-Салих или Хегра был построен около оазиса в I веке до н. э. В настоящее время это место также называют археологический комплекс Аль-Хиджр. Это место принимает иностранных посетителей только с 2021 года, но туристов здесь все равно пока немного. На контрасте с Петрой, которая борется с овертуризмом, здесь ничто не будет отвлекать от созерцания древних памятников.

Где находится Мадаин-Салих?

Мадаин-Салих расположен в 25 км от центра Аль-Улы на территории оазиса и в 22 км от старого города. Комплекс археологических объектов находится на северо-западе Саудовского полуострова и относится к административному округу Медина. Ближайший к Хегре и Аль-Уле крупный город называется Табук, он расположен в 100 км от границы с Иорданией. Священный город Медина находится примерно в 345 км на юг от Аль-Улы. Джидда находится в 700 км от Хедды, а Рияд - примерно в 1000 км.

Почему стоит посетить Мадаин-Салих?

Именно Мадаин-Салих был первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. Здесь сохранилось более сотни древних гробниц, причем в лучшем состоянии, чем в Петре. Как и Петра, Хегра представляет собой город, превратившийся в некрополь: большинство сохранившихся построек представляют собой гробницы. А единственные надписи набатеев в Хегре можно увидеть над входами в гробницы. Набатейское царство процветало с IV века до н.э. до 106 года н. э., когда Римская империя подчинила себе Иорданию, Синайский полуостров и части Саудовской Аравии и Сирии.

Когда ехать в Мадаин-Салих?

Лучше всего посещать Мадаин-Салих с октября по апрель. В эти месяцы здесь прохладнее, а летом здесь солнце очень суровое, а тени почти нет. В разные сезоны доступное время экскурсионных слотов может меняться. В целом подойдет любое время суток, поскольку здесь много гробниц, все из которых обращены в разные стороны (самые красивые обращены на запад). Но для посещения лучше все-таки выбирать утро или ранний вечер.

Как добраться в Мадаин-Салих?

Чтобы добраться в Мадаин-Салих, можно прилететь в аэропорт Аль-Улы через Джидду, Эр-Рияд, Даммам, Доху, Амман или Дубай. Аэропорт Аль-Улы расположен в 30 км от центра Аль-Улы, а расстояние до Мадаин-Салих - 55 км. Пока что из России все еще нельзя добраться в Саудовскую Аравию прямым рейсом, но месяц назад были озвучены планы по их запуску в этом году.

Также можно прилететь в ближайшие крупные города Саудовской Аравии, такие как Табук или Медина или Джидда, а затем поехать в Аль-Улу на машине или автобусе компании SAPTCO, так получится дешевле, чем перелетом в Аль-Улу, но дольше. Единственная национальная автобусная компания SAPTCO обслуживает маршруты между крупными городами.

Хотя в Хегру можно приехать в рамках однодневной поездки из, например, Табука, здесь стоит задержаться на одну ночь, чтобы осмотреть оазис Аль-Ула и соседние достопримечательности. Надолго здесь задержаться вряд ли получится, поскольку проживание в отелях здесь стоит очень дорого, но более менее бюджетные варианты размещения все-таки есть, поэтому два дня здесь провести стоит.

Как посетить Мадаин-Салих?

Мадаин-Салих можно посетить только в рамках официальной экскурсии, которая идет 3 часа. На экскурсию обязательно взять билет и паспорт, а также приехать к месту сбора за 15 минут (автобусная остановка у туристического центра Winter Park в Аль-Уле). В стоимость экскурсии включены услуги гида на английском или арабском языке, а также все перевозки на автобусах с кондиционером.

Поездка на автобусе до Мадаин-Салих занимает всего 15 минут, после этого делается остановка, где экскурсантов сажают на один из автобусов, курсирующих по комплексу археологических объектов. Эти автобусы делают четыре остановки, на каждой из которых стоит выйти и провести необходимое количество времени, чтобы все осмотреть, поскольку вернуться на предыдущую остановку нельзя. Это запрещено даже пешком, хотя расстояния между ними не очень большие.

Автобусы ходят очень часто, чуть ли не раз в 10 минут. На каждой из локаций есть гид, который рассказывает о гробницах на английском и арабском языках. После того, как туристы проедут все четыре остановки, автобус доставляет их обратно в туристический центр Хегры, а еще один автобус - в центр Аль-Улы.

Сколько стоит посещение Мадаин-Салих?

Билеты на экскурсии по Мадаин-Салих продаются на сайте, там же можно выбрать удобную дату и время. Взрослый билет стоит 95 саудовских риалов (2200 рублей), билет для детей с 5 до 12 лет стоит 45 риалов (1050 рублей), дети до 4 лет проходят бесплатно. После оплаты билет и QR-код приходит на электронную почту.

Что посмотреть в Мадаин-Салих?

Во время экскурсии туристы посещают несколько мест, в том числе Аль-Диван, Джабаль-аль-Банат и Каср аль-Фарид:

Аль-Диван - это ниша в скалах, где проводились религиозные обряды, рядом есть система древнего водоснабжения;

Джабаль-аль-Банат - это скала с большим количеством вырезанных в ней гробниц;

Каср аль-Фарид ("одинокий замок")- это недостроенная гробница, высеченная в высокой скале. Это наиболее красивый археологический памятник из представленных, здесь стоит задержаться подольше.

Многие посетители совмещают поездку в Мадаин-Салих с посещением исторических мест Дадана и Джебель-Икмы, чтобы увидеть древнейшие надписи на арамейском, даданском, тамудийском, минайском и набатейском языках, а также "львиные" гробницы. Билеты на все эти экскурсии также можно купить на официальном сайте Experience AlUla.