Лучшие направления для отдыха в Турции-2024

В 2024 году Турция предлагает несколько направлений, где можно совместить пляжный отдых с посещением исторических достопримечательностей. Расскажем, что посмотреть в самых популярных курортных городах Турции.

Анталия

Это жемчужина средиземноморского побережья. Пляжи Анталии притягивают на отдыхающих со всего света. Набольшей популярностью пользуются пляж Коньяалты и Лара. Между тем, Анталия остается одним из центров исторического наследия Турции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В старом городе сохранились античные руины и средневековые сооружения. Недалеко от Анталии находятся древний город Перге и Дюденские водопады.

Бодрум

Бодрум славится своими живописными бухтами и историческими памятниками. Одна из ключевых достопримечательностей - замок Святого Петра, возведенный в Средневековье. Сейчас там размещается Музей подводной археологии. В Бодрум едут любители активного отдыха, например джип-сафари.

Фетхие

Город на юго-западном побережье Турции славится великолепными пляжами и потрясающими природными видами. Знаменитая Голубая лагуна расположена в курортном Олюденизе. Пляж привлекает бирюзовыми водами и мягким песком. Это место идеально подходит для любителей снорклинга, а также парапланеризма.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Фетхие также славится историческими достопримечательностями, самые знаменитые из которых - Ликийские гробницы - возвышающиеся над городом.

Кушадасы

Близость к древнему городу Эфес делает Кушадасы особенно привлекательным для любителей истории. Эфес — одна из самых значимых исторических локаций Турции, и его величественные руины, такие как Храм Артемиды, способны поразить многих путешественников.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Пляжи Кушадасы известны чистым песком и кристально чистыми водами, а множество ресторанов и кафе создают неповторимую атмосферу для расслабления после активного дня.

Мармарис

Мармарис сочетает в себе современную архитектуру и исторические места, такие как замок, откуда открывается великолепный вид на город.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи Мармариса хороши для активного отдыха, а также водных видов спорта. Из Мармариса можно отправиться на экскурсии по близлежащим островам, таким как Бозбурун и Клеопатра.

Сиде

Древний город предлагает не только прекрасные пляжи, но и впечатляющие археологические памятники, такие как руины античного театра, а также храмы, среди которых святилище, посвященное Аполлону. Сиде – идеальное местом для тех, кто любит изучать культуру и историю, наслаждаясь солнечными днями на пляже.