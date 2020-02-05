Лятиф Керимов — ковровых дел мастер из Шуши

Международную известность Лятиф Керимов получил не только как художник-орнаменталист и ковроткач, но и как ученый. Также по его инициативе в Баку был открыт Азербайджанский музей ковра. Расскажем, какие ковры создал Керимов, где они были представлены, как отмечалось 100-летие художника.

Детство в Шуше и юность в Иране

Лятиф Керимов родился 17 ноября 1906 года в Шуше. Его отец был шляпным мастером, а мать — ковроткачихой. В 1912 году семья переехала в Иран и поселилась в Мешхеде. В 16 лет, окончив школу, Лятиф начал работать в ковроткацкой мастерской: опыт уже был — дома его наставницей была мать. Через год молодой человек отправился в Тегеран, чтобы изучать классическую персидскую миниатюру: без нее трудно представить себе ковровое искусство. При этом Лятиф находил время, чтобы серьезно заниматься спортом.

"Я занимался в зорхане. Боролся за звание пехлевана — для этого надо было десять раз победить противника в гюлеше. Около шести лет я был членом сборной Ирана по футболу. Участвовал в профессиональных соревнованиях по боксу. Бросил перчатки в 22 года, впервые потерпев поражение на ринге" — Керимов

А еще он увлекался театром: на сцене "Русского клуба" при посольстве СССР поставил музыкальную комедию Узеира Гаджибекова "Не та, так эта" и другие спектакли, сам играл в них и делал костюмы.

Возвращение в Азербайджан

Советский паспорт Керимов получил в Иране, в 1929 году вернулся в Шушу и начал работать в союзе ковроткачества "Азерхалча". По его инициативе были организованы курсы ковровщиц, на которых преподавал сам художник. Также по предложению Керимова открылись учебные комбинаты в Губе и Баку, и там специальные дисциплины вел он сам. Позже под эгидой объединения "Азерхалча" была создана художественная лаборатория, которую возглавил Керимов. А еще он ткал сам: первый известный ковер — "Афшан" — был закончен в 1932-м, в 1957 и 1980 годах появились еще два его варианта.

В 1934-м Керимов создал ковер для выставки, посвященной 1000-летию Фирдоуси, а через три года эта работа была показана на Всемирной выставке в Париже и сделала имя ее автора известным далеко за пределами Азербайджана. В 1939-м, когда шла подготовка к празднованию 800-летия Низами Гянджеви, решено было открыть в Баку музей его имени — нынешний Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви. Керимов занимался оформлением интерьеров, ковер "Меджнун среди диких зверей" и другие его работы находятся в собрании музея.

Во время Великой Отечественной войны Керимов работал диктором Азербайджанского государственного радио, а с 1945 года и до конца жизни заведовал отделом декоративно-прикладного искусства (с 1984-го это отдел коврового искусства) Института архитектуры и искусства Академии наук Азербайджана. В 1950-м за работу "Происхождение орнаментов на азербайджанских коврах" ему была присуждена ученая степень кандидата искусствоведения, в том же году Керимов был удостоен Государственной премии СССР. В 1955-м он стал заслуженным деятелем искусств Азербайджана, а через пять лет получил звание народного художника Азербайджана.

Где выставлялись работы Керимова?

Первая персональная выставка художника состоялась в 1954 году в Москве, на ней были представлены не только его орнаментальные, портретные и сюжетно-тематические ковры, но и графика, керамика, ювелирные изделия, образцы резьбы по дереву. Ковры экспонировались и в рамках Декады азербайджанского искусства и литературы в Москве в 1959 году, а потом были персональные выставки в Баку и Тбилиси.

Керимов всегда интересовался творчеством средневекового архитектора Аджеми Нахчивани и посвятил ему четыре ковра. Один из них был преподнесен правительством Азербайджана в дар ЮНЕСКО и уже много лет украшает штаб-квартиру этой организации в Париже.

Керимов — ученый и инициатор создания Азербайджанского музея ковра

Керимов является основоположником науки о ковроделии в Азербайджане. Итогом его многолетних исследований стал фундаментальный труд "Азербайджанский ковер". Первый том был издан в 1961 году, второй и третий — в 1983-м. В этой работе ученый определил основные вехи в ковровом искусстве Азербайджана, выделил разные ковровые школы, провел научную атрибуцию азербайджанских ковров, дал их точную классификацию, а также сделал расшифровку более 1300 разновидностей и элементов ковровых орнаментов.

По инициативе Керимова 1 июня 1967 года в Баку был создан Азербайджанский музей ковра — первый подобный музей в мире, а его экспозиция открылась для посетителей 26 апреля 1972 года.

Много лет художник преподавал ковровое искусство в Азербайджанском государственном институте искусств (теперь это Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Он скончался 8 сентября 1991 года в Баку и был похоронен на Аллее почетного захоронения. Через два года имя мастера было присвоено созданному им музею.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечалось 100-летие Керимова?

В Азербайджане 100-летие Керимова отметили выставкой его работ, которая открылась в ноябре 2006 года в Музее ковра. Также к юбилею был издан альбом-каталог произведений художника.

100-летие Керимова было включено в Список памятных дат ЮНЕСКО на 2006-2007 годы, а в штаб-квартире организации в Париже состоялся симпозиум "Азербайджанское ковровое искусство", посвященный юбилею художника и ученого.