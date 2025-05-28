Курбан-байрам 2025: когда и где будет праздничный намаз на Ид аль-Адха?

До наступления Курбан-байрама остается не так много времени. Главный мусульманский праздник традиционно начинается с намаза, на который собираются сотни тысяч верующих.
Праздничная коллективная молитва – это одна из основных частей Ид аль-Адха. "Вестник Кавказа" подробно расскажет о том, где будет проводиться праздничный намаз в Москве и в республиках Северного Кавказа.
Какого числа Курбан-байрам в 2025 году?
Исламский праздник Курбан-байрам в 2025 году мусульмане будут отмечать 6 июня. Главные мероприятия – праздничный намаз и обряд жертвоприношения – верующие совершат в этот день.
Праздничный намаз на Курбан-байрам 2025
Праздничный намаз является одним из главных событий на Курбан-байрам. Мусульмане совершают молитву рано утром. Ее принято проводить в мечетях, куда собираются десятки и даже сотни тысяч верующих.
Поскольку мечети не в силах вместить в себя всех желающих совершить праздничную молитву, вокруг них организуются специальные площадки. Кроме того, места для намаза в праздничный день устанавливаются в других местах городов.
Курбан-байрам 2025 в Москве
В Духовном управлении мусульман России сообщили, что для совершения праздничного намаза для верующих 6 июня будет предоставлена специальная площадка на территории Центра технических видов спорта в районе "Печатники".
Адрес: Проектируемый проезд 4294, район Печатники. Ближайшая станция – Курьяново МЦД-2. Начало праздничного богослужения запланировано на 7:00 мск.
Помимо этого, Духовное собрание мусульман России заявило, что площадка для праздничного намаза появится на территории межрелигиозного культурно-просветительского центра в Коммунарке.
Адрес: бульвар Мечникова, поселение Сосенского муниципального округа Коммунарка. Ближайшая станция метро – Ольховая. Начало проповеди состоится в 7:00, а праздничной молитвы – в 8:00.
Кроме того, Совет муфтиев ДУМ России рассказал о проведении праздничного намаза в столичных мечетях. Богослужения состоятся в трех религиозных сооружениях Москвы:
- Московская Соборная мечеть;
- Историческая мечеть;
- Мемориальная мечеть "Шухада".
Адрес Исторической мечети: Большая Татарская улица, д.28, строение 1. Ближайшие станции метро – Третьяковская и Новокузнецкая.
Мемориальная мечеть "Шухада" расположена на улице Минская д.2Б. Ближайшая станция метро – Минская, находящаяся в нескольких минутах от мечети. До нее можно добраться и от метро Парк Победы через одноименный парк.
Намаз в Московской Соборной мечети
Центром притяжения всех мусульман российской столицы уже много лет является Московская Соборная мечеть, которая находится возле станции метро Проспект мира в Выползовом переулке 7.
В ДУМ России призвали верующих заранее позаботиться о планировании маршрутов, покупке билетов или пополнении карты "Тройка" во избежание давки в общественном транспорте.
Стоит добавить, что праздничная молитва во всех мечетях Москвы начнется в 07:00 мск. В городе в связи с проведением намаза будет частично перекрыто автомобильное движение.
Уточняется, что верующие начнут собираться на праздничный намаз глубоко ночью. Для них специально организуют дополнительные виды наземного транспорта.
Для мусульман Московской области в праздничный день будут установлены площадки в городах и населенных пунктах региона. Праздничный намаз в Подмосковье начнется в 07:00.
Курбан-байрам 2025 в Дагестане
Праздничная молитва по случаю Курбан-байрама проводится во всех мечетях Дагестана. Здесь главным местом традиционно остается Центральная Джума-мечеть в Махачкале. Она находится на улице Имама Шамиля 31А.
Кроме того, весомое количество верующих будет молиться в Джума-мечети в Дербенте (7-й магал, д.10), мечети имени Шейха Саида Афанди в Каспийске (Гамзатова, 5), мечети имени Шейха Идриса Хаджи в Махачкале (Малыгина, 60) и других местах.
Мечети Чечни
Ключевыми точками на Ид аль-Адха в Чечне станут мечеть Сердце Чечни в Грозном, мечеть Гордость мусульман в Шали, мечеть Сердце матери в Аргуне, Соборная мечеть имени Ташу-Хаджи в Гудермесе.
Мечети Северной Осетии
Праздничные мероприятия по случаю Курбан-байрама состоятся во всех мечетях Северной Осетии. Тысячи мусульман региона соберутся в Суннитской мечети Владикавказа для совершения молитвы.
Мечети Ингушетии, КБР и КЧР
Праздничные намазы ежегодно совершаются во всех мечетях указанных республик.