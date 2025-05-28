Курбан-байрам 2025: когда и где будет праздничный намаз на Ид аль-Адха?

Какого числа Курбан-байрам в 2025 году? Во сколько и когда совершается праздничный намаз на Ид аль-Адха 2025? Где будет проходить праздничный намаз в Москве, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, КБР и КЧР?

До наступления Курбан-байрама остается не так много времени. Главный мусульманский праздник традиционно начинается с намаза, на который собираются сотни тысяч верующих.

Праздничная коллективная молитва – это одна из основных частей Ид аль-Адха. "Вестник Кавказа" подробно расскажет о том, где будет проводиться праздничный намаз в Москве и в республиках Северного Кавказа.

Какого числа Курбан-байрам в 2025 году?

Исламский праздник Курбан-байрам в 2025 году мусульмане будут отмечать 6 июня. Главные мероприятия – праздничный намаз и обряд жертвоприношения – верующие совершат в этот день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздничный намаз на Курбан-байрам 2025

Праздничный намаз является одним из главных событий на Курбан-байрам. Мусульмане совершают молитву рано утром. Ее принято проводить в мечетях, куда собираются десятки и даже сотни тысяч верующих.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поскольку мечети не в силах вместить в себя всех желающих совершить праздничную молитву, вокруг них организуются специальные площадки. Кроме того, места для намаза в праздничный день устанавливаются в других местах городов.

Курбан-байрам 2025 в Москве

В Духовном управлении мусульман России сообщили, что для совершения праздничного намаза для верующих 6 июня будет предоставлена специальная площадка на территории Центра технических видов спорта в районе "Печатники".

Адрес: Проектируемый проезд 4294, район Печатники. Ближайшая станция – Курьяново МЦД-2. Начало праздничного богослужения запланировано на 7:00 мск.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, Духовное собрание мусульман России заявило, что площадка для праздничного намаза появится на территории межрелигиозного культурно-просветительского центра в Коммунарке.

Адрес: бульвар Мечникова, поселение Сосенского муниципального округа Коммунарка. Ближайшая станция метро – Ольховая. Начало проповеди состоится в 7:00, а праздничной молитвы – в 8:00.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, Совет муфтиев ДУМ России рассказал о проведении праздничного намаза в столичных мечетях. Богослужения состоятся в трех религиозных сооружениях Москвы:

Московская Соборная мечеть;

Историческая мечеть;

Мемориальная мечеть "Шухада".

Адрес Исторической мечети: Большая Татарская улица, д.28, строение 1. Ближайшие станции метро – Третьяковская и Новокузнецкая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мемориальная мечеть "Шухада" расположена на улице Минская д.2Б. Ближайшая станция метро – Минская, находящаяся в нескольких минутах от мечети. До нее можно добраться и от метро Парк Победы через одноименный парк.

Намаз в Московской Соборной мечети

Центром притяжения всех мусульман российской столицы уже много лет является Московская Соборная мечеть, которая находится возле станции метро Проспект мира в Выползовом переулке 7.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ДУМ России призвали верующих заранее позаботиться о планировании маршрутов, покупке билетов или пополнении карты "Тройка" во избежание давки в общественном транспорте.

Стоит добавить, что праздничная молитва во всех мечетях Москвы начнется в 07:00 мск. В городе в связи с проведением намаза будет частично перекрыто автомобильное движение.

Уточняется, что верующие начнут собираться на праздничный намаз глубоко ночью. Для них специально организуют дополнительные виды наземного транспорта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для мусульман Московской области в праздничный день будут установлены площадки в городах и населенных пунктах региона. Праздничный намаз в Подмосковье начнется в 07:00.

Курбан-байрам 2025 в Дагестане

Праздничная молитва по случаю Курбан-байрама проводится во всех мечетях Дагестана. Здесь главным местом традиционно остается Центральная Джума-мечеть в Махачкале. Она находится на улице Имама Шамиля 31А.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Кроме того, весомое количество верующих будет молиться в Джума-мечети в Дербенте (7-й магал, д.10), мечети имени Шейха Саида Афанди в Каспийске (Гамзатова, 5), мечети имени Шейха Идриса Хаджи в Махачкале (Малыгина, 60) и других местах.

Мечети Чечни

Ключевыми точками на Ид аль-Адха в Чечне станут мечеть Сердце Чечни в Грозном, мечеть Гордость мусульман в Шали, мечеть Сердце матери в Аргуне, Соборная мечеть имени Ташу-Хаджи в Гудермесе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мечети Северной Осетии

Праздничные мероприятия по случаю Курбан-байрама состоятся во всех мечетях Северной Осетии. Тысячи мусульман региона соберутся в Суннитской мечети Владикавказа для совершения молитвы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мечети Ингушетии, КБР и КЧР

Праздничные намазы ежегодно совершаются во всех мечетях указанных республик.