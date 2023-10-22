Куда поехать в России на выходные: Рыбинск 

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"Издалека долго течет река Волга", покушение на Александра II, Арчил Гомиашвили в образе Бендера… Расположенный на берегу Волги Рыбинск в последние годы стал особо популярен у туристов. Это город в Ярославской области России, второй по величине после Ярославля, основанный в 1071 году и получивший статус города в 1777 году.

Рыбинск — один из городов для купечества и мещанства, типовой проект которого в 1811 году разработал Карл Иванович Росси. Поэтому городу так к лицу сегодняшние вывески в дореволюционном стиле, ставшие его визитной карточкой.

Своего расцвета в дореволюционной России Рыбинск достиг как лидер в торговле зерном. Тогда же он приобрел право называться столицей бурлаков и купцов — настолько бурно развивалась там торговля. Недаром это единственное место на Земле, где есть свой памятник бурлаку.

Советские годы в Рыбинске ознаменовались индустриальным ростом, флагманом которого стал моторостроительный завод, и Рыбинская ГЭС.

Что посмотреть в Рыбинске

Знакомство с городом стоит начать с набережной Волги. На набережной можно увидеть три памятника культуры, относящиеся к разным периодам истории города.

Часовня, построенная после неудачного покушения на императора Александра II в 1866 году. Покушение не удалось, и император посчитал это божественным провидением, поэтому во многих местах Российской империи стали появляться подобные небольшие часовенки. Часовня на рыбинской набережной восстановлена и поражает искусной каменной резьбой и другими архитектурными деталями.

Второй памятник связан с творчеством Ильфа и Петрова, а именно с экранизацией книги "12 стульев". Буквально в двух шагах от часовни в память о съемках фильма, где в роли Остапа Бендера снялся Арчил Гомиашвили, видим две фигуры самого Бендера и мальчишки — беспризорника, клянчащего 10 копеек. Именно на этом месте был в свое время снят начальный эпизод всеми любимого фильма.

Третий памятник — это фигура поэта -песенника Льва Ошанина, уроженца Рыбинска. Он стоит, опершись на балюстраду, и глядя на Волгу, которой посвятил песню н "Издалека долго течет река Волга".

Чуть поодаль стоит памятник бурлаку, школы Веры Мухиной, установленный здесь в честь 200-летия Рыбинска.

Рыбинск был бурлацкой столицей, так как до строительства Рыбинской ГЭС, Волга в этих местах была достаточно мелкой и при погрузках зерна из трюмов одного судна в трюмы другого приходилось тащить баржи, груженные мешками с зерном буквально на себе. За лето население города увеличивалось впятеро из-за большой потребности в физически крепких мужиках, а вот зимой для них наступало тяжелая пора, когда приходилось зимовать где придется и тратить на пропитание то, что было заработано за лето.

Прямо напротив памятника бурлаку находится здание хлебной биржи, которому более 250 лет. В этих стенах в те времена осуществлялась торговля зерном.

Еще один великий представитель здешних мест — Федор Ушаков, русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом с 1790 по 1798 гг., чей бюст установлен на одном из центральных бульваров города. В Рыбинске также открыт музей Ушакова.

Новое — хорошо забытое старое

Особую прелесть Рыбинску придают вывески, оформленные в дореволюционном стиле. И это не только буквы, но и художественные обозначения товаров и услуг, выполненные в стиле того времени. Город приобрел свое собственное лицо, благодаря автору идеи, Дмитрию Кузнецову, уроженцу этих мест и известному фолк-музыканту. А в сочетании с архитектурой двух-трехэтажных типично купеческих домов смотрится это просто волшебно.

Красная площадь Рыбинска

Настоящее украшение города — Красная площадь. По одну ее сторону находятся торговые ряды, которые раньше назывались мучными или хлебными. Рыбинск всегда славился своими пекарнями. По другую сторону площади — "красные ряды". Назывались они так потому, что в здешних лавках продавались "красные" или попросту красивые изделия, которыми любили себя побаловать купеческие жены и молодые барышни. И сегодня здесь торгуют модной одеждой и аксессуарами. На все великолепие этой площади по задумке должен был глядеть, возвышаясь над ней Александр II, но вместо него пьедестал занимает Ленин. Своего рода дань истории. Ну и венчает площадь здание историко-художественного музея, постройки начала XX века, когда в этих стенах располагалась новая хлебная биржа.

Рыбинск и кино

Рыбинск - один из самых популярных российских городов, в котором снимают фильмы и сериалы. Здесь в конце XIX века родились братья Шейнкеры, известные как Джо и Николас Шенки, будущие кинопродюсеры, пионеры киноиндустрии, основатели ведущих киностудий Голливуда. В честь 130-летия Николаса Шенка в 2011 году на доме, где выросли братья в Рыбинске по улице Чкалова,72 была установлена мемориальная табличка.