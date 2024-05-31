Куда поехать летом 2024 года: основные туристические тренды

Растущий год от года внутренний туризм дал импульс строительству новых объектов инфраструктуры в России. Лидируют курорты Краснодарского края - 64% всех бронирований по стране. Также популярные направления: Крым, КМВ, Санкт-Петербург и Москва. Расскажем, где лучше всего отдохнуть этим летом в России.

Туроператоры указывают на практически заполненный июнь и на небольшое количество оставшихся свободных мест в июле и августе. Отели, санатории, кемпинги и базы отдыха прогнозируют рост в 12% по отношению к лету 2023 года. Всего за три летних месяца ожидается 48 млн поездок внутри страны - как самостоятельных, так и организованных турагентствами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых на море 2024. В тренде Анапа

Отдых в Турции приучил среднестатистического отдыхающего к комфорту (система "все включено", бассейны на территории отелей, анимация). Это простимулировало появление подобных отелей на черноморском побережье России. На лето-2024 в Анапе забронировали на 10% больше мест, чем в прошлом году. Это существенно превышает показатели Сочи и Геленджика. Дело в том, что в Анапе появилось много новых отелей с системой "все включено" и "ультра все включено":

MOVENPICK RESORT&SPA

FIOLETO FAMILYRESORT

BETON BRUT ALL INCLUSIVE HOTEL&SPA

ДАЧА DEL SOL

ГОРОД MIRA

Во всех вышеназванных отелях свой пляж, бассейн, тренажерные залы, детская анимация, 3-х разовое питание с постоянным шведским столом, алкогольными и прохладительными напитками, входящими в стоимость. В некоторых допускается пребывание с домашними животными за отдельную доплату.

Есть в Анапе и 4* отели. К примеру, отель ДИВНЫЙ МИР КАПКАНА БЭЙ рассчитан на семейный отдых. Он располагает номерами разной величины из расчета на любое число членов семейства.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Отдых на водах 2024

К сожалению, в сравнении с Анапой любимые россиянами курорты Кавминвод с их изумительной природой, чистейшим горным воздухом пока отстают в создании современной инфраструктуры, что видно по показателям прироста продаж туров — только 1% по сравнению с прошлым годом. А 50% запросов на отдых в регионе остаются неудовлетворенными из-за нехватки мест для размещения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Подмосковье 2024

Столица этим летом также показывает отличную динамику. 52% роста на размещение в сравнении с 2023 годом. Видимо и здесь работает показатель цена/качество, в котором явное преимущество за качеством. Это видно на примере продаж санаториев и домов отдыха в Подмосковье, которые успешными назвать трудными — 2% роста всего. Инфраструктура, комфорт, удобства, качество предоставляемых услуг становятся необходимыми условиями в выборе среднестатистического россиянина.

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Региональный туризм

Турагентства отмечают рост регионального туризма. Люди стали чаще бронировать места отдыха в соседних с их постоянным местожительством регионах. Речные круизы, озера, горы Алтая, Байкал, Камчатка привлекают все большее число желающих прикоснуться к природе и ее красоте. Это позитивно сказывается на такой разновидности туристической отрасли как активный туризм. Турпоходы пешком, на велосипедах, на внедорожниках и лошадях также демонстрируют стабильный рост.