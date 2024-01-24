Кто такой Узун Гасан и какое государство он создал?

В Баку, в Центре Гейдара Алиева завершилась выставка "Узун Гасан - правитель государства Ак-Коюнлу", приуроченная к шестисотлетию со дня рождения полководца и государственного деятеля. Расскажем, как государство Ак-Коюнлу в XV веке ненадолго стало могущественным военно-политическим образованием и кто такой сам Узун Гасан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находилось Ак-Коюнлу?

В Средние века на Южном Кавказе, между Кавказскими горами и рекой Аракс, проживали племена Ак-Коюнлу. Их территория охватывала южные области современного Азербайджана, Восточную Анатолию, Западный Иран долины Тигра и Евфрата.

Кто такой Узун Гасан?

С 1453 года этими племенами правил Узун Гасан, прозванный так за богатырское телосложение (узун – в переводе означает "высокий". При нем Ак-Коюнлу было трансформировано в государство, на знамени которого был изображен белый баран ("ак коюн").

Как пишет в "Очерках истории Азербайджана" Эльдар Исмаилов, в краткий период своего могущества это государство охватывало территорию, в которую входили азербайджанские земли южнее реки Куры, а также Восточную Анатолию, Западный Иран, Ирак и Восточную Грузию.

Говорят, мать Узуна - Саре Хатун - считалась великим дипломатом, сумевшим в ходе дипломатических переговоров предотвратить многие войны. А жена Узуна - Деспине Хатун - была наделена пленительной красотой.

Геополитическое окружение Ак-Коюнлу

В середине XV века османский султан Мехмед II начал свои завоевания в Европе и в Азии, стремясь присоединить мелкие феодальные государства к Османскому государству. Эти замыслы представляли угрозу для Ак-Коюнлу. Первой ласточкой стал захват османами в 1461 году Трапезунда, через который Ак-Коюнлу торговало с Крымом и Европой. Вообще черноморская торговля занимала важное место в экономике Ак-Коюнлу, и с падением Трапезунда Узун Гасан потерял не только союзника, но и выход к Черному морю. Были все основания опасаться, что владения Узуна Гасана будут поглощены другими государствами, однако блестящие победы воинов Ак-Коюнлу не дали этому случиться.

Политика и экономика Ак-Коюнлу

Государство Ак-Коюнлу с центром в Тебризе по сути было создано в 1467 году, после победы Узун Хасана над Джаханшахом - правителем державы Кара-Коюнлу. Через пять лет Узун Хасан начал военные действия против Османской империи. Их противоречия лежали в экономической плоскости. Ак-Коюнлу торговало с Европой шелком, который перевозили венецианские, исполнявшие роль посредников в торговых отношениях между Европой и Азией. Поэтому Узун Хасан пытался прорвать торговую блокаду, в которой Ак-Коюнлу оказалось после перекрытия османами выхода в Черное и Средиземное моря.

Реформы управления Узуна Гасана

Узун Гасан провел несколько реформ для укрепления своей властной вертикали.

Он издал "Свод законов", ставший известным как "Законы падишаха Гасана". Главным образом они регулировали налоговую сферу. Интересно, что эти законы действовали почти полтора века после смерти правителя.

Армия Ак-Коюнлу

Также правитель Ак-Коюнлу создал регулярную армию, подчинявшуюся центральной власти, которая заменила неорганизованные феодальные войска; увеличил число конных отрядов, рекрутируемых из оседлого населения. Также Узун Гасан пригласил специалистов военного дела из Европы. Началось производство огнестрельного оружия, были заложены основы подготовки артиллерийских войск.

Религиозная политика

Религиозная политика также была направлена на укрепление государства. Отношение к людям разных вероисповеданий было равным.

Внешняя политика

В период правления Узун Гасана Ак-Коюнлу установило дипломатические отношения с Османской империей, Венецианской Республикой, Великим Московским княжеством, Золотой Ордой, Польшей, Австрией, Венгрией, Чехией, Германией, Египтом, Индией…

Политика в сфере культуры

При Узун Гасане были построены крытый базар в Тебризе, университет, мечети. Во дворце был создан меджлис, состоящий из ученых, и богатая библиотека.

Смерть Узуна и распад государства

Умер Узун Гасан в 1478 года и был похоронен в построенной по его приказу мечети Насрийе. Через два десятка лет Ак-Конлу, игравшее заметную роль на Ближнем и Среднем Востоке, раскололось на две части и значительно ослабло. В начале XVI века государство фактически исчезло под натиском шаха Исмаила, но осталось в истории Азербайджана и других стран.