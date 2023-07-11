Кто такой султан Османской империи Мурад III

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Султан Мурад III был 12-м правителем Османской империи и 77-м халифом ислама. Он был сыном султана Селима II и Нурбану Султан. Расскажем о личности правителя и о том, чем он знаменит.

Согласно отчету 1571 года Якопо Рагаццони, который в тот момент был венецианским послом в Стамбуле, Мурад III был талантливым, образованным человеком. Его любил отец, а представители знати относились с почтением.

Как выглядел Мурад III

Султана Мурада III часто описывают как красивого, худощавого человека среднего роста. У него были каштановые волосы, бледное лицо, рыжеватая редкая борода. Его часто сравнивали с султаном Сулейманом. Говорили, что Мураду III была присуща доброта, сострадательность; описывали его как человека мягкосердечного, справедливого, щедрого и веселого.

Личность султана

Султан Мурад III родился в Манисе, получил хорошее образование, знал несколько языков. Чтение книг, изучение всемирной истории и астрономии были одним из его больших увлечений. Он переводил и читал книги об открытии Америки. Для султана в свое время была построена отдельная обсерватория. Его воспитанием занимался ученый и историк Садеддин Эфенди. Сам Мурад любил беседовать с учеными, советовался с ними по многим вопросам.

Мурад III - автор религиозного труда "Футухат-и Сиям", мастер каллиграфии и талантливый поэт. Он творил под псевдонимом "Муради", выпустил четыре сборника стихов, два из которых - на турецком языке, один - на арабском, и еще один - на персидском. Султан также любил изобразительное искусство и поддерживал художников и литературов. В 1587 году султан Мурад III издал указ, разрешающий свободно продавать в Османской империи арабские, персидские и турецкие книги, изданные в Европе.

Также Мурад III интересовался архитектурой. Во времена правления султана известный османский архитектор Мимар Синан построил религиозный комплекс Мурадие, который состоял из мечети, медресе, больницы и бесплатной столовой. Были очищены водные пути гарема. Также были построены некоторые учреждения в Мекке и Медине.

Правление султана

Когда отец Мурада стал губернатором Карамана, его дед Сулейман I, известный как Сулейман Великолепный, сделал Мурада правителем Акшехира. После смерти дела Мурад возглавил родной город - Маниса. Он взошел на престол империи в возрасте 29 лет в 1574 году.

При этом государственными вопросами в основном занимался великий визирь. Первым визирем при правлении султана Мурада III стал Соколлу Мехмед-паша. Через несколько лет он погиб, на его должности при Мураде проработало еще шесть человек.

За время правления султана у Османской империи были самые протяженные границы. Были присоединены части современных территорий Грузии и Азербайджана, а также южное и западное Каспийское побережье. На момент смерти Мурада III территория империи достигла 15 млн квадратных километров, 2 млн - в Европе, 4 млн - в Азии и 9 млн - в Африке.

Австрийский востоковед Йозеф фон Хаммер-Пургшталь писал, что после смерти султана Мурада III осталась огромная империя, простиравшаяся от Атлантического океана до Кавказских гор, от берегов Дуная до Абиссинии. Она была разделена на провинции (эялеты), в каждой из которых была хорошо развита система управления.