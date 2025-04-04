Кто такой Сергей Виноградов – советский полпред в Турции?

Михаил Левин

85 лет назад, в 1940 году, 33-х летний советский дипломат Сергей Александрович Виноградов стал полномочным представителем СССР в Турции. Его назначение совпало с одним из самых драматичных и малоизученных периодов в отношениях между двумя странами. В Европе полыхала Вторая мировая война.

Германия готовилась к нападению на Советский Союз, а позиция Анкары в отношении участия в глобальном конфликте оставалась неопределенной.

Биография нового руководителя советской дипломатической миссии на тот момент не поражала воображения, это была достаточно стандартная карьера молодого выдвиженца второй половины 1930-х годов. Работа в Промышленной академии в должности преподавателя марксизма-ленинизма, затем – резкий поворот в 1939 году – перевод в Народный комиссариат иностранных дел. Спустя год новый вызов - назначение в Анкару, первоначально в должности полпреда, а затем в статусе чрезвычайного и полномочного посла (ранг получен летом 1943 года).

Таких карьерных качелей накануне войны в советской чиновничьей иерархии было великое множество, но мало кому из ровесников Виноградова удалось в дальнейшем добиться столь впечатляющего результата – восемь лет посольской работы в Анкаре, затем дипломатическая миссия во Францию и Объединенную Арабскую республику. Но, пожалуй, самой сложной и драматичной была все же первая загранкомандировка, труднейшая миссия – вполне под стать эпохе.

Перед советским послом стояла крайне непростая задача. Необходимо было определить стратегические планы Анкары в мировом конфликте, не располагая широкими источниками достоверной информации внутри страны. Второй президент Турции Исмет Иненю стремился лавировать между воюющими сторонами, избегая прямого вступления в войну.

Однако с каждым месяцем решить эту задачу для турецкого правительства становилось все сложнее. Усиливалось внешнее давление, как со стороны стран Оси, так и Великобритании. Геостратегическое положение Турции, роль проливов, которые находились под ее контролем, определяли масштабы вызовов, с которыми столкнулась Анкара. Современные турецкие историки утверждают, что «основным принципом турецкой внешней политики во время Второй мировой войны было избежать войны любой ценой», но это ретроспективный взгляд. В тот момент еще ничего не было ясно.

Для советского посла было очевидно, что ключевое значение будут иметь два вопроса – будет ли Анкара пропускать немецкие военные суда через проливы и насколько велика вероятность открытия военных действий на советско-турецкой границе.

От правильного ответа на эти вопросы зависели стратегические планы СССР на южных рубежах, да и, как потом оказалось, судьба самого Виноградова. В Анкаре ему противостоял один из самых опытных германских дипломатов – Фриц фон Папен, главным успехом которого стало подписание 8 июня 1941 года Договора о ненападении между Германией и Турцией. Кроме того, фон Папену удалось убедить турецкую сторону в том, чтобы Черноморские проливы были закрыты для прохода британских военных кораблей. Через неформальные каналы германский посол публиковал в местных СМИ статьи, которые в Москве могли расценить как недружественные выпады.

После начала немецкой агрессии против СССР Анкара не стала выдерживать паузу и спустя несколько дней обозначила свою официальную позицию.

26 июня 1941 года турецкое посольство в Москве нотой оповестило советское правительство, что «при наличии положения, созданного войной между Германией и Советским Союзом, правительство Турецкой Республики решило провозгласить нейтралитет». Однако давление со стороны Берлина не ослабевало. В этой ситуации большим успехом Виноградова можно считать установление достаточно доверительных отношений с министром иностранных дел Турции, с которым послу довелось сыграть несколько шахматных партий. Но неформальные контакты не давали ответа на вопрос – какими будут дальнейшие действия Турции, с учетом сложнейшей обстановки на восточном фронте.

В этой обстановке неопределенности Советский Союз держал на турецкой границе значительные силы, которых особенно не хватало на южном направлении немецкого удара летом и осенью 1942 года. Именно в этот момент и состоялась встреча молодого посла и Сталина, обстоятельства которой можно назвать легендарными. Трудно подтвердить или опровергнуть конкретные детали разговора, но в изложении современников все выглядело примерно так.

© Фото: James Abbe

Виноградов получает вызов в Москву, без объяснения конкретных причин. В то время этот вызов мог означать все, что угодно. По прибытии, поздно вечером его доставили на «ближнюю дачу». Виноградов поздоровался и в ответ услышал слова Сталина: «Налить послу водки».

– Скажи, посол, начнет Турция войну против нас или нет?

– Нет, товарищ Сталин, не начнет.

– Налить послу ещё водки.

– Пей, посол. Выпил, повторив свой тост.

– Так начнет Турция войну против нас или нет?

– Не начнет, товарищ Сталин.

– Хорошо, посол. Возвращайся в свою Анкару. Но помни ответственность, которую ты здесь на себя взял».

Сам Виноградов, спустя много лет, признавался, что никаких «инсайдерских» данных он на тот момент не имел:

Это было выводом из всех моих наблюдений за настроениями в Турции и ее руководстве. Порой, это значит больше, чем знакомство с какими-либо секретными материалами.

Такое важное замечание, характеризующее принципы работы молодого посла.

Переброска дополнительных сил с турецкой границы позволила усилить войска, сражавшиеся на кавказском и сталинградском направлении, что в дальнейшем стало одним из тех шагов, которые привели к началу коренного перелома в войне. Вслед за этим Турция отказалась пропускать немецкие подводные лодки и корабли через проливы в Черное море. Хотя так и не вняла предложениям союзников, вступить в войну против государств Оси. Только после завершения Ялтинской конференции 23 февраля 1945 года Анкара объявляет войну Германии и Японии.

Восемь лет, проведенных в Анкаре, дали Виноградову бесценный дипломатический опыт, который он использовал во время своей второй длительной командировки во Франции. 1953-1965 годы стали вершиной дипломатической карьеры советского посла, сумевшего в условиях холодной войны, содействовать установлению особых отношений между Москвой и Парижем. Но основа бесценного дипломатического опыта Виноградова была заложена во время его первой и самой сложной командировки в Анкару.