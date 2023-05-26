Кто такие багатуры, пехливаны, дели?

На разных языках, у разных народов принято особо чествовать сильных и храбрых воинов. Богатыри и витязи на Руси, монгольские багатуры, османские дели, персидские пехливаны, китайские сыши – всех их объединяла молодецкая удаль, бесстрашие в бою, недюжинная сила. Расскажем о некоторых иноземных богатырях.

Кто такой багатур?

Слово "багатур" - термин, обозначающий "герой" или "доблестный воин". Папский посланник Плано Карпини упоминал его, приравнивая его к понятию европейского рыцарства.

Во времена монгольских походов оно стало почетным прозвищем, которое давали за особые военные заслуги, а в дальнейшем - знаком принадлежности к военной элите империи Чингисхана. Багатуры были ведущими военачальниками в эпоху завоевательных походов. Самым известным среди них был Субэдэй-багатур (бахадур), который развил до совершенства тактическое искусство монгольской армии во время похода к "последнему морю". Впервые в дошедших до нашего времени русскоязычных источниках это слово встречается в Ипатевской летописи при упоминании монгольских военачальников в повествовании о нашествии Батыя на Русь (1240, 1243 и 1263 года).

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С 1204 года багатуры составляли особую тысячу в личной гвардии великих ханов Монгольского государства. Очевидно, что именно монгольские набеги, борьба за независимость русских земель привели к тому, что слово, используемое монголами и тюрками постепенно "перешло" на характеристику храбрых русских воинов – богатырей. Хотя многие историки полагают, что понятие "русские богатыри" закрепилось в более поздний период, транзитом через былинный фольклор.

Кто такой пехливан?

Слово "пехливан" также имеет древнее происхождение. Лингвисты трактуют его первоначальное значение как "выходец из Парфии", "парфянин". В государстве Сасанидов наследники древних парфянских воинских традиций (конных воинов-катафрактов) занимали видное место в армии местных правителей. Их особые методы подготовки (система тренировок зурхане), дополненные храбростью в бою, развивающие силу и ловкость со временем распространились на всю армию шахов.

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В дальнейшем слово "пехлеван" (пехливан) стало обозначением персидских атлетов – борцов, а шире – участников циркового представления. В наши дни Варзеше-Пехлевани ("спорт богатырей") является традиционным стилем борьбы, практикуемым в Иране. Примечательно, что в горных областях Дагестана "пехлеванами" называют канатоходцев, главных героев каждого местного праздника, передающих свои традиции из поколения в поколение.

А азербайджанское искусство пехливанов недавно признали культурным наследием ЮНЕСКО. Здесь во время народных гуляний пехлеваны демонстрировали всевозможные силовые приемы, удивляя зрителей своим мастерством.

Кто такой дели?

Дели, слово производное от тюркского - безумный, отчаянный, храбрый. Это название легких регулярных кавалерийских подразделений в войсках Османской империи, созданных в конце XV — начале XVI века. "Вестник Кавказа" уже рассказывал о подвигах ударной части турецкого войска – янычар, но в свое время именно "делилеры" долгое время наводили страх на армии европейских монархий.

Во время ключевых сражений Османской империи "делилеры" исполняли роль авангарда, от их стремительных атак и неустрашимости часто зависел исход всего боя. Скорость передвижения обеспечивалась отсутствием тяжелой брони, а полученные раны использовались в качестве доказательства абсолютного равнодушия к боли – для врага это был дополнительный фактор устрашения.

© Фото: кадр из фильма Deliler, 2018

Психологическое воздействие на противника "дели" оказывали не только отчаянной храбростью, но и внешним видом, возродив обычай носить в бою одеяние из звериных шкур (медвежьи, леопардовые). К щитам и шапкам они прикрепляли птичьи перья. Вполне вероятно, что польские крылатые гусары позаимствовали этот психологический прием у своих османских противников. Тем более, что первые отряды гусар, равно как и османские дели, формировались из числа выходцев из регионов Южной Европы.

Примечательно, что большинство терминов, обозначавших воинов, отличавшихся особой храбростью в бою, сохранились и до наших дней в эпитетах, которыми публика одаривает сильнейших атлетов, демонстрирующих свое мастерство теперь уже не на поле брани, а на спортивных аренах.