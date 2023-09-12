Косачев, Стапашин, Меликов и другие вспоминают Расула Гамзатова

8 сентября исполнилось бы 100 лет поэту, переводчику, прозаику, публицисту, автору всем известных "Журавлей" Расулу Гамзатову. Сегодня во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы открыли фестиваль в его честь. В "Иностранке" звучали стихи на русском и иностранных языках, а также языках народа Дагестана.

Можно было посетить мастер-класс по ковроткачеству, одному из древнейших дагестанских ремесел, станцевать с хореографическими коллективами лезгинку. Открытие фестиваля оказалось весьма представительным.

Вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев заявил, что в Совете Федерации под эгидой юбилея Расула Гамзатова проходит весь год:

Не потому, что год был объявлен указом президента, хотя это важно, а потому что для каждого россиянина это имя по-прежнему очень близкое… Расул Гамзатов обладал вековой мудростью, присущей кавказцам. При этом он не стареет, он по-прежнему актуален для каждого из поколений, которые только входят в жизнь и находят в его мыслях, в его эмоциях, в его чувствах, в его чудесных поэтических строках что-то свое, что-то очень важное, что-то любимое.

Меня отделяло от Расула Гамзатова 40 лет, как минимум два поколения. Я имел честь общаться с ним лично всего лишь один раз в жизни, когда сопровождал Евгения Максимовича Примакова в поездке в Дагестан в конце 1990-х. Помню, Расул Гамзатович принимал нас у себя дома, во дворе, за дощатым столом. Меня распирали эмоции, и я не постеснялся, обратившись к нему, сказать: ”Для меня огромнейшая честь сидеть рядом с великим Гамзатовым”. Его реакция была мгновенной: ”Молодой человек, вы ошибаетесь. Мы сидим не рядом, мы сидим вместе”. Для меня это было великой наукой на всю жизнь. И здесь, в этом зале, сидим не рядом друг с другом, мы сидим вместе, и нас по-прежнему объединяет великий Расул Гамзатович, за что ему огромное человеческое спасибо и низкий поклон.

- сказал Косачев.

Дочь поэта Патимат Гамзатова:

Я очень рада, что здесь, в Москве открывается фестиваль, посвященный творчеству моего отца. Много почетных гостей, много прекрасных людей пришло на этот фестиваль, который будет продолжаться почти месяц (до 5 октября, - прим. ред.). Недавно издали прекрасную книгу переводов: 22 переводчика из разных стран участвовали в этом проекте библиотеки имени Рудомино. Им огромная благодарность.

Глава Дагестана Сергей Меликов:

Наследие Гамзатова трудно переоценить. Расул Гамзатович Гамзатов был поэтом эпохи и продолжает им оставаться. Наследие поэта, писателя, любого деятеля культуры выражается в его произведениях. Произведения Расула Гамзатова присутствуют везде: в любых городах, в любых учебных заведениях, в любых возрастных категориях, поскольку он является классиком советской и российской литературы. В произведениях, которые переиздаются, переиздаются, перечитываются, переносятся из уст в уста, из душ в души, и есть его величайшее культурное наследие.

Знаменитое стихотворение ”Журавли”, положенное Яном Френкелем на музыку и впервые исполненное Марком Бернесом, сейчас обретает особую актуальность… Сегодня в районе проведения СВО это стихотворение, эта песня особо почитаемы - как память о том величайшем наследии, которое передано сегодняшним воинам нашими отцами и дедами, победившими фашизм в 1945 году.

- заметил Сергей Меликов

Огромное количество стихов Расула Гамзатова посвящено традиционным семейным ценностям. Это стихи о любви, стихи о матери, стихи об отношениях между людьми. Это те традиционные ценности, которые мы сегодня в том числе отстаиваем. Наши традиции будут современными в любом цивилизованном обществе. Много стихов Гамзатова положено на музыку; поэма ”Горянка” легла в основу балета, по которому был снят фильм. И, конечно, ценны стихи о любви к Родине, и к малой и к большой. Все знают, что Расул Гамзатович называл себя аварцем в Дагестане, дагестанцем в России и русским за рубежом.

- напомнил глава Дагестана.

Расул Гамзатов - поэт одного аула и поэт вселенной. Сегодня многие называют себя ”человек мира”: спортсмены, деятели культуры, искусства, политики. У кого-то получается, у кого-то не получается. На мой взгляд, как раз Расул Гамзатов был человеком мира. Он побывал более чем в 60 странах и везде нес мир, дружбу, созидание, построение правильных взаимоотношений между людьми вне зависимости от их национальностей и вероисповеданий. Есть фотографии, где Расул Гамзатов запечатлен с Индирой Ганди, с Ясиром Арафатом, с Эрнесто Че Геварой и Фиделем Кастро.

- сказал Сергей Меликов.

Стихи Гамзатова переведены практически на все основные языки мира. Его произведения изучаются в литературных институтах многих стран... У него есть замечательная книга ”Мой Дагестан”. Это кладезь и классика того, чем Дагестан жил, живет и будет жить. Мое любимое стихотворение ”Берегите друзей”. Люди, я прошу вас ради Бога, Не стесняйтесь доброты своей. На Земле друзей не так уж много, Постарайтесь не терять друзей. Это эпиграф к тому, чем мы живем и как мы устраиваем свои отношения с нашими близкими.

- полагает Глава Дагестана.

Президент Российского книжного Союза, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин:

Расул Гамзатов для нас, по крайней мере для моего поколения - это великий именно русский поэт, хотя писал он только на аварском языке и его переводили и Вознесенский, и Рождественский, и Гребнев, и Юнна Мориц. Я несколько раз был дома у Расула Гамзатова в самое тяжелое время - после распада Союза, в начале 1990-х. Это было тяжелое время, в том числе и для Дагестана. Я думал, он будет жаловаться, ругать власть, а он сказал: "Имейте в виду, это великий народ, который нельзя сломать, нельзя победить”. Сегодня очень не хватает его человечности, его любви, его простоты. А ведь у него было четыре Ордена Ленина и Орден Андрея Первозванного - высшая награда уже современной России. Он был героем соцтруда, лауреатом Сталинской, Ленинской премий. У нас много было и есть замечательных поэтов и писателей, которые пишут одно, а в жизни совсем другие. Гамзатов не ломался. Он был собой.

Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино Павел Кузьмин:

Личность Расула Гамзатова феноменальна не только для Дагестана, для страны, но и для всего мира. Те стихи и та душа, та поэзия, та музыка – все это затрагивает каждого человека. Для ”Иностранки” сегодняшний фестиваль - значимое мероприятие. В последнее время, особенно с известными событиями, мы хотим показать миру богатство, разнообразие и величие нашей культуры, которая состоит из культур разных народов и национальностей, которые населяют нашу великую страну… Мы создали ”Гамзатов Фест”, организовали отдельный конкурс переводов Гамзатова, хотя он переведен на большое количество языков. В результате мы издали сборник - это не новое прочтение, это новое восприятие молодежью души и творчества Гамзатова. Его стихи пронизаны любовью к близким, к родным, к матери, к отцу, к отчизне. Его стихи - это вера в великое ценное, что является основой для дальнейшей нашей жизни.

Сейчас мы стали свидетелями и участниками, к огромному сожалению, борьбы добра со злом. Этот фестиваль дает нам определенную возможность показать, что такое добро, и как это добро может победить это зло. Сегодня на нашем литературно-музыкальном мероприятии послы зарубежных государств читают стихи Расула Гамзатова на своем родном и на русском языке. Послы Сирии, Кувейта, Израиля, Палестины, может быть, не совсем дружны, но здесь, в ”Иностранке”, они вместе читают стихи. Это как раз та миссия, которую ”Иностранка” всегда на протяжении ста лет исполняла и будет исполнять: мы будем объединять народы. Все люди хотят жить в мире, хотят жить в любви, в добре и благополучии.

- сказал Павел Кузьмин.