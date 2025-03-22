Кому теперь принадлежит монастырь Святой Екатерины в Египте?

Конфискуют ли монастырь Святой Екатерины, древнейшую христианскую святыню, египетские власти? Судьба места притяжения православных паломников встревожила лидеров православных церквей со всего мира, а также стала причиной напряженности между властями Египта и Греции. Что происходит с монастырем Святой Екатерины?

Что произошло?

28 мая апелляционный суд Египта вынес беспрецедентное в истории страны решение в отношении древнейшей христианской святыни в мире, почитаемой, в том числе иудеями и мусульманами - монастыря Святой Екатерины на горе Синай. Согласно решению суда, спор в отношении того, кому принадлежит мужской монастырь решен, притом лишь частично в пользу монахов, в нем проживающих. Решение спровоцировало дипломатические разногласия между Каиром и Афинами, многие решили, что монастырь будет закрыт и конфискован египетскими властями.

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В чем важность Монастыря Святой Екатерины?

Монастырь-крепость на Синайском полуострове, граничащем с Израилем и Газой, был построен в VI веке по приказу римского императора Юстиниана. Считается, что монастырь Святой Екатерины был возведён на месте, где Господь предстал перед Моисеем в виде горящего куста, а на его территории находится колодец Моисея. На горе Синай, где стоит Монастырь, Моисей получил от Бога десять заповедей.

В самом Синайском монастыре одна из самых старых в мире библиотек с древнейшими документами, в числе которых греческая библия IV века, а также икона с изображением Христа Панторактора VI века. В монастыре также хранятся мощи Святой Екатерины Александрийской, в честь которой он был назван в XI веке, и фирман пророка Мухаммеда, охранная грамота VII века, которой исламский пророк даровал защиту и свободу богослужений монахам.

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Монастырь на горе Синай, внесенный в 2002 году в Список всемирного наследия, считается самым древним непрерывно действующим христианским монастырём в мире и местом притяжения православных паломников, в первую очередь из России и Греции.

Кому принадлежит Монастырь Святой Екатерины?

Учитывая исключительную религиозную важность Синайского монастыря, его юридический статус - сложный вопрос. Построен монастырь был в период, когда Египет считался частью Византии, а управляет им Синайская православная церковь, входящая в состав Иерусалимского (Греко-православного) патриархата.

В 1980-х годах правительство Египта попросило всех владельцев недвижимости, чья земля не была официально зарегистрирована, подать декларации на владение. Монастырь Святой Екатерины подал 71 декларацию на часовни, сады и другие земельные участки, относящиеся к монастырю.

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Имущественный спор

Имущественный спор в отношении Синайского монастыря в 2015 году инициировали власти Южного Синая, к которому территориально относится православный комплекс. Они обратились в суд с тем, чтобы закрепить за собой право владения территорией, на которой расположен монастырь. Чтобы разрешить юридический спор, настоятели монастыря начали переговоры с руководством Южного Синая, а также греческим правительством, принимающим активное участие в решение судьбы комплекса, который является частью Греко-православного патриархата.

В декабре 2024 года руководством провинции Южный Синай и архиепископом Дамианом, предстоятелем и законным представителем монастыря, был согласован текст соглашения, которое могло положить конец затянувшемуся спору о праве собственности. По соглашению, монастырский комплекс, все его строения и земельные участки определялись как владения самого монастыря. При этом настоятель брал на себя обязательство согласовывать деятельность религиозного учреждения с египетским Министерством по делам древностей.

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Судебное решение

Несмотря на соглашение сторон, судебное разбирательство, начатое в 2015 году, завершилось в конце мая 2025 года, и не совсем в пользу монастыря. По решению суда территория монастыря была отнесена к трем категориям собственности:

права на монастырь Святой Екатерины, связанные с ним археологические памятники, духовная ценность и религиозное значение, а также принадлежащие ему кладбища остались под контролем религиозного учреждения;

часть земель со статусом природных заповедников, на владение которыми были подписаны соответствующие соглашения с местными властями, были переданы во владение монахов с полным правом распоряжаться ими по своему усмотрению;

участки земли в пределах природных заповедников, расположенные в отдалении от монастыря и ненаселённые людьми, на владение которыми нет соответствующих документов, перешли в собственность государства.

Что означает решение суда?

По словам Христоса Компилириса, юриста монастыря, сады вокруг монастыря остались монахам, однако близлежащие сельскохозяйственные угодья, которые веками поддерживали обитателей религиозного комплекса, перешли под управление государства.

Другими словами, монастырь остался без собственности

- Компилирис.

Информационная служба президента Египта ответила на ”необоснованные претензии”, заявив, что впервые юридический статус монастыря был урегулирован, а его статус святыни сохранён.

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Как на решение суда отреагировали в мире?

Первым на решение египетского суда отреагировал Архиепископ Американский Елпифидор, Он отметил, что судебное решение, угрожающее конфисковать церковное имущество и помешать духовной миссии, вызывает серьёзные опасения.

Правительство Египта обязано выполнять свои обязательства по защите автономии и наследия монастыря

- священнослужитель.

Константинопольская православная церковь во главе с Патриархом Варфоломеем призвала правительство Египта сохранить статус монастыря, который на протяжении многих веков уважали представители ислама.

Что будет с монастырем?

По сообщениям, на следующий день после решения суда монахи Синайского монастыря временно закрыли двери религиозного комплекса для посетителей в знак протеста. В свою очередь египетское правительство отрицает закрытые монастыря, утверждая, что он открыт, как и прежде.

4 июня министр иностранных дел Греции, Йоргос Герапетритис побывал в Каире, где встретился с египетским министром иностранных дел, Бадром Абделлати. Стороны договорились сотрудничать по вопросу сохранения прав и юридического статуса монастыря. Абделлати подтвердил, что монахи по-прежнему управляют монастырем, его религиозным и историческими объектами в рамках решения, которое было принято в конце мая.